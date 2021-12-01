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ALTER QUOTA

Изменяет квоту.

Синтаксис:

ALTER QUOTA [IF EXISTS] name [ON CLUSTER cluster_name]
    [RENAME TO new_name]
    [KEYED BY {user_name | ip_address | client_key | client_key,user_name | client_key,ip_address} | NOT KEYED]
    [FOR [RANDOMIZED] INTERVAL number {second | minute | hour | day | week | month | quarter | year}
        {MAX { {queries | query_selects | query_inserts | errors | result_rows | result_bytes | read_rows | read_bytes | execution_time} = number } [,...] |
        NO LIMITS | TRACKING ONLY} [,...]]
    [TO {role [,...] | ALL | ALL EXCEPT role [,...]}]

Ключи user_name, ip_address, client_key, client_key, user_name и client_key, ip_address соответствуют полям таблицы system.quotas.

Параметры queries, query_selects, query_inserts, errors, result_rows, result_bytes, read_rows, read_bytes, execution_time соответствуют полям таблицы system.quotas_usage.

В секции ON CLUSTER можно указать кластеры, на которых создается квота, см. Распределенные DDL запросы.

Примеры

Ограничить для текущего пользователя максимальное число запросов — не более 123 запросов за каждые 15 месяцев:

ALTER QUOTA IF EXISTS qA FOR INTERVAL 15 month MAX queries = 123 TO CURRENT_USER;

Ограничить по умолчанию максимальное время выполнения запроса — не более полсекунды за каждые 30 минут, а также максимальное число запросов — не более 321 и максимальное число ошибок — не более 10 за каждые 5 кварталов:

ALTER QUOTA IF EXISTS qB FOR INTERVAL 30 minute MAX execution_time = 0.5, FOR INTERVAL 5 quarter MAX queries = 321, errors = 10 TO default;