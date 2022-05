ALTER QUOTA [ IF EXISTS ] name [ ON CLUSTER cluster_name ]

[ RENAME TO new_name ]

[ KEYED BY {user_name | ip_address | client_key | client_key , user_name | client_key , ip_address} | NOT KEYED ]

[ FOR [ RANDOMIZED ] INTERVAL number { second | minute | hour | day | week | month | quarter | year }

{MAX { {queries | query_selects | query_inserts | errors | result_rows | result_bytes | read_rows | read_bytes | execution_time} = number } [ , . . . ] |

NO LIMITS | TRACKING ONLY} [ , . . . ] ]

[ TO {role [ , . . . ] | ALL | ALL EXCEPT role [ , . . . ] } ]