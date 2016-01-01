Атрибуты словаря
Если вы используете словари с ClickHouse Cloud, используйте DDL-запрос для их создания и создавайте словари от имени пользователя
default.
Также проверьте список поддерживаемых источников словарей в руководстве по совместимости с ClickHouse Cloud.
Секция
structure описывает ключ словаря и поля, доступные для запросов.
Описание в формате XML:
Атрибуты задаются в элементах:
<id>— ключевой столбец
<attribute>— столбец данных: атрибутов может быть несколько.
DDL-запрос:
Атрибуты описываются в теле запроса:
PRIMARY KEY— ключевой столбец
AttrName AttrType— столбец данных. Атрибутов может быть несколько.
Ключ
ClickHouse поддерживает следующие типы ключей:
- Числовой ключ.
UInt64. Задаётся в теге
<id>или с помощью ключевого слова
PRIMARY KEY.
- Составной ключ. Набор значений разных типов. Задаётся в теге
<key>или с помощью ключевого слова
PRIMARY KEY.
XML-структура может содержать либо
<id>, либо
<key>. DDL-запрос должен содержать ровно один
PRIMARY KEY.
Нельзя описывать ключ как атрибут.
Числовой ключ
Тип:
UInt64.
Пример конфигурации:
Поля конфигурации:
name– имя столбца, содержащего ключи.
Для DDL-запроса:
PRIMARY KEY– Имя столбца, содержащего ключи.
Составной ключ
Ключ может быть
tuple из полей любых типов. layout в этом случае должен быть
complex_key_hashed или
complex_key_cache.
Составной ключ может состоять из одного элемента. Например, это позволяет использовать строку в качестве ключа.
Структура ключа задаётся в элементе
<key>. Поля ключа указываются в том же формате, что и атрибуты словаря. Пример:
или
В запросе к функции
dictGet* в качестве ключа передается кортеж. Пример:
dictGetString('dict_name', 'attr_name', tuple('string for field1', num_for_field2)).
Атрибуты
Пример конфигурации:
или
Параметры конфигурации:
|Tag
|Description
|Required
name
|Имя столбца.
|Yes
type
|Тип данных ClickHouse: UInt8, UInt16, UInt32, UInt64, Int8, Int16, Int32, Int64, Float32, Float64, UUID, Decimal32, Decimal64, Decimal128, Decimal256,Date, Date32, DateTime, DateTime64, String, Array.
ClickHouse пытается привести значение из словаря к указанному типу данных. Например, для MySQL поле в исходной таблице MySQL может иметь тип
TEXT,
VARCHAR или
BLOB, но в ClickHouse оно может быть загружено как
String.
Nullable в настоящее время поддерживается для словарей Flat, Hashed, ComplexKeyHashed, Direct, ComplexKeyDirect, RangeHashed, Polygon, Cache, ComplexKeyCache, SSDCache, SSDComplexKeyCache. В словарях IPTrie типы
Nullable не поддерживаются.
|Yes
null_value
|Значение по умолчанию для несуществующего элемента.
В примере это пустая строка. Значение NULL может использоваться только для типов
Nullable (см. предыдущую строку с описанием типов).
|Yes
expression
|Выражение, которое ClickHouse выполняет над значением.
Выражением может быть имя столбца в удалённой SQL базе данных. Таким образом, вы можете использовать его для создания псевдонима для удалённого столбца.
Значение по умолчанию: выражение отсутствует.
|No
|
hierarchical
|Если
true, атрибут содержит значение родительского ключа для текущего ключа. См. Иерархические словари.
Значение по умолчанию:
false.
|No
injective
|Флаг, который показывает, является ли отображение
id -> attribute инъективным.
Если
true, ClickHouse может автоматически размещать запросы к инъективным словарям сразу после предложения
GROUP BY. Обычно это значительно уменьшает количество таких запросов.
Значение по умолчанию:
false.
|No
is_object_id
|Флаг, который показывает, выполняется ли запрос для документа MongoDB по
ObjectID.
Значение по умолчанию:
false.