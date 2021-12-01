CREATE USER
Создает аккаунты пользователей.
Синтаксис:
CREATE USER [IF NOT EXISTS | OR REPLACE] name1 [ON CLUSTER cluster_name1]
[, name2 [ON CLUSTER cluster_name2] ...]
[NOT IDENTIFIED | IDENTIFIED {[WITH {no_password | plaintext_password | sha256_password | sha256_hash | double_sha1_password | double_sha1_hash}] BY {'password' | 'hash'}} | {WITH ldap SERVER 'server_name'} | {WITH kerberos [REALM 'realm']}]
[HOST {LOCAL | NAME 'name' | REGEXP 'name_regexp' | IP 'address' | LIKE 'pattern'} [,...] | ANY | NONE]
[DEFAULT ROLE role [,...]]
[DEFAULT DATABASE database | NONE]
[GRANTEES {user | role | ANY | NONE} [,...] [EXCEPT {user | role} [,...]]]
[SETTINGS variable [= value] [MIN [=] min_value] [MAX [=] max_value] [READONLY | WRITABLE] | PROFILE 'profile_name'] [,...]
ON CLUSTER позволяет создавать пользователей в кластере, см. Распределенные DDL.
Идентификация
Существует несколько способов идентификации пользователя:
IDENTIFIED WITH no_password
IDENTIFIED WITH plaintext_password BY 'qwerty'
IDENTIFIED WITH sha256_password BY 'qwerty'or
IDENTIFIED BY 'password'
IDENTIFIED WITH sha256_hash BY 'hash'or
IDENTIFIED WITH sha256_hash BY 'hash' SALT 'salt'
IDENTIFIED WITH double_sha1_password BY 'qwerty'
IDENTIFIED WITH double_sha1_hash BY 'hash'
IDENTIFIED WITH ldap SERVER 'server_name'
IDENTIFIED WITH kerberosor
IDENTIFIED WITH kerberos REALM 'realm'
Для идентификации с sha256_hash используя
SALT - хэш должен быть вычислен от конкатенации 'password' и 'salt'.
Пользовательский хост
Пользовательский хост — это хост, с которого можно установить соединение с сервером ClickHouse. Хост задается в секции
HOST следующими способами:
HOST IP 'ip_address_or_subnetwork'— Пользователь может подключиться к серверу ClickHouse только с указанного IP-адреса или подсети. Примеры:
HOST IP '192.168.0.0/16',
HOST IP '2001:DB8::/32'. При использовании в эксплуатации указывайте только элементы
HOST IP(IP-адреса и маски подсети), так как использование
hostи
host_regexpможет привести к дополнительной задержке.
HOST ANY— Пользователь может подключиться с любого хоста. Используется по умолчанию.
HOST LOCAL— Пользователь может подключиться только локально.
HOST NAME 'fqdn'— Хост задается через FQDN. Например,
HOST NAME 'mysite.com'.
HOST REGEXP 'regexp'— Позволяет использовать регулярные выражения pcre, чтобы задать хосты. Например,
HOST REGEXP '.*\.mysite\.com'.
HOST LIKE 'template'— Позволяет использовать оператор LIKE для фильтрации хостов. Например,
HOST LIKE '%'эквивалентен
HOST ANY;
HOST LIKE '%.mysite.com'разрешает подключение со всех хостов в домене
mysite.com.
Также, чтобы задать хост, вы можете использовать
@ вместе с именем пользователя. Примеры:
CREATE USER [email protected]'127.0.0.1'— Эквивалентно
HOST IP.
CREATE USER [email protected]'localhost'— Эквивалентно
HOST LOCAL.
CREATE USER [email protected]'192.168.%.%'— Эквивалентно
HOST LIKE.
"Внимание"
ClickHouse трактует конструкцию `[email protected]'address'` как имя пользователя целиком. То есть технически вы можете создать несколько пользователей с одинаковыми `user_name`, но разными частями конструкции после `@`, но лучше так не делать.
Секция GRANTEES
Указываются пользователи или роли, которым разрешено получать привилегии от создаваемого пользователя при условии, что этому пользователю также предоставлен весь необходимый доступ с использованием GRANT OPTION. Параметры секции
GRANTEES:
user— указывается пользователь, которому разрешено получать привилегии от создаваемого пользователя.
role— указывается роль, которой разрешено получать привилегии от создаваемого пользователя.
ANY— любому пользователю или любой роли разрешено получать привилегии от создаваемого пользователя. Используется по умолчанию.
NONE— никому не разрешено получать привилегии от создаваемого пользователя.
Вы можете исключить любого пользователя или роль, используя выражение
EXCEPT. Например,
CREATE USER user1 GRANTEES ANY EXCEPT user2. Это означает, что если
user1 имеет привилегии, предоставленные с использованием
GRANT OPTION, он сможет предоставить их любому, кроме
user2.
Примеры
Создать аккаунт
mira, защищенный паролем
qwerty:
CREATE USER mira HOST IP '127.0.0.1' IDENTIFIED WITH sha256_password BY 'qwerty';
Пользователь
mira должен запустить клиентское приложение на хосте, где запущен ClickHouse.
Создать аккаунт
john, назначить на него роли, сделать данные роли ролями по умолчанию:
CREATE USER john DEFAULT ROLE role1, role2;
Создать аккаунт
john и установить ролями по умолчанию все его будущие роли:
CREATE USER john DEFAULT ROLE ALL;
Когда роль будет назначена аккаунту
john, она автоматически станет ролью по умолчанию.
Создать аккаунт
john и установить ролями по умолчанию все его будущие роли, кроме
role1 и
role2:
CREATE USER john DEFAULT ROLE ALL EXCEPT role1, role2;
Создать пользователя с аккаунтом
john и разрешить ему предоставить свои привилегии пользователю с аккаунтом
jack:
CREATE USER john GRANTEES jack;