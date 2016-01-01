Перейти к основному содержимому
Источник словаря ODBC

Вы можете использовать этот метод для подключения любой базы данных, для которой существует ODBC‑драйвер.

Пример настроек:

SOURCE(ODBC(
    db 'DatabaseName'
    table 'SchemaName.TableName'
    connection_string 'DSN=some_parameters'
    invalidate_query 'SQL_QUERY'
    query 'SELECT id, value_1, value_2 FROM db_name.table_name'
))

Поля настроек:

SettingDescription
dbИмя базы данных. Опустите это поле, если имя базы данных задано в параметрах <connection_string>.
tableИмя таблицы и схемы, если указана.
connection_stringСтрока подключения.
invalidate_queryЗапрос для проверки статуса словаря. Необязательный параметр. Подробнее см. раздел Refreshing dictionary data using LIFETIME.
background_reconnectФоновое переподключение к реплике при сбое соединения. Необязательный параметр.
queryПроизвольный запрос. Необязательный параметр.
Примечание

Поля table и query не могут использоваться одновременно. При этом одно из полей table или query должно быть объявлено.

ClickHouse получает символы кавычек от ODBC‑драйвера и заключает все настройки в кавычки в запросах к драйверу, поэтому необходимо указывать имя таблицы с учетом регистра, используемого в базе данных.

Если у вас возникают проблемы с кодировками при использовании Oracle, см. соответствующий пункт FAQ.

Известная уязвимость функциональности словаря ODBC

Примечание

При подключении к базе данных через драйвер ODBC параметр соединения Servername может быть подменён. В этом случае значения USERNAME и PASSWORD из odbc.ini отправляются на удалённый сервер и могут быть скомпрометированы.

Пример небезопасного использования

Настроим unixODBC для PostgreSQL. Содержимое /etc/odbc.ini:

[gregtest]
Driver = /usr/lib/psqlodbca.so
Servername = localhost
PORT = 5432
DATABASE = test_db
#OPTION = 3
USERNAME = test
PASSWORD = test

Если затем вы выполните, например, такой запрос

SELECT * FROM odbc('DSN=gregtest;Servername=some-server.com', 'test_db');

ODBC-драйвер будет отправлять значения USERNAME и PASSWORD из odbc.ini на some-server.com.

Пример подключения к PostgreSQL

Ubuntu.

Установка unixODBC и драйвера ODBC для PostgreSQL:

$ sudo apt-get install -y unixodbc odbcinst odbc-postgresql

Настройка /etc/odbc.ini (или ~/.odbc.ini, если вы вошли в систему под пользователем, от имени которого запускается ClickHouse):

    [DEFAULT]
    Driver = myconnection

    [myconnection]
    Description         = PostgreSQL connection to my_db
    Driver              = PostgreSQL Unicode
    Database            = my_db
    Servername          = 127.0.0.1
    UserName            = username
    Password            = password
    Port                = 5432
    Protocol            = 9.3
    ReadOnly            = No
    RowVersioning       = No
    ShowSystemTables    = No
    ConnSettings        =

Конфигурация словаря в ClickHouse:

CREATE DICTIONARY table_name (
    id UInt64,
    some_column UInt64 DEFAULT 0
)
PRIMARY KEY id
SOURCE(ODBC(connection_string 'DSN=myconnection' table 'postgresql_table'))
LAYOUT(HASHED())
LIFETIME(MIN 300 MAX 360)

Вам может потребоваться отредактировать odbc.ini, чтобы указать полный путь к библиотеке драйвера DRIVER=/usr/local/lib/psqlodbcw.so.

Пример подключения MS SQL Server

ОС Ubuntu.

Установка ODBC-драйвера для подключения к MS SQL Server:

$ sudo apt-get install tdsodbc freetds-bin sqsh

Настройка драйвера:

    $ cat /etc/freetds/freetds.conf
    ...

    [MSSQL]
    host = 192.168.56.101
    port = 1433
    tds version = 7.0
    client charset = UTF-8

    # test TDS connection
    $ sqsh -S MSSQL -D database -U user -P password


    $ cat /etc/odbcinst.ini

    [FreeTDS]
    Description     = FreeTDS
    Driver          = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libtdsodbc.so
    Setup           = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libtdsS.so
    FileUsage       = 1
    UsageCount      = 5

    $ cat /etc/odbc.ini
    # $ cat ~/.odbc.ini # if you signed in under a user that runs ClickHouse

    [MSSQL]
    Description     = FreeTDS
    Driver          = FreeTDS
    Servername      = MSSQL
    Database        = test
    UID             = test
    PWD             = test
    Port            = 1433


    # (optional) test ODBC connection (to use isql-tool install the [unixodbc](https://packages.debian.org/sid/unixodbc)-package)
    $ isql -v MSSQL "user" "password"

Примечания:

  • чтобы определить самую раннюю версию TDS, поддерживаемую конкретной версией SQL Server, обратитесь к документации по продукту или см. MS-TDS Product Behavior

Настройка словаря в ClickHouse:

CREATE DICTIONARY test (
    k UInt64,
    s String DEFAULT ''
)
PRIMARY KEY k
SOURCE(ODBC(table 'dict' connection_string 'DSN=MSSQL;UID=test;PWD=test'))
LAYOUT(FLAT())
LIFETIME(MIN 300 MAX 360)