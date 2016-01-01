Типы размещения словаря ssd_cache

<layout> <ssd_cache> <!-- Размер минимального блока чтения в байтах. Рекомендуется устанавливать равным размеру страницы SSD. --> <block_size>4096</block_size> <!-- Максимальный размер файла кэша в байтах. --> <file_size>16777216</file_size> <!-- Размер буфера в оперативной памяти в байтах для чтения элементов с SSD. --> <read_buffer_size>131072</read_buffer_size> <!-- Размер буфера в оперативной памяти в байтах для агрегации элементов перед сбросом на SSD. --> <write_buffer_size>1048576</write_buffer_size> <!-- Путь, по которому будет храниться файл кэша. --> <path>/var/lib/clickhouse/user_files/test_dict</path> </ssd_cache> </layout>