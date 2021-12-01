:::note



Если для таблицы не задано ни одной политики доступа к строкам, то любой пользователь может выполнить команду SELECT и получить все строки таблицы. Если определить хотя бы одну политику для таблицы, до доступ к строкам будет управляться этими политиками, причем для всех пользователей (даже для тех, для кого политики не определялись). Например, следующая политика







`CREATE ROW POLICY pol1 ON mydb.table1 USING b=1 TO mira, peter`







запретит пользователям `mira` и `peter` видеть строки с `b != 1`, и еще запретит всем остальным пользователям (например, пользователю `paul`) видеть какие-либо строки вообще из таблицы `mydb.table1`.







Если это нежелательно, такое поведение можно исправить, определив дополнительную политику:







`CREATE ROW POLICY pol2 ON mydb.table1 USING 1 TO ALL EXCEPT mira, peter`

