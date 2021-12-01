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DROP

Удаляет существующий объект. Если указано IF EXISTS - не выдавать ошибку, если объекта не существует.

Удаляет все таблицы в базе данных db , затем удаляет саму базу данных db .

Синтаксис:

DROP DATABASE [ IF EXISTS ] db [ ON CLUSTER cluster ]



Удаляет таблицу.

Синтаксис:

DROP [ TEMPORARY ] TABLE [ IF EXISTS ] [ db . ] name [ ON CLUSTER cluster ]



Удаляет словарь.

Синтаксис:

DROP DICTIONARY [ IF EXISTS ] [ db . ] name



Удаляет пользователя.

Синтаксис:

DROP USER [ IF EXISTS ] name [ , . . . ] [ ON CLUSTER cluster_name ]



Удаляет роль. При удалении роль отзывается у всех объектов системы доступа, которым она присвоена.

Синтаксис:

DROP ROLE [ IF EXISTS ] name [ , . . . ] [ ON CLUSTER cluster_name ]



Удаляет политику доступа к строкам. При удалении политика отзывается у всех объектов системы доступа, которым она присвоена.

Синтаксис:

DROP [ ROW ] POLICY [ IF EXISTS ] name [ , . . . ] ON [ database . ] table [ , . . . ] [ ON CLUSTER cluster_name ]



Удаляет квоту. При удалении квота отзывается у всех объектов системы доступа, которым она присвоена.

Синтаксис:

DROP QUOTA [ IF EXISTS ] name [ , . . . ] [ ON CLUSTER cluster_name ]



Удаляет профиль настроек. При удалении профиль отзывается у всех объектов системы доступа, которым он присвоен.

Синтаксис:

DROP [ SETTINGS ] PROFILE [ IF EXISTS ] name [ , . . . ] [ ON CLUSTER cluster_name ]



Удаляет представление. Представления могут быть удалены и командой DROP TABLE , но команда DROP VIEW проверяет, что [db.]name является представлением.

Синтаксис:

DROP VIEW [ IF EXISTS ] [ db . ] name [ ON CLUSTER cluster ]



Удаляет пользовательскую функцию, созданную с помощью CREATE FUNCTION. Удалить системные функции нельзя.

Синтаксис

DROP FUNCTION [ IF EXISTS ] function_name



Пример