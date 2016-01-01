Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Манипуляция Статистикой Колонок

Experimental feature. Learn more.
Not supported in ClickHouse Cloud

Доступны следующие операции:

  • ALTER TABLE [db].table ADD STATISTICS [IF NOT EXISTS] (column list) TYPE (type list) - Добавляет описание статистики в метаданные таблицы.

  • ALTER TABLE [db].table MODIFY STATISTICS (column list) TYPE (type list) - Изменяет описание статистики в метаданных таблицы.

  • ALTER TABLE [db].table DROP STATISTICS [IF EXISTS] (column list) - Удаляет статистику из метаданных указанных колонок и удаляет все объекты статистики во всех частях для указанных колонок.

  • ALTER TABLE [db].table CLEAR STATISTICS [IF EXISTS] (column list) - Удаляет все объекты статистики во всех частях для указанных колонок. Объекты статистики могут быть восстановлены с помощью ALTER TABLE MATERIALIZE STATISTICS.

  • ALTER TABLE [db.]table MATERIALIZE STATISTICS [IF EXISTS] (column list) - Восстанавливает статистику для колонок. Реализовано как мутация.

Первые две команды являются легковесными в том смысле, что они только изменяют метаданные или удаляют файлы.

Кроме того, они реплицированы, синхронизируя метаданные статистики через ZooKeeper.

Пример:

Добавление двух типов статистики к двум колонкам:

примечание

Статистика поддерживается только для таблиц двигателя *MergeTree (включая реплицированные варианты).