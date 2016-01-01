Источники словарей
Синтаксис
Совет
Если вы используете словари с ClickHouse Cloud, используйте DDL-запрос для их создания и создавайте словари от имени пользователя
default.
Также проверьте список поддерживаемых источников словарей в руководстве по совместимости с ClickHouse Cloud.
Словарь может быть подключён к ClickHouse из самых разных источников.
Источник задаётся в секции
source файла конфигурации и с помощью предложения
SOURCE в операторе DDL.
- DDL
- Configuration file
Поддерживаемые источники словарей
Доступны следующие типы источников (
SOURCE_TYPE/
source_type):
- Локальный файл
- Исполняемый файл
- Пул исполняемых файлов
- HTTP(S)
- СУБД
- YAMLRegExpTree
- Null
Для типов источников Локальный файл, Исполняемый файл, HTTP(s), ClickHouse доступны дополнительные (необязательные) параметры:
