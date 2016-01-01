Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Источник словаря YTsaurus

Experimental feature. Learn more.
Not supported in ClickHouse Cloud
Ссылки

Это экспериментальная функция, которая в будущих версиях может измениться с нарушением обратной совместимости. Включите использование источника словаря YTsaurus с помощью настройки allow_experimental_ytsaurus_dictionary_source.

Пример настроек:

SOURCE(YTSAURUS(
    http_proxy_urls 'http://localhost:8000'
    cypress_path '//tmp/test'
    oauth_token 'password'
))

Поля настройки:

SettingDescription
http_proxy_urlsURL HTTP‑прокси‑сервера YTsaurus.
cypress_pathПуть в Cypress к источнику таблицы.
oauth_tokenOAuth‑токен.