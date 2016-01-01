Источник словаря HTTP(S)
Работа с HTTP(S)-сервером зависит от того, как словарь хранится в памяти. Если словарь хранится с использованием
cache и
complex_key_cache, ClickHouse запрашивает необходимые ключи, отправляя запрос методом
POST.
Пример настроек:
- DDL
- Configuration file
Для того чтобы ClickHouse мог получить доступ к HTTPS-ресурсу, необходимо настроить OpenSSL в конфигурации сервера.
Поля настроек:
|Setting
|Description
url
|Исходный URL.
format
|Формат файла. Поддерживаются все форматы, описанные в Formats.
credentials
|Базовая HTTP-аутентификация. Необязательный параметр.
user
|Имя пользователя, необходимое для аутентификации.
password
|Пароль, необходимый для аутентификации.
headers
|Все пользовательские HTTP-заголовки, используемые в HTTP-запросе. Необязательный параметр.
header
|Отдельная запись HTTP-заголовка.
name
|Имя идентификатора, используемое для заголовка, отправляемого в запросе.
value
|Значение, установленное для конкретного имени идентификатора.
При создании словаря с помощью DDL-команды (
CREATE DICTIONARY ...) удалённые хосты для HTTP-словарей проверяются на соответствие содержимому секции
remote_url_allow_hosts в конфигурации, чтобы предотвратить доступ пользователей базы данных к произвольным HTTP-серверам.