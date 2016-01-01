Источник словаря ClickHouse
Пример настроек:
- DDL
- Файл конфигурации
Поля настроек:
|Setting
|Description
host
|Хост ClickHouse. Если это локальный хост, запрос обрабатывается без какой-либо сетевой активности. Для повышения отказоустойчивости вы можете создать таблицу Distributed и указать её в дальнейшей конфигурации.
port
|Порт на сервере ClickHouse.
user
|Имя пользователя ClickHouse.
password
|Пароль пользователя ClickHouse.
db
|Имя базы данных.
table
|Имя таблицы.
where
|Критерий выборки. Необязательный параметр.
invalidate_query
|Запрос для проверки состояния словаря. Необязательный параметр. Подробнее см. раздел Refreshing dictionary data using LIFETIME.
secure
|Использовать SSL для подключения.
query
|Пользовательский запрос. Необязательный параметр.
Примечание
Поля
table и
where не могут использоваться совместно с полем
query. При этом одно из полей
table или
query должно быть объявлено.