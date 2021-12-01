Manipulating Sampling-Key Expressions

Синтаксис:

ALTER TABLE [ db ] . name [ ON CLUSTER cluster ] MODIFY SAMPLE BY new_expression



Команда меняет ключ сэмплирования таблицы на new_expression (выражение или ряд выражений).

Эта команда является упрощенной в том смысле, что она изменяет только метаданные. Первичный ключ должен содержать новый ключ сэмплирования.

:::note "Note"

Это работает только для таблиц в семействе [MergeTree](/docs/ru/engines/table-engines/mergetree-family/mergetree) (включая



реплицируемые таблицы). :::