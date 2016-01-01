Перейти к основному содержимому
Источник словаря Redis

Пример настроек:

SOURCE(REDIS(
    host 'localhost'
    port 6379
    storage_type 'simple'
    db_index 0
))

Поля настроек:

SettingDescription
hostХост Redis.
portПорт сервера Redis.
storage_typeСтруктура внутреннего хранилища Redis, используемая для работы с ключами. simple предназначен для простых источников и хешированных источников с одним ключом, hash_map — для хешированных источников с двумя ключами. Диапазонные источники и кэш-источники со сложным ключом не поддерживаются. Значение по умолчанию — simple. Необязательный параметр.
db_indexЧисловой индекс логической базы данных Redis. Значение по умолчанию — 0. Необязательный параметр.