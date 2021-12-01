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Manipulating Sampling-Key Expressions

Синтаксис:

ALTER TABLE [db].name [ON CLUSTER cluster] MODIFY SAMPLE BY new_expression

Команда меняет ключ сэмплирования таблицы на new_expression (выражение или ряд выражений).

Эта команда является упрощенной в том смысле, что она изменяет только метаданные. Первичный ключ должен содержать новый ключ сэмплирования.

:::note "Note"
Это работает только для таблиц в семействе [MergeTree](/docs/ru/engines/table-engines/mergetree-family/mergetree) (включая

реплицируемые таблицы). :::