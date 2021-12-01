Манипуляции со столбцами

"Предупреждение"

Вы не можете удалить столбец, используемый в [материализованном представлениии](/docs/ru/sql-reference/statements/create/view#materialized). В противном случае будет ошибка.



Пример:

ALTER TABLE visits DROP COLUMN browser



RENAME COLUMN [ IF EXISTS ] name to new_name



Переименовывает столбец name в new_name . Если указано выражение IF EXISTS , то запрос не будет возвращать ошибку при условии, что столбец name не существует. Поскольку переименование не затрагивает физические данные колонки, запрос выполняется практически мгновенно.

ЗАМЕЧЕНИЕ: Столбцы, являющиеся частью основного ключа или ключа сортировки (заданные с помощью ORDER BY или PRIMARY KEY ), не могут быть переименованы. Попытка переименовать эти слобцы приведет к SQL Error [524] .

Пример:

ALTER TABLE visits RENAME COLUMN webBrowser TO browser



CLEAR COLUMN [ IF EXISTS ] name IN PARTITION partition_name



Сбрасывает все значения в столбце для заданной партиции. Если указано IF EXISTS , запрос не будет возвращать ошибку, если столбца не существует.

Как корректно задать имя партиции, см. в разделе Как задавать имя партиции в запросах ALTER.

Пример:

ALTER TABLE visits CLEAR COLUMN browser IN PARTITION tuple ( )



COMMENT COLUMN [ IF EXISTS ] name 'Text comment'



Добавляет комментарий к таблице. Если указано IF EXISTS , запрос не будет возвращать ошибку, если столбца не существует.

Каждый столбец может содержать только один комментарий. При выполнении запроса существующий комментарий заменяется на новый.

Посмотреть комментарии можно в столбце comment_expression из запроса DESCRIBE TABLE.

Пример:

ALTER TABLE visits COMMENT COLUMN browser 'Столбец показывает, из каких браузеров пользователи заходили на сайт.'



MODIFY COLUMN [ IF EXISTS ] name [ type ] [ default_expr ] [ codec ] [ TTL ] [ AFTER name_after | FIRST ]

ALTER COLUMN [ IF EXISTS ] name TYPE [ type ] [ default_expr ] [ codec ] [ TTL ] [ AFTER name_after | FIRST ]



Запрос изменяет следующие свойства столбца name :

Тип

Значение по умолчанию

Кодеки сжатия

TTL

Примеры изменения кодеков сжатия смотрите в разделе Кодеки сжатия столбцов.

Примеры изменения TTL столбца смотрите в разделе TTL столбца.

Если указано IF EXISTS , запрос не возвращает ошибку при условии, что столбец не существует.

Запрос также может изменять порядок столбцов при помощи FIRST | AFTER , смотрите описание ADD COLUMN.

При изменении типа, значения преобразуются так, как если бы к ним была применена функция toType. Если изменяется только выражение для умолчания, запрос не делает никакой сложной работы и выполняется мгновенно.

Пример запроса:

ALTER TABLE visits MODIFY COLUMN browser Array ( String )



Изменение типа столбца - это единственное действие, которое выполняет сложную работу - меняет содержимое файлов с данными. Для больших таблиц, выполнение может занять длительное время.

Выполнение запроса ALTER атомарно.

Запрос ALTER на изменение столбцов реплицируется. Соответствующие инструкции сохраняются в ZooKeeper, и затем каждая реплика их применяет. Все запросы ALTER выполняются в одном и том же порядке. Запрос ждёт выполнения соответствующих действий на всех репликах. Но при этом, запрос на изменение столбцов в реплицируемой таблице можно прервать, и все действия будут осуществлены асинхронно.

Удаляет какое-либо из свойств столбца: DEFAULT , ALIAS , MATERIALIZED , CODEC , COMMENT , TTL .

Синтаксис:

ALTER TABLE table_name MODIFY column_name REMOVE property ;



Пример

Удаление свойства TTL:

ALTER TABLE table_with_ttl MODIFY COLUMN column_ttl REMOVE TTL ;



Смотрите также

Материализует или обновляет столбец таблицы с выражением для значения по умолчанию ( DEFAULT или MATERIALIZED ). Используется, если необходимо добавить или обновить столбец со сложным выражением, потому как вычисление такого выражения прямо во время выполнения запроса SELECT оказывается ощутимо затратным.

Синтаксис:

ALTER TABLE table MATERIALIZE COLUMN col ;



Пример

DROP TABLE IF EXISTS tmp ;

SET mutations_sync = 2 ;

CREATE TABLE tmp ( x Int64 ) ENGINE = MergeTree ( ) ORDER BY tuple ( ) PARTITION BY tuple ( ) ;

INSERT INTO tmp SELECT * FROM system . numbers LIMIT 5 ;

ALTER TABLE tmp ADD COLUMN s String MATERIALIZED toString ( x ) ;



ALTER TABLE tmp MATERIALIZE COLUMN s ;



SELECT groupArray ( x ) , groupArray ( s ) FROM ( select x , s from tmp order by x ) ;



┌─groupArray ( x ) ─┬─groupArray ( s ) ─────────┐

│ [ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ] │ [ '0' , '1' , '2' , '3' , '4' ] │

└───────────────┴───────────────────────┘



ALTER TABLE tmp MODIFY COLUMN s String MATERIALIZED toString ( round ( 100 / x ) ) ;



INSERT INTO tmp SELECT * FROM system . numbers LIMIT 5 , 5 ;



SELECT groupArray ( x ) , groupArray ( s ) FROM tmp ;



┌─groupArray ( x ) ─────────┬─groupArray ( s ) ──────────────────────────────────┐

│ [ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ] │ [ '0' , '1' , '2' , '3' , '4' , '20' , '17' , '14' , '12' , '11' ] │

└───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘



ALTER TABLE tmp MATERIALIZE COLUMN s ;



SELECT groupArray ( x ) , groupArray ( s ) FROM tmp ;



┌─groupArray ( x ) ─────────┬─groupArray ( s ) ─────────────────────────────────────────┐

│ [ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ] │ [ 'inf' , '100' , '50' , '33' , '25' , '20' , '17' , '14' , '12' , '11' ] │

└───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘



Смотрите также

Запрос ALTER позволяет создавать и удалять отдельные элементы (столбцы) вложенных структур данных, но не вложенные структуры данных целиком. Для добавления вложенной структуры данных, вы можете добавить столбцы с именем вида name.nested_name и типом Array(T) - вложенная структура данных полностью эквивалентна нескольким столбцам-массивам с именем, имеющим одинаковый префикс до точки.

Отсутствует возможность удалять столбцы, входящие в первичный ключ или ключ для сэмплирования (в общем, входящие в выражение ENGINE ). Изменение типа у столбцов, входящих в первичный ключ возможно только в том случае, если это изменение не приводит к изменению данных (например, разрешено добавление значения в Enum или изменение типа с DateTime на UInt32 ).

Если возможностей запроса ALTER не хватает для нужного изменения таблицы, вы можете создать новую таблицу, скопировать туда данные с помощью запроса INSERT SELECT, затем поменять таблицы местами с помощью запроса RENAME, и удалить старую таблицу. В качестве альтернативы для запроса INSERT SELECT , можно использовать инструмент clickhouse-copier.

Запрос ALTER блокирует все чтения и записи для таблицы. То есть если на момент запроса ALTER выполнялся долгий SELECT , то запрос ALTER сначала дождётся его выполнения. И в это время все новые запросы к той же таблице будут ждать, пока завершится этот ALTER .