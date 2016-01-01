Перейти к основному содержимому
Источники словарей

Синтаксис

Совет

Если вы используете словари с ClickHouse Cloud, используйте DDL-запрос для их создания и создавайте словари от имени пользователя default. Также проверьте список поддерживаемых источников словарей в руководстве по совместимости с ClickHouse Cloud.

Словарь может быть подключён к ClickHouse из самых разных источников. Источник задаётся в секции source файла конфигурации и с помощью предложения SOURCE в операторе DDL.

CREATE DICTIONARY dict_name (...)
...
SOURCE(SOURCE_TYPE(param1 val1 ... paramN valN)) -- Конфигурация источника
...

Поддерживаемые источники словарей

Доступны следующие типы источников (SOURCE_TYPE/source_type):

Для типов источников Локальный файл, Исполняемый файл, HTTP(s), ClickHouse доступны дополнительные (необязательные) параметры:

SOURCE(FILE(path './user_files/os.tsv' format 'TabSeparated'))
--highlight-next-line
SETTINGS(format_csv_allow_single_quotes = 0)