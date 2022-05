CREATE DICTIONARY [ OR REPLACE ] [ IF NOT EXISTS ] [ db . ] dictionary_name [ ON CLUSTER cluster ]



(



key1 type1 [ DEFAULT | EXPRESSION expr1 ] [ IS_OBJECT_ID ] ,



key2 type2 [ DEFAULT | EXPRESSION expr2 ] ,



attr1 type2 [ DEFAULT | EXPRESSION expr3 ] [ HIERARCHICAL | INJECTIVE ] ,



attr2 type2 [ DEFAULT | EXPRESSION expr4 ] [ HIERARCHICAL | INJECTIVE ]



)



PRIMARY KEY key1 , key2



SOURCE ( SOURCE_NAME ( [ param1 value1 . . . paramN valueN ] ) )



LAYOUT ( LAYOUT_NAME ( [ param_name param_value ] ) )



LIFETIME ( {MIN min_val MAX max_val | max_val} )



SETTINGS ( setting_name = setting_value , setting_name = setting_value , . . . )