Манипуляции с ключевыми выражениями таблиц

Поддерживается операция:

MODIFY ORDER BY new_expression



Работает только для таблиц семейства MergeTree (в том числе реплицированных). После выполнения запроса ключ сортировки таблицы заменяется на new_expression (выражение или кортеж выражений). Первичный ключ при этом остаётся прежним.