Манипуляции со столбцами

DROP TABLE IF EXISTS tmp ;

SET mutations_sync = 2 ;

CREATE TABLE tmp ( x Int64 ) ENGINE = MergeTree ( ) ORDER BY tuple ( ) PARTITION BY tuple ( ) ;

INSERT INTO tmp SELECT * FROM system . numbers LIMIT 5 ;

ALTER TABLE tmp ADD COLUMN s String MATERIALIZED toString ( x ) ;



ALTER TABLE tmp MATERIALIZE COLUMN s ;



SELECT groupArray ( x ) , groupArray ( s ) FROM ( select x , s from tmp order by x ) ;



┌─groupArray ( x ) ─┬─groupArray ( s ) ─────────┐

│ [ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ] │ [ '0' , '1' , '2' , '3' , '4' ] │

└───────────────┴───────────────────────┘



ALTER TABLE tmp MODIFY COLUMN s String MATERIALIZED toString ( round ( 100 / x ) ) ;



INSERT INTO tmp SELECT * FROM system . numbers LIMIT 5 , 5 ;



SELECT groupArray ( x ) , groupArray ( s ) FROM tmp ;



┌─groupArray ( x ) ─────────┬─groupArray ( s ) ──────────────────────────────────┐

│ [ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ] │ [ '0' , '1' , '2' , '3' , '4' , '20' , '17' , '14' , '12' , '11' ] │

└───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘



ALTER TABLE tmp MATERIALIZE COLUMN s ;



SELECT groupArray ( x ) , groupArray ( s ) FROM tmp ;



┌─groupArray ( x ) ─────────┬─groupArray ( s ) ─────────────────────────────────────────┐

│ [ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ] │ [ 'inf' , '100' , '50' , '33' , '25' , '20' , '17' , '14' , '12' , '11' ] │

└───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘