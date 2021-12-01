DROP
Удаляет существующий объект. Если указано
IF EXISTS - не выдавать ошибку, если объекта не существует.
DROP DATABASE
Удаляет все таблицы в базе данных
db, затем удаляет саму базу данных
db.
Синтаксис:
DROP DATABASE [IF EXISTS] db [ON CLUSTER cluster]
DROP TABLE
Удаляет таблицу.
Синтаксис:
DROP [TEMPORARY] TABLE [IF EXISTS] [db.]name [ON CLUSTER cluster]
DROP DICTIONARY
Удаляет словарь.
Синтаксис:
DROP DICTIONARY [IF EXISTS] [db.]name
DROP USER
Удаляет пользователя.
Синтаксис:
DROP USER [IF EXISTS] name [,...] [ON CLUSTER cluster_name]
DROP ROLE
Удаляет роль. При удалении роль отзывается у всех объектов системы доступа, которым она присвоена.
Синтаксис:
DROP ROLE [IF EXISTS] name [,...] [ON CLUSTER cluster_name]
DROP ROW POLICY
Удаляет политику доступа к строкам. При удалении политика отзывается у всех объектов системы доступа, которым она присвоена.
Синтаксис:
DROP [ROW] POLICY [IF EXISTS] name [,...] ON [database.]table [,...] [ON CLUSTER cluster_name]
DROP QUOTA
Удаляет квоту. При удалении квота отзывается у всех объектов системы доступа, которым она присвоена.
Синтаксис:
DROP QUOTA [IF EXISTS] name [,...] [ON CLUSTER cluster_name]
DROP SETTINGS PROFILE
Удаляет профиль настроек. При удалении профиль отзывается у всех объектов системы доступа, которым он присвоен.
Синтаксис:
DROP [SETTINGS] PROFILE [IF EXISTS] name [,...] [ON CLUSTER cluster_name]
DROP VIEW
Удаляет представление. Представления могут быть удалены и командой
DROP TABLE, но команда
DROP VIEW проверяет, что
[db.]name является представлением.
Синтаксис:
DROP VIEW [IF EXISTS] [db.]name [ON CLUSTER cluster]
DROP FUNCTION
Удаляет пользовательскую функцию, созданную с помощью CREATE FUNCTION. Удалить системные функции нельзя.
Синтаксис
DROP FUNCTION [IF EXISTS] function_name
Пример
CREATE FUNCTION linear_equation AS (x, k, b) -> k*x + b;
DROP FUNCTION linear_equation;