ALTER TABLE … DELETE
ALTER TABLE [db.]table [ON CLUSTER cluster] DELETE WHERE filter_expr
Удаляет данные, соответствующие указанному выражению фильтрации. Реализовано как мутация.
:::note
Префикс `ALTER TABLE` делает этот синтаксис отличным от большинства других систем, поддерживающих SQL. Он предназначен для обозначения того, что в отличие от аналогичных запросов в базах данных OLTP это тяжелая операция, не предназначенная для частого использования.
:::
Выражение
filter_expr должно иметь тип
UInt8. Запрос удаляет строки в таблице, для которых это выражение принимает ненулевое значение.
Один запрос может содержать несколько команд, разделенных запятыми.
Синхронность обработки запроса определяется параметром mutations_sync. По умолчанию он является асинхронным.
Смотрите также