Источник словаря YTsaurus

Это экспериментальная функция, которая в будущих версиях может измениться с нарушением обратной совместимости.
Включите использование источника словаря YTsaurus
с помощью настройки
allow_experimental_ytsaurus_dictionary_source.
Пример настроек:
Поля настройки:
|Setting
|Description
http_proxy_urls
|URL HTTP‑прокси‑сервера YTsaurus.
cypress_path
|Путь в Cypress к источнику таблицы.
oauth_token
|OAuth‑токен.