ALTER QUOTA
Изменяет квоту.
Синтаксис:
ALTER QUOTA [IF EXISTS] name [ON CLUSTER cluster_name]
[RENAME TO new_name]
[KEYED BY {user_name | ip_address | client_key | client_key,user_name | client_key,ip_address} | NOT KEYED]
[FOR [RANDOMIZED] INTERVAL number {second | minute | hour | day | week | month | quarter | year}
{MAX { {queries | query_selects | query_inserts | errors | result_rows | result_bytes | read_rows | read_bytes | execution_time} = number } [,...] |
NO LIMITS | TRACKING ONLY} [,...]]
[TO {role [,...] | ALL | ALL EXCEPT role [,...]}]
Ключи
user_name,
ip_address,
client_key,
client_key, user_name и
client_key, ip_address соответствуют полям таблицы system.quotas.
Параметры
queries,
query_selects,
query_inserts,
errors,
result_rows,
result_bytes,
read_rows,
read_bytes,
execution_time соответствуют полям таблицы system.quotas_usage.
В секции
ON CLUSTER можно указать кластеры, на которых создается квота, см. Распределенные DDL запросы.
Примеры
Ограничить для текущего пользователя максимальное число запросов — не более 123 запросов за каждые 15 месяцев:
ALTER QUOTA IF EXISTS qA FOR INTERVAL 15 month MAX queries = 123 TO CURRENT_USER;
Ограничить по умолчанию максимальное время выполнения запроса — не более полсекунды за каждые 30 минут, а также максимальное число запросов — не более 321 и максимальное число ошибок — не более 10 за каждые 5 кварталов:
ALTER QUOTA IF EXISTS qB FOR INTERVAL 30 minute MAX execution_time = 0.5, FOR INTERVAL 5 quarter MAX queries = 321, errors = 10 TO default;