Манипуляции с ограничениями (constraints)

Про ограничения подробнее написано тут.

Добавить или удалить ограничение можно с помощью запросов

ALTER TABLE [ db ] . name ADD CONSTRAINT constraint_name CHECK expression ;

ALTER TABLE [ db ] . name DROP CONSTRAINT constraint_name ;



Запросы выполняют добавление или удаление метаданных об ограничениях таблицы [db].name , поэтому выполняются мгновенно.

Если ограничение появилось для непустой таблицы, то проверка ограничения для имеющихся данных не производится.

Запрос на изменение ограничений для Replicated таблиц реплицируется, сохраняя новые метаданные в ZooKeeper и применяя изменения на всех репликах.