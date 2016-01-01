CREATE MASKING POLICY

Создает политику маскирования, которая позволяет динамически преобразовывать или маскировать значения в столбцах для определенных пользователей или ролей при выполнении ими запроса к таблице.

Совет Политики маскирования обеспечивают защиту данных на уровне столбцов, преобразуя конфиденциальные данные во время выполнения запроса без изменения хранимых данных.

Синтаксис:

CREATE MASKING POLICY [IF NOT EXISTS | OR REPLACE] policy_name ON [database.]table UPDATE column1 = expression1 [, column2 = expression2 ...] [WHERE condition] TO {role1 [, role2 ...] | ALL | ALL EXCEPT role1 [, role2 ...]} [PRIORITY priority_number]

Оператор UPDATE указывает, какие столбцы маскировать и как их преобразовывать. В одной политике можно маскировать несколько столбцов.

Примеры:

Простое маскирование: UPDATE email = '***masked***'

Частичное маскирование: UPDATE email = concat(substring(email, 1, 3), '***@***.***')

Маскирование с использованием хэша: UPDATE email = concat('masked_', substring(hex(cityHash64(email)), 1, 8))

Несколько столбцов: UPDATE email = '***@***.***', phone = '***-***-****'

Необязательный оператор WHERE позволяет выполнять условное маскирование на основе значений в строках. Маскирование будет применено только к тем строкам, которые удовлетворяют условию.

Пример:

CREATE MASKING POLICY mask_high_salaries ON employees UPDATE salary = 0 WHERE salary > 100000 TO analyst;

В разделе TO указывается, к каким пользователям и ролям должна применяться политика.

TO user1, user2 : Применить к указанным пользователям/ролям

: Применить к указанным пользователям/ролям TO ALL : Применить ко всем пользователям

: Применить ко всем пользователям TO ALL EXCEPT user1, user2 : Применить ко всем пользователям, кроме указанных

Примечание В отличие от политик по строкам, политики маскирования не влияют на пользователей, к которым политика не применяется. Если к пользователю не применяется ни одна политика маскирования, он видит исходные данные.

Когда несколько политик маскирования нацелены на один и тот же столбец для USER, предложение PRIORITY определяет порядок их применения. Политики применяются в порядке от наивысшего приоритета к наименьшему.

Приоритет по умолчанию равен 0. Политики с одинаковым приоритетом применяются в неопределённом порядке.

Пример:

-- Applied second (lower priority) CREATE MASKING POLICY mask1 ON users UPDATE email = '[email protected]' TO analyst PRIORITY 1; -- Applied first (higher priority) CREATE MASKING POLICY mask2 ON users UPDATE email = '[email protected]' TO analyst PRIORITY 10; -- analyst sees '[email protected]' because it's applied last