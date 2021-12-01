"Внимание"

ClickHouse трактует конструкцию ` [email protected] 'address'` как имя пользователя целиком. То есть технически вы можете создать несколько пользователей с одинаковыми `user_name`, но разными частями конструкции после `@`, но лучше так не делать.



Указываются пользователи или роли, которым разрешено получать привилегии от создаваемого пользователя при условии, что этому пользователю также предоставлен весь необходимый доступ с использованием GRANT OPTION. Параметры секции GRANTEES :

user — указывается пользователь, которому разрешено получать привилегии от создаваемого пользователя.

— указывается пользователь, которому разрешено получать привилегии от создаваемого пользователя. role — указывается роль, которой разрешено получать привилегии от создаваемого пользователя.

— указывается роль, которой разрешено получать привилегии от создаваемого пользователя. ANY — любому пользователю или любой роли разрешено получать привилегии от создаваемого пользователя. Используется по умолчанию.

— любому пользователю или любой роли разрешено получать привилегии от создаваемого пользователя. Используется по умолчанию. NONE — никому не разрешено получать привилегии от создаваемого пользователя.

Вы можете исключить любого пользователя или роль, используя выражение EXCEPT . Например, CREATE USER user1 GRANTEES ANY EXCEPT user2 . Это означает, что если user1 имеет привилегии, предоставленные с использованием GRANT OPTION , он сможет предоставить их любому, кроме user2 .

Создать аккаунт mira , защищенный паролем qwerty :

CREATE USER mira HOST IP '127.0.0.1' IDENTIFIED WITH sha256_password BY 'qwerty' ;



Пользователь mira должен запустить клиентское приложение на хосте, где запущен ClickHouse.

Создать аккаунт john , назначить на него роли, сделать данные роли ролями по умолчанию:

CREATE USER john DEFAULT ROLE role1 , role2 ;



Создать аккаунт john и установить ролями по умолчанию все его будущие роли:

CREATE USER john DEFAULT ROLE ALL ;



Когда роль будет назначена аккаунту john , она автоматически станет ролью по умолчанию.

Создать аккаунт john и установить ролями по умолчанию все его будущие роли, кроме role1 и role2 :

CREATE USER john DEFAULT ROLE ALL EXCEPT role1 , role2 ;



Создать пользователя с аккаунтом john и разрешить ему предоставить свои привилегии пользователю с аккаунтом jack :