Манипуляция Статистикой Колонок
Доступны следующие операции:
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ALTER TABLE [db].table ADD STATISTICS [IF NOT EXISTS] (column list) TYPE (type list)- Добавляет описание статистики в метаданные таблицы.
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ALTER TABLE [db].table MODIFY STATISTICS (column list) TYPE (type list)- Изменяет описание статистики в метаданных таблицы.
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ALTER TABLE [db].table DROP STATISTICS [IF EXISTS] (column list)- Удаляет статистику из метаданных указанных колонок и удаляет все объекты статистики во всех частях для указанных колонок.
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ALTER TABLE [db].table CLEAR STATISTICS [IF EXISTS] (column list)- Удаляет все объекты статистики во всех частях для указанных колонок. Объекты статистики могут быть восстановлены с помощью
ALTER TABLE MATERIALIZE STATISTICS.
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ALTER TABLE [db.]table MATERIALIZE STATISTICS [IF EXISTS] (column list)- Восстанавливает статистику для колонок. Реализовано как мутация.
Первые две команды являются легковесными в том смысле, что они только изменяют метаданные или удаляют файлы.
Кроме того, они реплицированы, синхронизируя метаданные статистики через ZooKeeper.
Пример:
Добавление двух типов статистики к двум колонкам:
Статистика поддерживается только для таблиц двигателя
*MergeTree (включая реплицированные варианты).