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ATTACH

Выполняет подключение таблицы или словаря, например, при перемещении базы данных на другой сервер.

Синтаксис

ATTACH TABLE | DICTIONARY [ IF NOT EXISTS ] [ db . ] name [ ON CLUSTER cluster ] . . .



Запрос не создаёт данные на диске, а предполагает, что данные уже лежат в соответствующих местах, и всего лишь добавляет информацию о таблице или словаре на сервер. После выполнения запроса ATTACH сервер будет знать о существовании таблицы или словаря.

Если таблица перед этим была отключена при помощи (DETACH), т.е. её структура известна, можно использовать сокращенную форму записи без определения структуры.

Синтаксис

ATTACH TABLE [ IF NOT EXISTS ] [ db . ] name [ ON CLUSTER cluster ]



Этот запрос используется при старте сервера. Сервер хранит метаданные таблиц в виде файлов с запросами ATTACH , которые он просто исполняет при запуске (за исключением некоторых системных таблиц, которые явно создаются на сервере).

Если таблица была отключена перманентно, она не будет подключена обратно во время старта сервера, так что нужно явно использовать запрос ATTACH , чтобы подключить ее.

Запрос создает новую таблицу с указанной структурой и присоединяет табличные данные из соответствующего каталога в user_files .

Синтаксис

ATTACH TABLE name FROM 'path/to/data/' ( col1 Type1 , . . . )



Пример

Запрос:

DROP TABLE IF EXISTS test ;

INSERT INTO TABLE FUNCTION file ( '01188_attach/test/data.TSV' , 'TSV' , 's String, n UInt8' ) VALUES ( 'test' , 42 ) ;

ATTACH TABLE test FROM '01188_attach/test' ( s String , n UInt8 ) ENGINE = File ( TSV ) ;

SELECT * FROM test ;



Результат:

┌─s────┬──n─┐

│ test │ 42 │

└──────┴────┘



Этот запрос создает новую таблицу с указанной структурой и присоединяет данные из таблицы с указанным UUID. Запрос поддерживается только движком баз данных Atomic.

Синтаксис

ATTACH TABLE name UUID '<uuid>' ( col1 Type1 , . . . )



Присоединяет ранее отключенный словарь.

Синтаксис