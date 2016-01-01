Источник словаря HTTP(S)

Работа с HTTP(S)-сервером зависит от того, как словарь хранится в памяти. Если словарь хранится с использованием cache и complex_key_cache , ClickHouse запрашивает необходимые ключи, отправляя запрос методом POST .

Пример настроек:

DDL

Configuration file SOURCE(HTTP( url 'http://[::1]/os.tsv' format 'TabSeparated' credentials(user 'user' password 'password') headers(header(name 'API-KEY' value 'key')) )) <source> <http> <url>http://[::1]/os.tsv</url> <format>TabSeparated</format> <credentials> <user>user</user> <password>password</password> </credentials> <headers> <header> <name>API-KEY</name> <value>key</value> </header> </headers> </http> </source>

Для того чтобы ClickHouse мог получить доступ к HTTPS-ресурсу, необходимо настроить OpenSSL в конфигурации сервера.

Поля настроек:

Setting Description url Исходный URL. format Формат файла. Поддерживаются все форматы, описанные в Formats. credentials Базовая HTTP-аутентификация. Необязательный параметр. user Имя пользователя, необходимое для аутентификации. password Пароль, необходимый для аутентификации. headers Все пользовательские HTTP-заголовки, используемые в HTTP-запросе. Необязательный параметр. header Отдельная запись HTTP-заголовка. name Имя идентификатора, используемое для заголовка, отправляемого в запросе. value Значение, установленное для конкретного имени идентификатора.