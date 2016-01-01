Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Источник словаря Cassandra

Пример настроек:

SOURCE(CASSANDRA(
    host 'localhost'
    port 9042
    user 'username'
    password 'qwerty123'
    keyspace 'database_name'
    column_family 'table_name'
    allow_filtering 1
    partition_key_prefix 1
    consistency 'One'
    where '"SomeColumn" = 42'
    max_threads 8
    query 'SELECT id, value_1, value_2 FROM database_name.table_name'
))

Поля настроек:

SettingDescription
hostХост Cassandra или список хостов, разделённых запятыми.
portПорт на серверах Cassandra. Если не указан, используется порт по умолчанию 9042.
userИмя пользователя Cassandra.
passwordПароль пользователя Cassandra.
keyspaceИмя keyspace (базы данных).
column_familyИмя column family (таблицы).
allow_filteringФлаг, разрешающий или запрещающий потенциально дорогостоящие условия по столбцам ключа кластеризации. Значение по умолчанию — 1.
partition_key_prefixКоличество столбцов ключа партиции в первичном ключе таблицы Cassandra. Обязателен для словарей с составным ключом. Порядок ключевых столбцов в определении словаря должен совпадать с порядком в Cassandra. Значение по умолчанию — 1 (первый ключевой столбец — ключ партиции, остальные — ключ кластеризации).
consistencyУровень консистентности. Возможные значения: One, Two, Three, All, EachQuorum, Quorum, LocalQuorum, LocalOne, Serial, LocalSerial. Значение по умолчанию — One.
whereНеобязательные критерии отбора.
max_threadsМаксимальное количество потоков для загрузки данных из нескольких партиций в словарях с составным ключом.
queryПользовательский запрос. Необязательный параметр.
Примечание

Поля column_family или where не могут использоваться вместе с полем query. При этом одно из полей column_family или query должно быть объявлено.