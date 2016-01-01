Обновление данных словаря с помощью LIFETIME
ClickHouse периодически обновляет словари на основе тега
LIFETIME (задается в секундах).
LIFETIME — это интервал обновления для полностью загруженных словарей и интервал инвалидации для кешируемых словарей.
Во время обновления старая версия словаря по-прежнему может использоваться в запросах. Обновления словарей не блокируют запросы, за исключением момента их первой загрузки. Если во время обновления происходит ошибка, она записывается в журнал сервера, а запросы продолжают использовать старую версию словаря. Если обновление словаря прошло успешно, старая версия словаря атомарно заменяется новой.
Пример настроек:
Если вы используете словари с ClickHouse Cloud, используйте DDL-запрос для их создания и создавайте словари от имени пользователя
default.
Также проверьте список поддерживаемых источников словарей в руководстве по совместимости с ClickHouse Cloud.
или
Установка
<lifetime>0</lifetime> (
LIFETIME(0)) предотвращает обновление словарей.
Вы можете задать интервал времени для обновлений, и ClickHouse выберет равномерно случайный момент времени в пределах этого диапазона. Это необходимо для распределения нагрузки на источник словаря при обновлениях на большом количестве серверов.
Пример настроек:
или
Если
<min>0</min> и
<max>0</max>, ClickHouse не перезагружает словарь по тайм-ауту.
В этом случае ClickHouse может перезагрузить словарь раньше, если был изменён файл конфигурации словаря или была выполнена команда
SYSTEM RELOAD DICTIONARY.
При обновлении словарей сервер ClickHouse применяет разную логику в зависимости от типа источника:
- Для текстового файла сервер проверяет время модификации. Если время отличается от ранее записанного времени, словарь обновляется.
- Словари из других источников по умолчанию обновляются каждый раз.
Для других источников (ODBC, PostgreSQL, ClickHouse и т. д.) вы можете настроить запрос, который будет обновлять словари только в том случае, если они действительно изменились, а не каждый раз. Для этого выполните следующие шаги:
- Таблица словаря должна иметь поле, которое всегда изменяется при обновлении исходных данных.
- В настройках источника должен быть указан запрос, который получает это изменяющееся поле. Сервер ClickHouse интерпретирует результат запроса как строку, и если эта строка изменилась относительно своего предыдущего состояния, словарь обновляется. Укажите запрос в поле
<invalidate_query>в настройках для источника.
Пример настроек:
или
Для словарей
Cache,
ComplexKeyCache,
SSDCache и
SSDComplexKeyCache поддерживаются как синхронные, так и асинхронные обновления.
Также для словарей
Flat,
Hashed,
HashedArray,
ComplexKeyHashed можно запрашивать только те данные, которые были изменены после предыдущего обновления. Если
update_field указан в конфигурации источника словаря, к запросу данных будет добавлено значение времени предыдущего обновления в секундах. В зависимости от типа источника (Executable, HTTP, MySQL, PostgreSQL, ClickHouse или ODBC) к
update_field будет применяться различная логика перед запросом данных из внешнего источника.
- Если источником является HTTP, то
update_fieldбудет добавлен как параметр запроса, значение которого — время последнего обновления.
- Если источником является Executable, то
update_fieldбудет добавлен как аргумент исполняемого скрипта, значение которого — время последнего обновления.
- Если источником является ClickHouse, MySQL, PostgreSQL, ODBC, будет добавлена дополнительная часть
WHERE, где
update_fieldсравнивается с временем последнего обновления с использованием оператора
>=.
- По умолчанию это условие
WHEREприменяется на верхнем уровне SQL-запроса. В качестве альтернативы условие может быть задано в любом другом выражении
WHEREвнутри запроса с использованием ключевого слова
{condition}. Пример:
- По умолчанию это условие
Если параметр
update_field задан, можно задать дополнительный параметр
update_lag. Значение параметра
update_lag вычитается из времени предыдущего обновления до запроса обновлённых данных.
Пример настроек:
или