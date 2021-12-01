Манипуляции с ограничениями (constraints)
Про ограничения подробнее написано тут.
Добавить или удалить ограничение можно с помощью запросов
ALTER TABLE [db].name ADD CONSTRAINT constraint_name CHECK expression;
ALTER TABLE [db].name DROP CONSTRAINT constraint_name;
Запросы выполняют добавление или удаление метаданных об ограничениях таблицы
[db].name, поэтому выполняются мгновенно.
Если ограничение появилось для непустой таблицы, то проверка ограничения для имеющихся данных не производится.
Запрос на изменение ограничений для Replicated таблиц реплицируется, сохраняя новые метаданные в ZooKeeper и применяя изменения на всех репликах.