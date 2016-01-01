Типы размещения словаря ssd_cache
ssd_cache
Аналогичен
cache, но хранит данные на SSD, а индекс — в RAM. Все настройки словаря типа cache, связанные с очередью обновления, также могут применяться к словарям SSD cache.
Тип ключа словаря — UInt64.
LAYOUT(SSD_CACHE(BLOCK_SIZE 4096 FILE_SIZE 16777216 READ_BUFFER_SIZE 1048576
PATH '/var/lib/clickhouse/user_files/test_dict'))
<layout>
<ssd_cache>
<!-- Размер минимального блока чтения в байтах. Рекомендуется устанавливать равным размеру страницы SSD. -->
<block_size>4096</block_size>
<!-- Максимальный размер файла кэша в байтах. -->
<file_size>16777216</file_size>
<!-- Размер буфера в оперативной памяти в байтах для чтения элементов с SSD. -->
<read_buffer_size>131072</read_buffer_size>
<!-- Размер буфера в оперативной памяти в байтах для агрегации элементов перед сбросом на SSD. -->
<write_buffer_size>1048576</write_buffer_size>
<!-- Путь, по которому будет храниться файл кэша. -->
<path>/var/lib/clickhouse/user_files/test_dict</path>
</ssd_cache>
</layout>
complex_key_ssd_cache
Этот тип хранилища предназначен для использования с составными ключами. Аналогично типу
ssd_cache.