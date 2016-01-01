Легкий оператор DELETE

Легкий оператор DELETE удаляет строки из таблицы [db.]table , которые соответствуют выражению expr . Он доступен только для семейства движков таблиц MergeTree.

Его называют "легким DELETE ", чтобы противопоставить его команде ALTER TABLE ... DELETE, которая является ресурсоемким процессом.

Легкий DELETE реализован как мутация, которая помечает строки как удаленные, но немедленно не удаляет их физически.

По умолчанию операторы DELETE ждут, пока маркировка строк как удаленных завершится, прежде чем вернуться. Это может занять много времени, если объем данных велик. В качестве альтернативы, вы можете запустить его асинхронно в фоновом режиме, используя настройку lightweight_deletes_sync . Если эта настройка отключена, оператор DELETE вернется немедленно, но данные могут оставаться видимыми для запросов до завершения фоновой мутации.

Мутация не удаляет физически строки, которые были помечены как удаленные, это произойдет только во время следующего слияния. В результате, возможно, что в течение неопределенного времени данные фактически не удаляются из хранилища и просто помечены как удаленные.

Если вам нужно гарантировать, что ваши данные удалены из хранилища в предсказуемые сроки, рассмотрите возможность использования настройки таблицы min_age_to_force_merge_seconds . Либо вы можете использовать команду ALTER TABLE ... DELETE. Обратите внимание, что удаление данных с использованием ALTER TABLE ... DELETE может потребовать значительных ресурсов, так как оно воссоздает все затронутые части.

Большие удаления могут негативно сказаться на производительности ClickHouse. Если вы пытаетесь удалить все строки из таблицы, рассмотрите возможность использования команды TRUNCATE TABLE .

Если вы ожидаете частые удаления, рассмотрите возможность использования пользовательского ключа партиционирования. Вы сможете использовать команду ALTER TABLE ... DROP PARTITION , чтобы быстро удалить все строки, связанные с этой партицией.

По умолчанию DELETE не работает для таблиц с проекциями. Это связано с тем, что строки в проекции могут быть затронуты операцией DELETE . Но существует настройка MergeTree lightweight_mutation_projection_mode , чтобы изменить поведение.

Удаление больших объемов данных с помощью легкого оператора DELETE может негативно сказаться на производительности запросов SELECT.

Следующее также может негативно повлиять на производительность легкого DELETE :

Тяжелое условие WHERE в запросе DELETE .

в запросе . Если очередь мутаций заполнена многими другими мутациями, это может привести к проблемам с производительностью, поскольку все мутации в таблице выполняются последовательно.

Затронутая таблица имеет очень большое количество частей данных.

Наличие большого объема данных в компактных частях. В компактной части все колонки хранятся в одном файле.

DELETE требует привилегии ALTER DELETE . Чтобы разрешить операторы DELETE для конкретной таблицы для данного пользователя, выполните следующую команду: