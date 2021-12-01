ALTER TABLE … DELETE

ALTER TABLE [ db . ] table [ ON CLUSTER cluster ] DELETE WHERE filter_expr



Удаляет данные, соответствующие указанному выражению фильтрации. Реализовано как мутация.

:::note

Префикс `ALTER TABLE` делает этот синтаксис отличным от большинства других систем, поддерживающих SQL. Он предназначен для обозначения того, что в отличие от аналогичных запросов в базах данных OLTP это тяжелая операция, не предназначенная для частого использования.

:::



Выражение filter_expr должно иметь тип UInt8 . Запрос удаляет строки в таблице, для которых это выражение принимает ненулевое значение.

Один запрос может содержать несколько команд, разделенных запятыми.

Синхронность обработки запроса определяется параметром mutations_sync. По умолчанию он является асинхронным.

Смотрите также