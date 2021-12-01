CREATE ROW POLICY
Создает политики доступа к строкам, т.е. фильтры, которые определяют, какие строки пользователь может читать из таблицы.
Синтаксис:
CREATE [ROW] POLICY [IF NOT EXISTS | OR REPLACE] policy_name1 [ON CLUSTER cluster_name1] ON [db1.]table1
[, policy_name2 [ON CLUSTER cluster_name2] ON [db2.]table2 ...]
[AS {PERMISSIVE | RESTRICTIVE}]
[FOR SELECT] USING condition
[TO {role [,...] | ALL | ALL EXCEPT role [,...]}]
Секция USING
Секция
USING указывает условие для фильтрации строк. Пользователь может видеть строку, если это условие, вычисленное для строки, дает ненулевой результат.
Секция TO
В секции
TO перечисляются пользователи и роли, для которых должна действовать политика. Например,
CREATE ROW POLICY ... TO accountant, [email protected].
Ключевым словом
ALL обозначаются все пользователи, включая текущего. Ключевые слова
ALL EXCEPT позволяют исключить пользователей из списка всех пользователей. Например,
CREATE ROW POLICY ... TO ALL EXCEPT accountant, [email protected]
:::note
Если для таблицы не задано ни одной политики доступа к строкам, то любой пользователь может выполнить команду SELECT и получить все строки таблицы. Если определить хотя бы одну политику для таблицы, до доступ к строкам будет управляться этими политиками, причем для всех пользователей (даже для тех, для кого политики не определялись). Например, следующая политика
`CREATE ROW POLICY pol1 ON mydb.table1 USING b=1 TO mira, peter`
запретит пользователям `mira` и `peter` видеть строки с `b != 1`, и еще запретит всем остальным пользователям (например, пользователю `paul`) видеть какие-либо строки вообще из таблицы `mydb.table1`.
Если это нежелательно, такое поведение можно исправить, определив дополнительную политику:
`CREATE ROW POLICY pol2 ON mydb.table1 USING 1 TO ALL EXCEPT mira, peter`
:::
Секция AS
Может быть одновременно активно более одной политики для одной и той же таблицы и одного и того же пользователя. Поэтому нам нужен способ комбинировать политики.
По умолчанию политики комбинируются с использованием логического оператора
OR. Например, политики:
CREATE ROW POLICY pol1 ON mydb.table1 USING b=1 TO mira, peter
CREATE ROW POLICY pol2 ON mydb.table1 USING c=2 TO peter, antonio
разрешат пользователю с именем
peter видеть строки, для которых будет верно
b=1 или
c=2.
Секция
AS указывает, как политики должны комбинироваться с другими политиками. Политики могут быть или разрешительными (
PERMISSIVE), или ограничительными (
RESTRICTIVE). По умолчанию политики создаются разрешительными (
PERMISSIVE); такие политики комбинируются с использованием логического оператора
OR.
Ограничительные (
RESTRICTIVE) политики комбинируются с использованием логического оператора
AND.
Общая формула выглядит так:
строка_видима = (одна или больше permissive-политик дала ненулевой результат проверки условия) И
(все restrictive-политики дали ненулевой результат проверки условия)
Например, политики
CREATE ROW POLICY pol1 ON mydb.table1 USING b=1 TO mira, peter
CREATE ROW POLICY pol2 ON mydb.table1 USING c=2 AS RESTRICTIVE TO peter, antonio
разрешат пользователю с именем
peter видеть только те строки, для которых будет одновременно
b=1 и
c=2.
Секция ON CLUSTER
Секция
ON CLUSTER позволяет создавать политики на кластере, см. Распределенные DDL запросы.
Примеры
CREATE ROW POLICY filter1 ON mydb.mytable USING a<1000 TO accountant, [email protected]
CREATE ROW POLICY filter2 ON mydb.mytable USING a<1000 AND b=5 TO ALL EXCEPT mira
CREATE ROW POLICY filter3 ON mydb.mytable USING 1 TO admin