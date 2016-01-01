Источник словаря из локального файла
Локальный файловый источник загружает данные словаря из файла в локальной файловой системе. Это полезно для небольших статических таблиц соответствия, которые могут храниться как плоские файлы в форматах, таких как TSV, CSV или любом другом поддерживаемом формате.
Пример настроек:
- DDL
- Файл конфигурации
Поля настроек:
|Setting
|Description
path
|Абсолютный путь к файлу.
format
|Формат файла. Поддерживаются все форматы, описанные в разделе Formats.
Когда словарь с источником
FILE создаётся с помощью DDL-команды (
CREATE DICTIONARY ...), исходный файл должен находиться в каталоге
user_files, чтобы предотвратить доступ пользователей БД к произвольным файлам на сервере ClickHouse.
