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Манипуляции с ключевыми выражениями таблиц

Поддерживается операция:

MODIFY ORDER BY new_expression

Работает только для таблиц семейства MergeTree (в том числе реплицированных). После выполнения запроса ключ сортировки таблицы заменяется на new_expression (выражение или кортеж выражений). Первичный ключ при этом остаётся прежним.

Операция затрагивает только метаданные. Чтобы сохранить свойство упорядоченности кусков данных по ключу сортировки, разрешено добавлять в ключ только новые столбцы (т.е. столбцы, добавляемые командой ADD COLUMN в том же запросе ALTER), у которых нет выражения по умолчанию.