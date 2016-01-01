Источник словаря HTTP(S)

Перейти к основному содержимому
Работа с HTTP(S)-сервером зависит от того, как словарь хранится в памяти. Если словарь хранится с использованием cache и complex_key_cache, ClickHouse запрашивает необходимые ключи, отправляя запрос методом POST.

Пример настроек:

SOURCE(HTTP(
    url 'http://[::1]/os.tsv'
    format 'TabSeparated'
    credentials(user 'user' password 'password')
    headers(header(name 'API-KEY' value 'key'))
))

Для того чтобы ClickHouse мог получить доступ к HTTPS-ресурсу, необходимо настроить OpenSSL в конфигурации сервера.

Поля настроек:

SettingDescription
urlИсходный URL.
formatФормат файла. Поддерживаются все форматы, описанные в Formats.
credentialsБазовая HTTP-аутентификация. Необязательный параметр.
userИмя пользователя, необходимое для аутентификации.
passwordПароль, необходимый для аутентификации.
headersВсе пользовательские HTTP-заголовки, используемые в HTTP-запросе. Необязательный параметр.
headerОтдельная запись HTTP-заголовка.
nameИмя идентификатора, используемое для заголовка, отправляемого в запросе.
valueЗначение, установленное для конкретного имени идентификатора.

При создании словаря с помощью DDL-команды (CREATE DICTIONARY ...) удалённые хосты для HTTP-словарей проверяются на соответствие содержимому секции remote_url_allow_hosts в конфигурации, чтобы предотвратить доступ пользователей базы данных к произвольным HTTP-серверам.