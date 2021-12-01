ALTER TABLE … UPDATE
ALTER TABLE [db.]table UPDATE column1 = expr1 [, ...] WHERE filter_expr
Манипулирует данными, соответствующими заданному выражению фильтрации. Реализовано как мутация.
:::note
Префикс `ALTER TABLE` делает этот синтаксис отличным от большинства других систем, поддерживающих SQL. Он предназначен для обозначения того, что в отличие от аналогичных запросов в базах данных OLTP это тяжелая операция, не предназначенная для частого использования.
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Выражение
filter_expr должно иметь тип
UInt8. Запрос изменяет значение указанных столбцов на вычисленное значение соответствующих выражений в каждой строке, для которой
filter_expr принимает ненулевое значение. Вычисленные значения преобразуются к типу столбца с помощью оператора
CAST. Изменение столбцов, которые используются при вычислении первичного ключа или ключа партиционирования, не поддерживается.
Один запрос может содержать несколько команд, разделенных запятыми.
Синхронность обработки запроса определяется параметром mutations_sync. По умолчанию он является асинхронным.
Смотрите также