Источник словаря из локального файла

Локальный файловый источник загружает данные словаря из файла в локальной файловой системе. Это полезно для небольших статических таблиц соответствия, которые могут храниться как плоские файлы в форматах, таких как TSV, CSV или любом другом поддерживаемом формате.

Пример настроек:

SOURCE(FILE(path './user_files/os.tsv' format 'TabSeparated'))

Поля настроек:

SettingDescription
pathАбсолютный путь к файлу.
formatФормат файла. Поддерживаются все форматы, описанные в разделе Formats.

Когда словарь с источником FILE создаётся с помощью DDL-команды (CREATE DICTIONARY ...), исходный файл должен находиться в каталоге user_files, чтобы предотвратить доступ пользователей БД к произвольным файлам на сервере ClickHouse.

