CREATE MASKING POLICY

ClickHouse Cloud only

Создает политику маскирования, которая позволяет динамически преобразовывать или маскировать значения в столбцах для определенных пользователей или ролей при выполнении ими запроса к таблице.

Совет

Политики маскирования обеспечивают защиту данных на уровне столбцов, преобразуя конфиденциальные данные во время выполнения запроса без изменения хранимых данных.

Синтаксис:

CREATE MASKING POLICY [IF NOT EXISTS | OR REPLACE] policy_name ON [database.]table
    UPDATE column1 = expression1 [, column2 = expression2 ...]
    [WHERE condition]
    TO {role1 [, role2 ...] | ALL | ALL EXCEPT role1 [, role2 ...]}
    [PRIORITY priority_number]

Оператор UPDATE

Оператор UPDATE указывает, какие столбцы маскировать и как их преобразовывать. В одной политике можно маскировать несколько столбцов.

Примеры:

  • Простое маскирование: UPDATE email = '***masked***'
  • Частичное маскирование: UPDATE email = concat(substring(email, 1, 3), '***@***.***')
  • Маскирование с использованием хэша: UPDATE email = concat('masked_', substring(hex(cityHash64(email)), 1, 8))
  • Несколько столбцов: UPDATE email = '***@***.***', phone = '***-***-****'

Оператор WHERE

Необязательный оператор WHERE позволяет выполнять условное маскирование на основе значений в строках. Маскирование будет применено только к тем строкам, которые удовлетворяют условию.

Пример:

CREATE MASKING POLICY mask_high_salaries ON employees
UPDATE salary = 0
WHERE salary > 100000
TO analyst;

Раздел TO

В разделе TO указывается, к каким пользователям и ролям должна применяться политика.

  • TO user1, user2: Применить к указанным пользователям/ролям
  • TO ALL: Применить ко всем пользователям
  • TO ALL EXCEPT user1, user2: Применить ко всем пользователям, кроме указанных
Примечание

В отличие от политик по строкам, политики маскирования не влияют на пользователей, к которым политика не применяется. Если к пользователю не применяется ни одна политика маскирования, он видит исходные данные.

Предложение PRIORITY

Когда несколько политик маскирования нацелены на один и тот же столбец для USER, предложение PRIORITY определяет порядок их применения. Политики применяются в порядке от наивысшего приоритета к наименьшему.

Приоритет по умолчанию равен 0. Политики с одинаковым приоритетом применяются в неопределённом порядке.

Пример:

-- Applied second (lower priority)
CREATE MASKING POLICY mask1 ON users
UPDATE email = '[email protected]'
TO analyst
PRIORITY 1;

-- Applied first (higher priority)
CREATE MASKING POLICY mask2 ON users
UPDATE email = '[email protected]'
TO analyst
PRIORITY 10;

-- analyst sees '[email protected]' because it's applied last
Особенности производительности
  • Политики маскирования могут влиять на производительность запросов в зависимости от сложности выражения
  • Некоторые оптимизации могут быть отключены для таблиц с активными политиками маскирования