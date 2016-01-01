Источник словаря Cassandra
Пример настроек:
- DDL
- Файл конфигурации
Поля настроек:
|Setting
|Description
host
|Хост Cassandra или список хостов, разделённых запятыми.
port
|Порт на серверах Cassandra. Если не указан, используется порт по умолчанию
9042.
user
|Имя пользователя Cassandra.
password
|Пароль пользователя Cassandra.
keyspace
|Имя keyspace (базы данных).
column_family
|Имя column family (таблицы).
allow_filtering
|Флаг, разрешающий или запрещающий потенциально дорогостоящие условия по столбцам ключа кластеризации. Значение по умолчанию —
1.
partition_key_prefix
|Количество столбцов ключа партиции в первичном ключе таблицы Cassandra. Обязателен для словарей с составным ключом. Порядок ключевых столбцов в определении словаря должен совпадать с порядком в Cassandra. Значение по умолчанию —
1 (первый ключевой столбец — ключ партиции, остальные — ключ кластеризации).
consistency
|Уровень консистентности. Возможные значения:
One,
Two,
Three,
All,
EachQuorum,
Quorum,
LocalQuorum,
LocalOne,
Serial,
LocalSerial. Значение по умолчанию —
One.
where
|Необязательные критерии отбора.
max_threads
|Максимальное количество потоков для загрузки данных из нескольких партиций в словарях с составным ключом.
query
|Пользовательский запрос. Необязательный параметр.
Примечание
Поля
column_family или
where не могут использоваться вместе с полем
query. При этом одно из полей
column_family или
query должно быть объявлено.