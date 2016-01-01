Перейти к основному содержимому
Типы размещения словаря ssd_cache

ssd_cache

Аналогичен cache, но хранит данные на SSD, а индекс — в RAM. Все настройки словаря типа cache, связанные с очередью обновления, также могут применяться к словарям SSD cache.

Тип ключа словаря — UInt64.

LAYOUT(SSD_CACHE(BLOCK_SIZE 4096 FILE_SIZE 16777216 READ_BUFFER_SIZE 1048576
    PATH '/var/lib/clickhouse/user_files/test_dict'))

complex_key_ssd_cache

Этот тип хранилища предназначен для использования с составными ключами. Аналогично типу ssd_cache.