On this page

CREATE ROW POLICY

Создает политики доступа к строкам, т.е. фильтры, которые определяют, какие строки пользователь может читать из таблицы.

Синтаксис:

CREATE [ ROW ] POLICY [ IF NOT EXISTS | OR REPLACE ] policy_name1 [ ON CLUSTER cluster_name1 ] ON [ db1 . ] table1

[ , policy_name2 [ ON CLUSTER cluster_name2 ] ON [ db2 . ] table2 . . . ]

[ AS {PERMISSIVE | RESTRICTIVE} ]

[ FOR SELECT ] USING condition

[ TO {role [ , . . . ] | ALL | ALL EXCEPT role [ , . . . ] } ]



Секция USING указывает условие для фильтрации строк. Пользователь может видеть строку, если это условие, вычисленное для строки, дает ненулевой результат.

В секции TO перечисляются пользователи и роли, для которых должна действовать политика. Например, CREATE ROW POLICY ... TO accountant, [email protected] .

Ключевым словом ALL обозначаются все пользователи, включая текущего. Ключевые слова ALL EXCEPT позволяют исключить пользователей из списка всех пользователей. Например, CREATE ROW POLICY ... TO ALL EXCEPT accountant, [email protected]

:::note

Если для таблицы не задано ни одной политики доступа к строкам, то любой пользователь может выполнить команду SELECT и получить все строки таблицы. Если определить хотя бы одну политику для таблицы, до доступ к строкам будет управляться этими политиками, причем для всех пользователей (даже для тех, для кого политики не определялись). Например, следующая политика



`CREATE ROW POLICY pol1 ON mydb.table1 USING b=1 TO mira, peter`



запретит пользователям `mira` и `peter` видеть строки с `b != 1`, и еще запретит всем остальным пользователям (например, пользователю `paul`) видеть какие-либо строки вообще из таблицы `mydb.table1`.



Если это нежелательно, такое поведение можно исправить, определив дополнительную политику:



`CREATE ROW POLICY pol2 ON mydb.table1 USING 1 TO ALL EXCEPT mira, peter`

:::



Может быть одновременно активно более одной политики для одной и той же таблицы и одного и того же пользователя. Поэтому нам нужен способ комбинировать политики.

По умолчанию политики комбинируются с использованием логического оператора OR . Например, политики:

CREATE ROW POLICY pol1 ON mydb . table1 USING b = 1 TO mira , peter

CREATE ROW POLICY pol2 ON mydb . table1 USING c = 2 TO peter , antonio



разрешат пользователю с именем peter видеть строки, для которых будет верно b=1 или c=2 .

Секция AS указывает, как политики должны комбинироваться с другими политиками. Политики могут быть или разрешительными ( PERMISSIVE ), или ограничительными ( RESTRICTIVE ). По умолчанию политики создаются разрешительными ( PERMISSIVE ); такие политики комбинируются с использованием логического оператора OR .

Ограничительные ( RESTRICTIVE ) политики комбинируются с использованием логического оператора AND .

Общая формула выглядит так:

строка_видима = (одна или больше permissive-политик дала ненулевой результат проверки условия) И

(все restrictive-политики дали ненулевой результат проверки условия)



Например, политики

CREATE ROW POLICY pol1 ON mydb . table1 USING b = 1 TO mira , peter

CREATE ROW POLICY pol2 ON mydb . table1 USING c = 2 AS RESTRICTIVE TO peter , antonio



разрешат пользователю с именем peter видеть только те строки, для которых будет одновременно b=1 и c=2 .

Секция ON CLUSTER позволяет создавать политики на кластере, см. Распределенные DDL запросы.

CREATE ROW POLICY filter1 ON mydb.mytable USING a<1000 TO accountant, [email protected]

CREATE ROW POLICY filter2 ON mydb.mytable USING a<1000 AND b=5 TO ALL EXCEPT mira