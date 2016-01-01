Перейти к основному содержимому
Источник словаря ClickHouse

Пример настроек:

SOURCE(CLICKHOUSE(
    host 'example01-01-1'
    port 9000
    user 'default'
    password ''
    db 'default'
    table 'ids'
    where 'id=10'
    secure 1
    query 'SELECT id, value_1, value_2 FROM default.ids'
));

Поля настроек:

SettingDescription
hostХост ClickHouse. Если это локальный хост, запрос обрабатывается без какой-либо сетевой активности. Для повышения отказоустойчивости вы можете создать таблицу Distributed и указать её в дальнейшей конфигурации.
portПорт на сервере ClickHouse.
userИмя пользователя ClickHouse.
passwordПароль пользователя ClickHouse.
dbИмя базы данных.
tableИмя таблицы.
whereКритерий выборки. Необязательный параметр.
invalidate_queryЗапрос для проверки состояния словаря. Необязательный параметр. Подробнее см. раздел Refreshing dictionary data using LIFETIME.
secureИспользовать SSL для подключения.
queryПользовательский запрос. Необязательный параметр.
Поля table и where не могут использоваться совместно с полем query. При этом одно из полей table или query должно быть объявлено.