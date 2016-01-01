CREATE MASKING POLICY
Создает политику маскирования, которая позволяет динамически преобразовывать или маскировать значения в столбцах для определенных пользователей или ролей при выполнении ими запроса к таблице.
Политики маскирования обеспечивают защиту данных на уровне столбцов, преобразуя конфиденциальные данные во время выполнения запроса без изменения хранимых данных.
Синтаксис:
Оператор UPDATE
Оператор
UPDATE указывает, какие столбцы маскировать и как их преобразовывать. В одной политике можно маскировать несколько столбцов.
Примеры:
- Простое маскирование:
UPDATE email = '***masked***'
- Частичное маскирование:
UPDATE email = concat(substring(email, 1, 3), '***@***.***')
- Маскирование с использованием хэша:
UPDATE email = concat('masked_', substring(hex(cityHash64(email)), 1, 8))
- Несколько столбцов:
UPDATE email = '***@***.***', phone = '***-***-****'
Оператор WHERE
Необязательный оператор
WHERE позволяет выполнять условное маскирование на основе значений в строках. Маскирование будет применено только к тем строкам, которые удовлетворяют условию.
Пример:
Раздел TO
В разделе
TO указывается, к каким пользователям и ролям должна применяться политика.
TO user1, user2: Применить к указанным пользователям/ролям
TO ALL: Применить ко всем пользователям
TO ALL EXCEPT user1, user2: Применить ко всем пользователям, кроме указанных
В отличие от политик по строкам, политики маскирования не влияют на пользователей, к которым политика не применяется. Если к пользователю не применяется ни одна политика маскирования, он видит исходные данные.
Предложение PRIORITY
Когда несколько политик маскирования нацелены на один и тот же столбец для USER, предложение
PRIORITY определяет порядок их применения. Политики применяются в порядке от наивысшего приоритета к наименьшему.
Приоритет по умолчанию равен 0. Политики с одинаковым приоритетом применяются в неопределённом порядке.
Пример:
- Политики маскирования могут влиять на производительность запросов в зависимости от сложности выражения
- Некоторые оптимизации могут быть отключены для таблиц с активными политиками маскирования