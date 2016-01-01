Источник словаря PostgreSQL
Пример настроек:
- DDL
- Файл конфигурации
Поля настроек:
|Setting
|Description
host
|Хост на сервере PostgreSQL. Можно задать один хост для всех реплик или указать его для каждой реплики отдельно (внутри
<replica>).
port
|Порт на сервере PostgreSQL. Можно задать один порт для всех реплик или указать его для каждой реплики отдельно (внутри
<replica>).
user
|Имя пользователя PostgreSQL. Можно задать одного пользователя для всех реплик или указать его для каждой реплики отдельно (внутри
<replica>).
password
|Пароль пользователя PostgreSQL. Можно задать один пароль для всех реплик или указать его для каждой реплики отдельно (внутри
<replica>).
replica
|Секция настроек реплик. Секций может быть несколько.
replica/host
|Хост PostgreSQL.
replica/port
|Порт PostgreSQL.
replica/priority
|Приоритет реплики. При попытке подключения ClickHouse обходит реплики в порядке приоритета. Чем меньше число, тем выше приоритет.
db
|Имя базы данных.
table
|Имя таблицы.
where
|Условие выбора данных. Синтаксис условий такой же, как для предложения
WHERE в PostgreSQL. Например,
id > 10 AND id < 20. Необязательный параметр.
invalidate_query
|Запрос для проверки состояния словаря. Необязательный параметр. Подробнее см. раздел Refreshing dictionary data using LIFETIME.
background_reconnect
|Переподключение к реплике в фоновом режиме при сбое соединения. Необязательный параметр.
query
|Произвольный запрос. Необязательный параметр.
Примечание
Поля
table или
where нельзя использовать вместе с полем
query. При этом одно из полей
table или
query должно быть указано.