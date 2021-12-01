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CHECK TABLE Statement

Проверяет таблицу на повреждение данных.

CHECK TABLE [ db . ] name



Запрос CHECK TABLE сравнивает текущие размеры файлов (в которых хранятся данные из колонок) с ожидаемыми значениями. Если значения не совпадают, данные в таблице считаются поврежденными. Искажение возможно, например, из-за сбоя при записи данных.

Ответ содержит колонку result , содержащую одну строку с типом Boolean. Допустимые значения:

0 - данные в таблице повреждены;

1 - данные не повреждены.

Запрос CHECK TABLE поддерживает следующие движки таблиц:

При попытке выполнить запрос с таблицами с другими табличными движками, ClickHouse генерирует исключение.

В движках *Log не предусмотрено автоматическое восстановление данных после сбоя. Используйте запрос CHECK TABLE , чтобы своевременно выявлять повреждение данных.

Для таблиц семейства MergeTree если check_query_single_value_result = 0, запрос CHECK TABLE возвращает статус каждого куска данных таблицы на локальном сервере.

SET check_query_single_value_result = 0 ;

CHECK TABLE test_table ;



┌─part_path─┬─is_passed─┬─message─┐

│ all_1_4_1 │ 1 │ │

│ all_1_4_2 │ 1 │ │

└───────────┴───────────┴─────────┘



Если check_query_single_value_result = 0, запрос CHECK TABLE возвращает статус таблицы в целом.

SET check_query_single_value_result = 1 ;

CHECK TABLE test_table ;



┌─result─┐

│ 1 │

└────────┘



В этом случае можно скопировать оставшиеся неповрежденные данные в другую таблицу. Для этого: