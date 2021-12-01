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DROP

Удаляет существующий объект. Если указано IF EXISTS - не выдавать ошибку, если объекта не существует.

DROP DATABASE

Удаляет все таблицы в базе данных db, затем удаляет саму базу данных db.

Синтаксис:

DROP DATABASE [IF EXISTS] db [ON CLUSTER cluster]

DROP TABLE

Удаляет таблицу.

Синтаксис:

DROP [TEMPORARY] TABLE [IF EXISTS] [db.]name [ON CLUSTER cluster]

DROP DICTIONARY

Удаляет словарь.

Синтаксис:

DROP DICTIONARY [IF EXISTS] [db.]name

DROP USER

Удаляет пользователя.

Синтаксис:

DROP USER [IF EXISTS] name [,...] [ON CLUSTER cluster_name]

DROP ROLE

Удаляет роль. При удалении роль отзывается у всех объектов системы доступа, которым она присвоена.

Синтаксис:

DROP ROLE [IF EXISTS] name [,...] [ON CLUSTER cluster_name]

DROP ROW POLICY

Удаляет политику доступа к строкам. При удалении политика отзывается у всех объектов системы доступа, которым она присвоена.

Синтаксис:

DROP [ROW] POLICY [IF EXISTS] name [,...] ON [database.]table [,...] [ON CLUSTER cluster_name]

DROP QUOTA

Удаляет квоту. При удалении квота отзывается у всех объектов системы доступа, которым она присвоена.

Синтаксис:

DROP QUOTA [IF EXISTS] name [,...] [ON CLUSTER cluster_name]

DROP SETTINGS PROFILE

Удаляет профиль настроек. При удалении профиль отзывается у всех объектов системы доступа, которым он присвоен.

Синтаксис:

DROP [SETTINGS] PROFILE [IF EXISTS] name [,...] [ON CLUSTER cluster_name]

DROP VIEW

Удаляет представление. Представления могут быть удалены и командой DROP TABLE, но команда DROP VIEW проверяет, что [db.]name является представлением.

Синтаксис:

DROP VIEW [IF EXISTS] [db.]name [ON CLUSTER cluster]

DROP FUNCTION

Удаляет пользовательскую функцию, созданную с помощью CREATE FUNCTION. Удалить системные функции нельзя.

Синтаксис

DROP FUNCTION [IF EXISTS] function_name

Пример

CREATE FUNCTION linear_equation AS (x, k, b) -> k*x + b;
DROP FUNCTION linear_equation;