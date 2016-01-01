Атрибуты словаря

Совет Если вы используете словари с ClickHouse Cloud, используйте DDL-запрос для их создания и создавайте словари от имени пользователя default . Также проверьте список поддерживаемых источников словарей в руководстве по совместимости с ClickHouse Cloud.

Секция structure описывает ключ словаря и поля, доступные для запросов.

Описание в формате XML:

<dictionary> <structure> <id> <name>Id</name> </id> <attribute> <!-- Attribute parameters --> </attribute> ... </structure> </dictionary>

Атрибуты задаются в элементах:

<id> — ключевой столбец

— ключевой столбец <attribute> — столбец данных: атрибутов может быть несколько.

DDL-запрос:

CREATE DICTIONARY dict_name ( Id UInt64, -- attributes ) PRIMARY KEY Id ...

Атрибуты описываются в теле запроса:

PRIMARY KEY — ключевой столбец

— ключевой столбец AttrName AttrType — столбец данных. Атрибутов может быть несколько.

ClickHouse поддерживает следующие типы ключей:

Числовой ключ. UInt64 . Задаётся в теге <id> или с помощью ключевого слова PRIMARY KEY .

. Задаётся в теге или с помощью ключевого слова . Составной ключ. Набор значений разных типов. Задаётся в теге <key> или с помощью ключевого слова PRIMARY KEY .

XML-структура может содержать либо <id> , либо <key> . DDL-запрос должен содержать ровно один PRIMARY KEY .

Примечание Нельзя описывать ключ как атрибут.

Тип: UInt64 .

Пример конфигурации:

<id> <name>Id</name> </id>

Поля конфигурации:

name – имя столбца, содержащего ключи.

Для DDL-запроса:

CREATE DICTIONARY ( Id UInt64, ... ) PRIMARY KEY Id ...

PRIMARY KEY – Имя столбца, содержащего ключи.

Ключ может быть tuple из полей любых типов. layout в этом случае должен быть complex_key_hashed или complex_key_cache .

Совет Составной ключ может состоять из одного элемента. Например, это позволяет использовать строку в качестве ключа.

Структура ключа задаётся в элементе <key> . Поля ключа указываются в том же формате, что и атрибуты словаря. Пример:

<structure> <key> <attribute> <name>field1</name> <type>String</type> </attribute> <attribute> <name>field2</name> <type>UInt32</type> </attribute> ... </key> ...

или

CREATE DICTIONARY ( field1 String, field2 UInt32 ... ) PRIMARY KEY field1, field2 ...

В запросе к функции dictGet* в качестве ключа передается кортеж. Пример: dictGetString('dict_name', 'attr_name', tuple('string for field1', num_for_field2)) .

Пример конфигурации:

<structure> ... <attribute> <name>Name</name> <type>ClickHouseDataType</type> <null_value></null_value> <expression>rand64()</expression> <hierarchical>true</hierarchical> <injective>true</injective> <is_object_id>true</is_object_id> </attribute> </structure>

или

CREATE DICTIONARY somename ( Name ClickHouseDataType DEFAULT '' EXPRESSION rand64() HIERARCHICAL INJECTIVE IS_OBJECT_ID )

Параметры конфигурации: