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Манипуляции с партициями и кусками

Для работы с партициями доступны следующие операции:

ALTER TABLE table_name DETACH PARTITION | PART partition_expr



Перемещает заданную партицию в директорию detached . Сервер не будет знать об этой партиции до тех пор, пока вы не выполните запрос ATTACH.

Пример:

ALTER TABLE mt DETACH PARTITION '2020-11-21' ;

ALTER TABLE mt DETACH PART 'all_2_2_0' ;



Подробнее о том, как корректно задать имя партиции, см. в разделе Как задавать имя партиции в запросах ALTER.

После того как запрос будет выполнен, вы сможете производить любые операции с данными в директории detached . Например, можно удалить их из файловой системы.

Запрос реплицируется — данные будут перенесены в директорию detached и забыты на всех репликах. Обратите внимание, запрос может быть отправлен только на реплику-лидер. Чтобы узнать, является ли реплика лидером, выполните запрос SELECT к системной таблице system.replicas. Либо можно выполнить запрос DETACH на всех репликах — тогда на всех репликах, кроме реплик-лидеров (поскольку допускается несколько лидеров), запрос вернет ошибку.

ALTER TABLE table_name DROP PARTITION | PART partition_expr



Удаляет партицию. Партиция помечается как неактивная и будет полностью удалена примерно через 10 минут.

Подробнее о том, как корректно задать имя партиции, см. в разделе Как задавать имя партиции в запросах ALTER.

Запрос реплицируется — данные будут удалены на всех репликах.

Пример:

ALTER TABLE mt DROP PARTITION '2020-11-21' ;

ALTER TABLE mt DROP PART 'all_4_4_0' ;



ALTER TABLE table_name DROP DETACHED PARTITION | PART partition_expr



Удаляет из detached кусок или все куски, принадлежащие партиции. Подробнее о том, как корректно задать имя партиции, см. в разделе Как задавать имя партиции в запросах ALTER.

ALTER TABLE table_name ATTACH PARTITION | PART partition_expr



Добавляет данные в таблицу из директории detached . Можно добавить данные как для целой партиции, так и для отдельного куска. Примеры:

ALTER TABLE visits ATTACH PARTITION 201901 ;

ALTER TABLE visits ATTACH PART 201901 _2_2_0 ;



Как корректно задать имя партиции или куска, см. в разделе Как задавать имя партиции в запросах ALTER.

Этот запрос реплицируется. Реплика-иницатор проверяет, есть ли данные в директории detached . Если данные есть, то запрос проверяет их целостность. В случае успеха данные добавляются в таблицу.

Если реплика, не являющаяся инициатором запроса, получив команду присоединения, находит кусок с правильными контрольными суммами в своей собственной папке detached , она присоединяет данные, не скачивая их с других реплик. Если нет куска с правильными контрольными суммами, данные загружаются из любой реплики, имеющей этот кусок.

Вы можете поместить данные в директорию detached на одной реплике и с помощью запроса ALTER ... ATTACH добавить их в таблицу на всех репликах.

ALTER TABLE table2 ATTACH PARTITION partition_expr FROM table1



Копирует партицию из таблицы table1 в таблицу table2 . Обратите внимание, что данные не удаляются ни из table1 , ни из table2 .

Следует иметь в виду:

Таблицы должны иметь одинаковую структуру.

Для таблиц должен быть задан одинаковый ключ партиционирования.

Подробнее о том, как корректно задать имя партиции, см. в разделе Как задавать имя партиции в запросах ALTER.

ALTER TABLE table2 REPLACE PARTITION partition_expr FROM table1



Копирует партицию из таблицы table1 в таблицу table2 с заменой существующих данных в table2 . Данные из table1 не удаляются.

Следует иметь в виду:

Таблицы должны иметь одинаковую структуру.

Для таблиц должен быть задан одинаковый ключ партиционирования.

Подробнее о том, как корректно задать имя партиции, см. в разделе Как задавать имя партиции в запросах ALTER.

ALTER TABLE table_source MOVE PARTITION partition_expr TO TABLE table_dest



Перемещает партицию из таблицы table_source в таблицу table_dest (добавляет к существующим данным в table_dest ) с удалением данных из таблицы table_source .

Следует иметь в виду:

Таблицы должны иметь одинаковую структуру.

Для таблиц должен быть задан одинаковый ключ партиционирования.

Движки таблиц должны быть одинакового семейства (реплицированные или нереплицированные).

Для таблиц должна быть задана одинаковая политика хранения.

ALTER TABLE table_name CLEAR COLUMN column_name IN PARTITION partition_expr



Сбрасывает все значения в столбце для заданной партиции. Если для столбца определено значение по умолчанию (в секции DEFAULT ), то будет выставлено это значение.

Пример:

ALTER TABLE visits CLEAR COLUMN hour in PARTITION 201902



ALTER TABLE table_name CLEAR INDEX index_name IN PARTITION partition_expr



Работает как CLEAR COLUMN , но сбрасывает индексы вместо данных в столбцах.

ALTER TABLE table_name FREEZE [ PARTITION partition_expr ] [ WITH NAME 'backup_name' ]



Создаёт резервную копию для заданной партиции. Если выражение PARTITION опущено, резервные копии будут созданы для всех партиций.

:::note "Примечание"

Создание резервной копии не требует остановки сервера.

:::



Для таблиц старого стиля имя партиций можно задавать в виде префикса (например, 2019 ). В этом случае, резервные копии будут созданы для всех соответствующих партиций. Подробнее о том, как корректно задать имя партиции, см. в разделе Как задавать имя партиции в запросах ALTER.

Запрос формирует для текущего состояния таблицы жесткие ссылки на данные в этой таблице. Ссылки размещаются в директории /var/lib/clickhouse/shadow/N/... , где:

/var/lib/clickhouse/ — рабочая директория ClickHouse, заданная в конфигурационном файле;

N — инкрементальный номер резервной копии.

если задан параметр WITH NAME , то вместо инкрементального номера используется значение параметра 'backup_name' . :::note "Примечание"

При использовании [нескольких дисков для хранения данных таблицы](/docs/ru/sql-reference/statements/alter/#table_engine-mergetree-multiple-volumes) директория `shadow/N` появляется на каждом из дисков, на которых были куски, попавшие под выражение `PARTITION`.

:::

Структура директорий внутри резервной копии такая же, как внутри /var/lib/clickhouse/ . Запрос выполнит chmod для всех файлов, запрещая запись в них.

Обратите внимание, запрос ALTER TABLE t FREEZE PARTITION не реплицируется. Он создает резервную копию только на локальном сервере. После создания резервной копии данные из /var/lib/clickhouse/shadow/ можно скопировать на удалённый сервер, а локальную копию удалить.

Резервная копия создается почти мгновенно (однако, сначала запрос дожидается завершения всех запросов, которые выполняются для соответствующей таблицы).

ALTER TABLE t FREEZE PARTITION копирует только данные, но не метаданные таблицы. Чтобы сделать резервную копию метаданных таблицы, скопируйте файл /var/lib/clickhouse/metadata/database/table.sql

Чтобы восстановить данные из резервной копии, выполните следующее:

Создайте таблицу, если она ещё не существует. Запрос на создание можно взять из .sql файла (замените в нём ATTACH на CREATE ). Скопируйте данные из директории data/database/table/ внутри резервной копии в директорию /var/lib/clickhouse/data/database/table/detached/ . С помощью запросов ALTER TABLE t ATTACH PARTITION добавьте данные в таблицу.

Восстановление данных из резервной копии не требует остановки сервера.

Подробнее о резервном копировании и восстановлении данных читайте в разделе Резервное копирование данных.

ALTER TABLE 'table_name' UNFREEZE [ PARTITION 'part_expr' ] WITH NAME 'backup_name'



Удаляет с диска "замороженные" партиции с указанным именем. Если секция PARTITION опущена, запрос удаляет резервную копию всех партиций сразу.

ALTER TABLE table_name FETCH PARTITION | PART partition_expr FROM 'path-in-zookeeper'



Загружает партицию с другого сервера. Этот запрос работает только для реплицированных таблиц.

Запрос выполняет следующее:

Загружает партицию/кусок с указанного шарда. Путь к шарду задается в секции FROM (‘path-in-zookeeper’). Обратите внимание, нужно задавать путь к шарду в ZooKeeper. Помещает загруженные данные в директорию detached таблицы table_name . Чтобы прикрепить эти данные к таблице, используйте запрос ATTACH PARTITION | PART.

Например:

FETCH PARTITION

ALTER TABLE users FETCH PARTITION 201902 FROM '/clickhouse/tables/01-01/visits' ;

ALTER TABLE users ATTACH PARTITION 201902 ;



FETCH PART

ALTER TABLE users FETCH PART 201901 _2_2_0 FROM '/clickhouse/tables/01-01/visits' ;

ALTER TABLE users ATTACH PART 201901 _2_2_0 ;



Следует иметь в виду:

Запрос ALTER TABLE t FETCH PARTITION|PART не реплицируется. Он загружает партицию в директорию detached только на локальном сервере.

не реплицируется. Он загружает партицию в директорию только на локальном сервере. Запрос ALTER TABLE t ATTACH реплицируется — он добавляет данные в таблицу сразу на всех репликах. На одной из реплик данные будут добавлены из директории detached , а на других — из соседних реплик.

Перед загрузкой данных система проверяет, существует ли партиция и совпадает ли её структура со структурой таблицы. При этом автоматически выбирается наиболее актуальная реплика среди всех живых реплик.

Несмотря на то что запрос называется ALTER TABLE , он не изменяет структуру таблицы и не изменяет сразу доступные данные в таблице.

Перемещает партицию или кусок данных на другой том или диск для таблиц с движком MergeTree . Смотрите Хранение данных таблицы на нескольких блочных устройствах.

ALTER TABLE table_name MOVE PARTITION | PART partition_expr TO DISK | VOLUME 'disk_name'



Запрос ALTER TABLE t MOVE :

Не реплицируется, т.к. на разных репликах могут быть различные конфигурации политик хранения.

Возвращает ошибку, если указан несконфигурированный том или диск. Ошибка также возвращается в случае невыполнения условий перемещения данных, которые указаны в конфигурации политики хранения.

Может возвращать ошибку в случае, когда перемещаемые данные уже оказались перемещены в результате фонового процесса, конкурентного запроса ALTER TABLE t MOVE или как часть результата фоновой операции слияния. В данном случае никаких дополнительных действий от пользователя не требуется.

Примеры:

ALTER TABLE hits MOVE PART '20190301_14343_16206_438' TO VOLUME 'slow'

ALTER TABLE hits MOVE PARTITION '2019-09-01' TO DISK 'fast_ssd'



Манипулирует данными в указанной партиции, соответствующими заданному выражению фильтрации. Реализовано как мутация mutation.

Синтаксис:

ALTER TABLE [ db . ] table UPDATE column1 = expr1 [ , . . . ] [ IN PARTITION partition_id ] WHERE filter_expr



ALTER TABLE mt UPDATE x = x + 1 IN PARTITION 2 WHERE p = 2 ;



Удаляет данные в указанной партиции, соответствующие указанному выражению фильтрации. Реализовано как мутация mutation.

Синтаксис:

ALTER TABLE [ db . ] table DELETE [ IN PARTITION partition_id ] WHERE filter_expr



ALTER TABLE mt DELETE IN PARTITION 2 WHERE p = 2 ;



Чтобы задать нужную партицию в запросах ALTER ... PARTITION , можно использовать:

Имя партиции. Посмотреть имя партиции можно в столбце partition системной таблицы system.parts. Например, ALTER TABLE visits DETACH PARTITION 201901 .

системной таблицы system.parts. Например, . Кортеж из выражений или констант, совпадающий (в типах) с кортежем партиционирования. В случае ключа партиционирования из одного элемента, выражение следует обернуть в функцию tuple(...) . Например, ALTER TABLE visits DETACH PARTITION tuple(toYYYYMM(toDate('2019-01-25'))) .

. Например, . Строковый идентификатор партиции. Идентификатор партиции используется для именования кусков партиции на файловой системе и в ZooKeeper. В запросах ALTER идентификатор партиции нужно указывать в секции PARTITION ID , в одинарных кавычках. Например, ALTER TABLE visits DETACH PARTITION ID '201901' .

идентификатор партиции нужно указывать в секции , в одинарных кавычках. Например, . Для запросов ATTACH PART и DROP DETACHED PART: чтобы задать имя куска партиции, используйте строковой литерал со значением из столбца name системной таблицы system.detached_parts. Например, ALTER TABLE visits ATTACH PART '201901_1_1_0' .

Использование кавычек в имени партиций зависит от типа данных столбца, по которому задано партиционирование. Например, для столбца с типом String имя партиции необходимо указывать в кавычках (одинарных). Для типов Date и Int* кавычки указывать не нужно.

Замечание: для таблиц старого стиля партицию можно указывать и как число 201901 , и как строку '201901' . Синтаксис для таблиц нового типа более строг к типам (аналогично парсеру входного формата VALUES).

Правила, сформулированные выше, актуальны также для запросов OPTIMIZE. Чтобы указать единственную партицию непартиционированной таблицы, укажите PARTITION tuple() . Например:

OPTIMIZE TABLE table_not_partitioned PARTITION tuple ( ) FINAL ;



IN PARTITION указывает на партицию, для которой применяются выражения UPDATE или DELETE в результате запроса ALTER TABLE . Новые куски создаются только в указанной партиции. Таким образом, IN PARTITION помогает снизить нагрузку, когда таблица разбита на множество партиций, а вам нужно обновить данные лишь точечно.