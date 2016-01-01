типы размещения словаря hashed
hashed
Словарь полностью хранится в памяти в виде хеш-таблицы. Словарь может содержать произвольное количество элементов с любыми идентификаторами. На практике количество ключей может достигать десятков миллионов.
Ключ словаря имеет тип UInt64.
Поддерживаются все типы источников. При обновлении данные (из файла или таблицы) считываются целиком.
Пример конфигурации:
<layout>
<hashed />
</layout>
Пример конфигурации с настройками:
LAYOUT(HASHED([SHARDS 1] [SHARD_LOAD_QUEUE_BACKLOG 10000] [MAX_LOAD_FACTOR 0.5]))
<layout>
<hashed>
<!-- Если количество shards больше 1 (по умолчанию `1`), словарь будет загружать
данные параллельно; это полезно, если у вас очень много элементов
в одном словаре. -->
<shards>10</shards>
<!-- Размер бэклога для блоков в параллельной очереди.
Поскольку узким местом при параллельной загрузке является rehash, и чтобы
избежать задержек из-за того, что поток выполняет rehash, нужен некоторый
бэклог.
10000 — хороший баланс между потреблением памяти и скоростью.
Даже для 10e10 элементов это позволяет обработать всю нагрузку без голодания. -->
<shard_load_queue_backlog>10000</shard_load_queue_backlog>
<!-- Максимальный коэффициент загрузки хеш-таблицы; при более высоких значениях
память используется эффективнее (меньше нерационально расходуемой памяти),
но производительность чтения может ухудшиться.
Допустимые значения: [0.5, 0.99]
Значение по умолчанию: 0.5 -->
<max_load_factor>0.5</max_load_factor>
</hashed>
</layout>
sparse_hashed
Аналогичен
hashed, но использует меньше памяти ценой большего расхода CPU.
Ключ словаря имеет тип UInt64.
Пример конфигурации:
LAYOUT(SPARSE_HASHED([SHARDS 1] [SHARD_LOAD_QUEUE_BACKLOG 10000] [MAX_LOAD_FACTOR 0.5]))
<layout>
<sparse_hashed>
<!-- <shards>1</shards> -->
<!-- <shard_load_queue_backlog>10000</shard_load_queue_backlog> -->
<!-- <max_load_factor>0.5</max_load_factor> -->
</sparse_hashed>
</layout>
Для этого типа словаря также можно использовать параметр
shards; для
sparse_hashed это даже важнее, чем для
hashed, поскольку
sparse_hashed работает медленнее.
complex_key_hashed
Этот тип хранилища используется для составных ключей. По своей работе аналогичен
hashed.
Пример конфигурации:
LAYOUT(COMPLEX_KEY_HASHED([SHARDS 1] [SHARD_LOAD_QUEUE_BACKLOG 10000] [MAX_LOAD_FACTOR 0.5]))
<layout>
<complex_key_hashed>
<!-- <shards>1</shards> -->
<!-- <shard_load_queue_backlog>10000</shard_load_queue_backlog> -->
<!-- <max_load_factor>0.5</max_load_factor> -->
</complex_key_hashed>
</layout>
complex_key_sparse_hashed
Этот тип хранилища предназначен для использования с составными ключами. Аналогичен sparse_hashed.
Пример конфигурации:
LAYOUT(COMPLEX_KEY_SPARSE_HASHED([SHARDS 1] [SHARD_LOAD_QUEUE_BACKLOG 10000] [MAX_LOAD_FACTOR 0.5]))
<layout>
<complex_key_sparse_hashed>
<!-- <shards>1</shards> -->
<!-- <shard_load_queue_backlog>10000</shard_load_queue_backlog> -->
<!-- <max_load_factor>0.5</max_load_factor> -->
</complex_key_sparse_hashed>
</layout>