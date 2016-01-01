плоское размещение словаря
При использовании макета
flat словарь полностью хранится в памяти в виде плоских массивов.
Объем используемой памяти пропорционален размеру наибольшего ключа (по занимаемому месту).
Этот тип макета обеспечивает наилучшую производительность среди всех доступных методов хранения словаря.
Ключ словаря имеет тип UInt64, а значение ограничено
max_array_size (по умолчанию — 500 000).
Если при создании словаря обнаруживается ключ большего размера, ClickHouse генерирует исключение и не создает словарь.
Начальный размер плоских массивов словаря контролируется настройкой
initial_array_size (по умолчанию — 1024).
Поддерживаются все типы источников. При обновлении словаря данные (из файла или из таблицы) читаются целиком.
Пример конфигурации:
- DDL
- Configuration file