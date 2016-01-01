Манипуляция Статистикой Колонок

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Доступны следующие операции:

ALTER TABLE [db].table ADD STATISTICS [IF NOT EXISTS] (column list) TYPE (type list) - Добавляет описание статистики в метаданные таблицы.

ALTER TABLE [db].table MODIFY STATISTICS (column list) TYPE (type list) - Изменяет описание статистики в метаданных таблицы.

ALTER TABLE [db].table DROP STATISTICS [IF EXISTS] (column list) - Удаляет статистику из метаданных указанных колонок и удаляет все объекты статистики во всех частях для указанных колонок.

ALTER TABLE [db].table CLEAR STATISTICS [IF EXISTS] (column list) - Удаляет все объекты статистики во всех частях для указанных колонок. Объекты статистики могут быть восстановлены с помощью ALTER TABLE MATERIALIZE STATISTICS .

ALTER TABLE [db.]table MATERIALIZE STATISTICS [IF EXISTS] (column list) - Восстанавливает статистику для колонок. Реализовано как мутация.

Первые две команды являются легковесными в том смысле, что они только изменяют метаданные или удаляют файлы.

Кроме того, они реплицированы, синхронизируя метаданные статистики через ZooKeeper.

Добавление двух типов статистики к двум колонкам: