типы размещения словаря hashed_array

Словарь полностью хранится в памяти. Каждый атрибут хранится в массиве. Атрибут-ключ хранится в виде хеш-таблицы, где значением является индекс в массиве атрибутов. Словарь может содержать любое количество элементов с любыми идентификаторами. На практике количество ключей может достигать десятков миллионов.

Ключ словаря имеет тип UInt64.

Поддерживаются все типы источников. При обновлении данные (из файла или из таблицы) считываются целиком.

Пример конфигурации:

DDL

Файл конфигурации LAYOUT(HASHED_ARRAY([SHARDS 1])) <layout> <hashed_array> </hashed_array> </layout>

Этот тип хранилища предназначен для использования с составными ключами. Аналогичен hashed_array.

Пример конфигурации: