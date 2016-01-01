Оператор CHECK GRANT

Запрос CHECK GRANT используется для проверки, был ли текущему пользователю/роли предоставлен конкретный привилегия.

Основной синтаксис запроса выглядит следующим образом:

privilege — Тип привилегии.

Если пользователю когда-либо была предоставлена привилегия, ответ check_grant будет 1 . В противном случае ответ check_grant будет 0 .

Если table_1.col1 существует и текущий пользователь имеет привилегию SELECT / SELECT(con) или роль (с привилегией), ответ будет 1 .

Если table_2.col2 не существует, или текущий пользователь не имеет привилегию SELECT / SELECT(con) или роль (с привилегией), ответ будет 0 .