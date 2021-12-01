Manipulating Sampling-Key Expressions
Синтаксис:
ALTER TABLE [db].name [ON CLUSTER cluster] MODIFY SAMPLE BY new_expression
Команда меняет ключ сэмплирования таблицы на
new_expression (выражение или ряд выражений).
Эта команда является упрощенной в том смысле, что она изменяет только метаданные. Первичный ключ должен содержать новый ключ сэмплирования.
:::note "Note"
Это работает только для таблиц в семействе [MergeTree](/docs/ru/engines/table-engines/mergetree-family/mergetree) (включая
реплицируемые таблицы). :::