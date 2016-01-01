Источник словаря Redis
Пример настроек:
- DDL
- Файл конфигурации
Поля настроек:
|Setting
|Description
host
|Хост Redis.
port
|Порт сервера Redis.
storage_type
|Структура внутреннего хранилища Redis, используемая для работы с ключами.
simple предназначен для простых источников и хешированных источников с одним ключом,
hash_map — для хешированных источников с двумя ключами. Диапазонные источники и кэш-источники со сложным ключом не поддерживаются. Значение по умолчанию —
simple. Необязательный параметр.
db_index
|Числовой индекс логической базы данных Redis. Значение по умолчанию —
0. Необязательный параметр.