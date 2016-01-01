Источник словаря MySQL

port Порт на сервере MySQL. Вы можете указать его для всех реплик или для каждой реплики отдельно (внутри <replica> ).

user Имя пользователя MySQL. Вы можете указать его для всех реплик или для каждой реплики отдельно (внутри <replica> ).

password Пароль пользователя MySQL. Вы можете указать его для всех реплик или для каждой реплики отдельно (внутри <replica> ).

replica Секция конфигураций реплик. Может быть несколько таких секций.

replica/host Хост MySQL.

replica/priority Приоритет реплики. При попытке установить подключение ClickHouse перебирает реплики в порядке приоритета. Чем меньше число, тем выше приоритет.

db Имя базы данных.

table Имя таблицы.

where Критерий выбора. Синтаксис условий такой же, как для секции WHERE в MySQL, например, id > 10 AND id < 20 . Необязательный параметр.

invalidate_query Запрос для проверки статуса словаря. Необязательный параметр. Подробности см. в разделе Обновление данных словаря с помощью LIFETIME.

fail_on_connection_loss Управляет поведением сервера при потере соединения. Если true , исключение выбрасывается немедленно, если соединение между клиентом и сервером было потеряно. Если false , сервер ClickHouse пытается выполнить запрос три раза, прежде чем выбросить исключение. Обратите внимание, что повторные попытки приводят к увеличению времени ответа. Значение по умолчанию: false .