Оператор CHECK GRANT
Запрос
CHECK GRANT используется для проверки, был ли текущему пользователю/роли предоставлен конкретный привилегия.
Синтаксис
Основной синтаксис запроса выглядит следующим образом:
privilege— Тип привилегии.
Примеры
Если пользователю когда-либо была предоставлена привилегия, ответ
check_grant будет
1. В противном случае ответ
check_grant будет
0.
Если
table_1.col1 существует и текущий пользователь имеет привилегию
SELECT/
SELECT(con) или роль (с привилегией), ответ будет
1.
Если
table_2.col2 не существует, или текущий пользователь не имеет привилегию
SELECT/
SELECT(con) или роль (с привилегией), ответ будет
0.
Шаблон
При указании привилегий вы можете использовать звездочку (
*) вместо имени таблицы или базы данных. Пожалуйста, ознакомьтесь с ШАБЛОННЫЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ для правил использования шаблонов.