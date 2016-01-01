Источник словаря PostgreSQL

host Хост на сервере PostgreSQL. Можно задать один хост для всех реплик или указать его для каждой реплики отдельно (внутри <replica> ).

port Порт на сервере PostgreSQL. Можно задать один порт для всех реплик или указать его для каждой реплики отдельно (внутри <replica> ).

user Имя пользователя PostgreSQL. Можно задать одного пользователя для всех реплик или указать его для каждой реплики отдельно (внутри <replica> ).

password Пароль пользователя PostgreSQL. Можно задать один пароль для всех реплик или указать его для каждой реплики отдельно (внутри <replica> ).

replica Секция настроек реплик. Секций может быть несколько.

replica/host Хост PostgreSQL.

replica/port Порт PostgreSQL.

replica/priority Приоритет реплики. При попытке подключения ClickHouse обходит реплики в порядке приоритета. Чем меньше число, тем выше приоритет.

db Имя базы данных.

table Имя таблицы.

where Условие выбора данных. Синтаксис условий такой же, как для предложения WHERE в PostgreSQL. Например, id > 10 AND id < 20 . Необязательный параметр.

invalidate_query Запрос для проверки состояния словаря. Необязательный параметр. Подробнее см. раздел Refreshing dictionary data using LIFETIME.

background_reconnect Переподключение к реплике в фоновом режиме при сбое соединения. Необязательный параметр.