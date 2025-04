Манипуляции с индексами пропуска данных

Доступны следующие операции:

ALTER TABLE [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] ADD INDEX [IF NOT EXISTS] name expression TYPE type [GRANULARITY value] [FIRST|AFTER name] - Добавляет описание индекса в метаданные таблицы.

ALTER TABLE [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] DROP INDEX [IF EXISTS] name - Удаляет описание индекса из метаданных таблицы и удаляет файлы индекса с диска. Реализовано как мутация.

ALTER TABLE [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] MATERIALIZE INDEX [IF EXISTS] name [IN PARTITION partition_name] - Восстанавливает вторичный индекс name для указанной partition_name . Реализовано как мутация. Если часть IN PARTITION пропущена, то индекс восстанавливается для всех данных таблицы.

ALTER TABLE [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] CLEAR INDEX [IF EXISTS] name [IN PARTITION partition_name] - Удаляет файлы вторичного индекса с диска, не удаляя описание. Реализовано как мутация.

Команды ADD , DROP и CLEAR являются легковесными, поскольку они только изменяют метаданные или удаляют файлы. Кроме того, они реплицируются, синхронизируя метаданные индексов через ClickHouse Keeper или ZooKeeper.