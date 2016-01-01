Иерархические словари

ClickHouse поддерживает иерархические словари с числовым ключом.

Рассмотрим следующую иерархическую структуру:

0 (Common parent) │ ├── 1 (Russia) │ │ │ └── 2 (Moscow) │ │ │ └── 3 (Center) │ └── 4 (Great Britain) │ └── 5 (London)

Эту иерархию можно представить в виде следующей таблицы словаря.

region_id parent_region region_name 1 0 Russia 2 1 Moscow 3 2 Center 4 0 Great Britain 5 4 London

Эта таблица содержит столбец parent_region , в котором хранится ключ ближайшего родителя соответствующего элемента.

ClickHouse поддерживает иерархическое свойство для атрибутов внешних словарей. Это свойство позволяет настроить иерархический словарь, аналогичный описанному выше.

Функция dictGetHierarchy позволяет получить цепочку родительских элементов.

Для нашего примера структура словаря может быть следующей: