Манипуляции с ключевыми выражениями таблиц
Поддерживается операция:
MODIFY ORDER BY new_expression
Работает только для таблиц семейства
MergeTree (в том числе реплицированных). После выполнения запроса
ключ сортировки таблицы
заменяется на
new_expression (выражение или кортеж выражений). Первичный ключ при этом остаётся прежним.
Операция затрагивает только метаданные. Чтобы сохранить свойство упорядоченности кусков данных по ключу
сортировки, разрешено добавлять в ключ только новые столбцы (т.е. столбцы, добавляемые командой
ADD COLUMN
в том же запросе
ALTER), у которых нет выражения по умолчанию.