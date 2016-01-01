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Оператор CHECK GRANT

Запрос CHECK GRANT используется для проверки, был ли текущему пользователю/роли предоставлен конкретный привилегия.

Синтаксис

Основной синтаксис запроса выглядит следующим образом:

  • privilege — Тип привилегии.

Примеры

Если пользователю когда-либо была предоставлена привилегия, ответ check_grant будет 1. В противном случае ответ check_grant будет 0.

Если table_1.col1 существует и текущий пользователь имеет привилегию SELECT/SELECT(con) или роль (с привилегией), ответ будет 1.

Если table_2.col2 не существует, или текущий пользователь не имеет привилегию SELECT/SELECT(con) или роль (с привилегией), ответ будет 0.

Шаблон

При указании привилегий вы можете использовать звездочку (*) вместо имени таблицы или базы данных. Пожалуйста, ознакомьтесь с ШАБЛОННЫЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ для правил использования шаблонов.