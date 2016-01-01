Источник словаря MySQL
Пример настроек:
- DDL
- Файл конфигурации
Поля настроек:
|Setting
|Description
port
|Порт на сервере MySQL. Вы можете указать его для всех реплик или для каждой реплики отдельно (внутри
<replica>).
user
|Имя пользователя MySQL. Вы можете указать его для всех реплик или для каждой реплики отдельно (внутри
<replica>).
password
|Пароль пользователя MySQL. Вы можете указать его для всех реплик или для каждой реплики отдельно (внутри
<replica>).
replica
|Секция конфигураций реплик. Может быть несколько таких секций.
replica/host
|Хост MySQL.
replica/priority
|Приоритет реплики. При попытке установить подключение ClickHouse перебирает реплики в порядке приоритета. Чем меньше число, тем выше приоритет.
db
|Имя базы данных.
table
|Имя таблицы.
where
|Критерий выбора. Синтаксис условий такой же, как для секции
WHERE в MySQL, например,
id > 10 AND id < 20. Необязательный параметр.
invalidate_query
|Запрос для проверки статуса словаря. Необязательный параметр. Подробности см. в разделе Обновление данных словаря с помощью LIFETIME.
fail_on_connection_loss
|Управляет поведением сервера при потере соединения. Если
true, исключение выбрасывается немедленно, если соединение между клиентом и сервером было потеряно. Если
false, сервер ClickHouse пытается выполнить запрос три раза, прежде чем выбросить исключение. Обратите внимание, что повторные попытки приводят к увеличению времени ответа. Значение по умолчанию:
false.
query
|Пользовательский запрос. Необязательный параметр.
Примечание
Поля
table или
where нельзя использовать совместно с полем
query. При этом одно из полей
table или
query должно быть объявлено.
Примечание
Явного параметра
secure не существует. При установке SSL-подключения использование защищённого соединения обязательно.
К серверу MySQL можно подключиться на локальном хосте через сокеты. Для этого задайте
host и
socket.
Пример настроек:
- DDL
- Файл конфигурации