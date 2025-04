Легкий оператор DELETE

Когда выполняется запрос DELETE FROM table ... , ClickHouse сохраняет маску, где каждая строка помечена как "существующая" или как "удаленная". Эти "удаленные" строки исключаются из последующих запросов. Однако строки фактически удаляются только позже при последующих слияниях. Запись этой маски гораздо легче, чем то, что выполняется запросом ALTER TABLE ... DELETE .

Когда маскированная колонка используется в запросе, запрос SELECT ... FROM table WHERE condition внутренне расширяется предикатом на _row_exists и преобразуется в:

Запросы DELETE преобразуются в запросы ALTER TABLE ... UPDATE

Запрос DELETE FROM table WHERE condition переводится в мутацию ALTER TABLE table UPDATE _row_exists = 0 WHERE condition .

Внутри эта мутация выполняется в два этапа:

Для каждой индивидуальной части выполняется команда SELECT count() FROM table WHERE condition , чтобы определить, затронута ли часть. На основе вышеуказанных команд затронутые части затем мутируются, и создаются жесткие ссылки для не затронутых частей. В случае широких частей колонка _row_exists для каждой строки обновляется, и все остальные файлы колонок жестко связываются. Для компактных частей все колонки переписываются, так как они все хранятся вместе в одном файле.