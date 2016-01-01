Типы размещения словаря range_hashed
range_hashed
Словарь хранится в памяти в виде хеш-таблицы с упорядоченным массивом диапазонов и соответствующих им значений.
Этот метод хранения работает аналогично hashed и позволяет использовать диапазоны даты/времени (произвольный числовой тип) в дополнение к ключу.
Пример: таблица содержит скидки для каждого рекламодателя в формате:
Чтобы использовать поиск по диапазонам дат, определите элементы
range_min и
range_max в структуре. Эти элементы должны содержать элементы
name и
type (если
type не указан, будет использован тип по умолчанию — Date).
type может быть любым числовым типом (Date / DateTime / UInt64 / Int32 / другие).
Значения
range_min и
range_max должны укладываться в диапазон типа
Int64.
Пример:
- DDL
- Файл конфигурации
Для работы с такими словарями необходимо передать дополнительный аргумент в функцию
dictGet — значение, для которого подбирается диапазон:
Пример запроса:
Эта функция возвращает значение для указанных
id и диапазона дат, содержащего переданную дату.
Подробности алгоритма:
- Если
idне найден или для этого
idне найден диапазон, возвращается значение по умолчанию для типа атрибута.
- Если имеются пересекающиеся диапазоны и
range_lookup_strategy=min, возвращается подходящий диапазон с минимальным
range_min; если найдено несколько диапазонов — возвращается диапазон с минимальным
range_max; если снова найдено несколько диапазонов (несколько диапазонов имеют одинаковые
range_minи
range_max), возвращается случайный диапазон из них.
- Если имеются пересекающиеся диапазоны и
range_lookup_strategy=max, возвращается подходящий диапазон с максимальным
range_min; если найдено несколько диапазонов — возвращается диапазон с максимальным
range_max; если снова найдено несколько диапазонов (несколько диапазонов имеют одинаковые
range_minи
range_max), возвращается случайный диапазон из них.
- Если
range_maxимеет значение
NULL, диапазон является открытым.
NULLтрактуется как максимально возможное значение. Для
range_minв качестве открытого значения могут использоваться
1970-01-01или
0(-MAX_INT).
Пример конфигурации:
- DDL
- Файл конфигурации
Пример конфигурации с пересекающимися и открытыми диапазонами:
complex_key_range_hashed
Словарь хранится в памяти в виде хеш-таблицы с упорядоченным массивом диапазонов и соответствующими им значениями (см. range_hashed). Этот тип хранения предназначен для использования с составными ключами.
Пример конфигурации: