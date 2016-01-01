Источник словаря Executable File
Работа с исполняемыми файлами зависит от того, как словарь хранится в памяти. Если словарь хранится с использованием
cache и
complex_key_cache, ClickHouse запрашивает необходимые ключи, отправляя запрос в STDIN исполняемого файла. В противном случае ClickHouse запускает исполняемый файл и рассматривает его вывод как данные словаря.
Пример настроек:
- DDL
- Configuration file
Поля настроек:
|Setting
|Description
command
|Абсолютный путь к исполняемому файлу или имя файла (если каталог, где расположена команда, находится в
PATH).
format
|Формат файла. Поддерживаются все форматы, описанные в Formats.
command_termination_timeout
|Исполняемый скрипт должен содержать основной цикл чтения-записи. После уничтожения словаря конвейер (pipe) закрывается, и у исполняемого файла будет
command_termination_timeout секунд на завершение работы, прежде чем ClickHouse отправит сигнал SIGTERM дочернему процессу. Задаётся в секундах. Значение по умолчанию —
10. Необязательный параметр.
command_read_timeout
|Таймаут чтения данных из stdout команды в миллисекундах. Значение по умолчанию —
10000. Необязательный параметр.
command_write_timeout
|Таймаут записи данных в stdin команды в миллисекундах. Значение по умолчанию —
10000. Необязательный параметр.
implicit_key
|Исполняемый источник может возвращать только значения, а соответствие запрошенным ключам определяется неявно по порядку строк в результате. Значение по умолчанию —
false.
execute_direct
|Если
execute_direct =
1, то
command будет искаться в каталоге user_scripts, заданном параметром user_scripts_path. Дополнительные аргументы скрипта можно указать, используя пробел как разделитель. Пример:
script_name arg1 arg2. Если
execute_direct =
0,
command передаётся как аргумент для
bin/sh -c. Значение по умолчанию —
0. Необязательный параметр.
send_chunk_header
|Определяет, нужно ли отправлять количество строк перед отправкой фрагмента данных на обработку. Значение по умолчанию —
false. Необязательный параметр.
Этот источник словаря может быть настроен только через XML-конфигурацию. Создание словарей с исполняемым источником через DDL отключено; в противном случае пользователь БД смог бы выполнять произвольные бинарные файлы на узле ClickHouse.