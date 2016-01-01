Источник словаря из локального файла

Локальный файловый источник загружает данные словаря из файла в локальной файловой системе. Это полезно для небольших статических таблиц соответствия, которые могут храниться как плоские файлы в форматах, таких как TSV, CSV или любом другом поддерживаемом формате.

Пример настроек:

DDL

Файл конфигурации SOURCE(FILE(path './user_files/os.tsv' format 'TabSeparated')) <source> <file> <path>/opt/dictionaries/os.tsv</path> <format>TabSeparated</format> </file> </source>

Поля настроек:

Setting Description path Абсолютный путь к файлу. format Формат файла. Поддерживаются все форматы, описанные в разделе Formats.

Когда словарь с источником FILE создаётся с помощью DDL-команды ( CREATE DICTIONARY ... ), исходный файл должен находиться в каталоге user_files , чтобы предотвратить доступ пользователей БД к произвольным файлам на сервере ClickHouse.

