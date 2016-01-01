плоское размещение словаря

При использовании макета flat словарь полностью хранится в памяти в виде плоских массивов. Объем используемой памяти пропорционален размеру наибольшего ключа (по занимаемому месту).

Совет Этот тип макета обеспечивает наилучшую производительность среди всех доступных методов хранения словаря.

Ключ словаря имеет тип UInt64, а значение ограничено max_array_size (по умолчанию — 500 000). Если при создании словаря обнаруживается ключ большего размера, ClickHouse генерирует исключение и не создает словарь. Начальный размер плоских массивов словаря контролируется настройкой initial_array_size (по умолчанию — 1024).

Поддерживаются все типы источников. При обновлении словаря данные (из файла или из таблицы) читаются целиком.

Пример конфигурации: