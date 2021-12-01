Манипуляции со столбцами
Набор действий, позволяющих изменять структуру таблицы.
Синтаксис:
ALTER TABLE [db].name [ON CLUSTER cluster] ADD|DROP|RENAME|CLEAR|COMMENT|{MODIFY|ALTER}|MATERIALIZE COLUMN ...
В запросе можно указать сразу несколько действий над одной таблицей через запятую. Каждое действие — это манипуляция над столбцом.
Существуют следующие действия:
- ADD COLUMN — добавляет столбец в таблицу;
- DROP COLUMN — удаляет столбец;
- RENAME COLUMN — переименовывает существующий столбец;
- CLEAR COLUMN — сбрасывает все значения в столбце для заданной партиции;
- COMMENT COLUMN — добавляет комментарий к столбцу;
- MODIFY COLUMN — изменяет тип столбца, выражение для значения по умолчанию и TTL;
- MODIFY COLUMN REMOVE — удаляет какое-либо из свойств столбца;
- MATERIALIZE COLUMN — делает столбец материализованным (
MATERIALIZED) в кусках, в которых отсутствуют значения.
Подробное описание для каждого действия приведено ниже.
ADD COLUMN
ADD COLUMN [IF NOT EXISTS] name [type] [default_expr] [codec] [AFTER name_after | FIRST]
Добавляет в таблицу новый столбец с именем
name, типом
type, кодеком
codec и выражением для умолчания
default_expr (смотрите раздел Значения по умолчанию).
Если указано
IF NOT EXISTS, запрос не будет возвращать ошибку, если столбец уже существует. Если указано
AFTER name_after (имя другого столбца), то столбец добавляется (в список столбцов таблицы) после указанного. Если вы хотите добавить столбец в начало таблицы, используйте
FIRST. Иначе столбец добавляется в конец таблицы. Для цепочки действий
name_after может быть именем столбца, который добавляется в одном из предыдущих действий.
Добавление столбца всего лишь меняет структуру таблицы, и не производит никаких действий с данными - соответствующие данные не появляются на диске после ALTER-а. При чтении из таблицы, если для какого-либо столбца отсутствуют данные, то он заполняется значениями по умолчанию (выполняя выражение по умолчанию, если такое есть, или нулями, пустыми строками). Также, столбец появляется на диске при слиянии кусков данных (см. MergeTree).
Такая схема позволяет добиться мгновенной работы запроса
ALTER и отсутствия необходимости увеличивать объём старых данных.
Пример:
ALTER TABLE alter_test ADD COLUMN Added1 UInt32 FIRST;
ALTER TABLE alter_test ADD COLUMN Added2 UInt32 AFTER NestedColumn;
ALTER TABLE alter_test ADD COLUMN Added3 UInt32 AFTER ToDrop;
DESC alter_test FORMAT TSV;
Added1 UInt32
CounterID UInt32
StartDate Date
UserID UInt32
VisitID UInt32
NestedColumn.A Array(UInt8)
NestedColumn.S Array(String)
Added2 UInt32
ToDrop UInt32
Added3 UInt32
DROP COLUMN
DROP COLUMN [IF EXISTS] name
Удаляет столбец с именем
name. Если указано
IF EXISTS, запрос не будет возвращать ошибку, если столбца не существует.
Запрос удаляет данные из файловой системы. Так как это представляет собой удаление целых файлов, запрос выполняется почти мгновенно.
"Предупреждение"
Вы не можете удалить столбец, используемый в [материализованном представлениии](/docs/ru/sql-reference/statements/create/view#materialized). В противном случае будет ошибка.
Пример:
ALTER TABLE visits DROP COLUMN browser
RENAME COLUMN
RENAME COLUMN [IF EXISTS] name to new_name
Переименовывает столбец
name в
new_name. Если указано выражение
IF EXISTS, то запрос не будет возвращать ошибку при условии, что столбец
name не существует. Поскольку переименование не затрагивает физические данные колонки, запрос выполняется практически мгновенно.
ЗАМЕЧЕНИЕ: Столбцы, являющиеся частью основного ключа или ключа сортировки (заданные с помощью
ORDER BY или
PRIMARY KEY), не могут быть переименованы. Попытка переименовать эти слобцы приведет к
SQL Error [524].
Пример:
ALTER TABLE visits RENAME COLUMN webBrowser TO browser
CLEAR COLUMN
CLEAR COLUMN [IF EXISTS] name IN PARTITION partition_name
Сбрасывает все значения в столбце для заданной партиции. Если указано
IF EXISTS, запрос не будет возвращать ошибку, если столбца не существует.
Как корректно задать имя партиции, см. в разделе Как задавать имя партиции в запросах ALTER.
Пример:
ALTER TABLE visits CLEAR COLUMN browser IN PARTITION tuple()
COMMENT COLUMN
COMMENT COLUMN [IF EXISTS] name 'Text comment'
Добавляет комментарий к таблице. Если указано
IF EXISTS, запрос не будет возвращать ошибку, если столбца не существует.
Каждый столбец может содержать только один комментарий. При выполнении запроса существующий комментарий заменяется на новый.
Посмотреть комментарии можно в столбце
comment_expression из запроса DESCRIBE TABLE.
Пример:
ALTER TABLE visits COMMENT COLUMN browser 'Столбец показывает, из каких браузеров пользователи заходили на сайт.'
MODIFY COLUMN
MODIFY COLUMN [IF EXISTS] name [type] [default_expr] [codec] [TTL] [AFTER name_after | FIRST]
ALTER COLUMN [IF EXISTS] name TYPE [type] [default_expr] [codec] [TTL] [AFTER name_after | FIRST]
Запрос изменяет следующие свойства столбца
name:
Тип
Значение по умолчанию
Кодеки сжатия
TTL
Примеры изменения кодеков сжатия смотрите в разделе Кодеки сжатия столбцов.
Примеры изменения TTL столбца смотрите в разделе TTL столбца.
Если указано
IF EXISTS, запрос не возвращает ошибку при условии, что столбец не существует.
Запрос также может изменять порядок столбцов при помощи
FIRST | AFTER, смотрите описание ADD COLUMN.
При изменении типа, значения преобразуются так, как если бы к ним была применена функция toType. Если изменяется только выражение для умолчания, запрос не делает никакой сложной работы и выполняется мгновенно.
Пример запроса:
ALTER TABLE visits MODIFY COLUMN browser Array(String)
Изменение типа столбца - это единственное действие, которое выполняет сложную работу - меняет содержимое файлов с данными. Для больших таблиц, выполнение может занять длительное время.
Выполнение запроса ALTER атомарно.
Запрос
ALTER на изменение столбцов реплицируется. Соответствующие инструкции сохраняются в ZooKeeper, и затем каждая реплика их применяет. Все запросы
ALTER выполняются в одном и том же порядке. Запрос ждёт выполнения соответствующих действий на всех репликах. Но при этом, запрос на изменение столбцов в реплицируемой таблице можно прервать, и все действия будут осуществлены асинхронно.
MODIFY COLUMN REMOVE
Удаляет какое-либо из свойств столбца:
DEFAULT,
ALIAS,
MATERIALIZED,
CODEC,
COMMENT,
TTL.
Синтаксис:
ALTER TABLE table_name MODIFY column_name REMOVE property;
Пример
Удаление свойства TTL:
ALTER TABLE table_with_ttl MODIFY COLUMN column_ttl REMOVE TTL;
Смотрите также
MATERIALIZE COLUMN
Материализует или обновляет столбец таблицы с выражением для значения по умолчанию (
DEFAULT или
MATERIALIZED).
Используется, если необходимо добавить или обновить столбец со сложным выражением, потому как вычисление такого выражения прямо во время выполнения запроса
SELECT оказывается ощутимо затратным.
Синтаксис:
ALTER TABLE table MATERIALIZE COLUMN col;
Пример
DROP TABLE IF EXISTS tmp;
SET mutations_sync = 2;
CREATE TABLE tmp (x Int64) ENGINE = MergeTree() ORDER BY tuple() PARTITION BY tuple();
INSERT INTO tmp SELECT * FROM system.numbers LIMIT 5;
ALTER TABLE tmp ADD COLUMN s String MATERIALIZED toString(x);
ALTER TABLE tmp MATERIALIZE COLUMN s;
SELECT groupArray(x), groupArray(s) FROM (select x,s from tmp order by x);
┌─groupArray(x)─┬─groupArray(s)─────────┐
│ [0,1,2,3,4] │ ['0','1','2','3','4'] │
└───────────────┴───────────────────────┘
ALTER TABLE tmp MODIFY COLUMN s String MATERIALIZED toString(round(100/x));
INSERT INTO tmp SELECT * FROM system.numbers LIMIT 5,5;
SELECT groupArray(x), groupArray(s) FROM tmp;
┌─groupArray(x)─────────┬─groupArray(s)──────────────────────────────────┐
│ [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9] │ ['0','1','2','3','4','20','17','14','12','11'] │
└───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘
ALTER TABLE tmp MATERIALIZE COLUMN s;
SELECT groupArray(x), groupArray(s) FROM tmp;
┌─groupArray(x)─────────┬─groupArray(s)─────────────────────────────────────────┐
│ [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9] │ ['inf','100','50','33','25','20','17','14','12','11'] │
└───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
Смотрите также
Ограничения запроса ALTER
Запрос
ALTER позволяет создавать и удалять отдельные элементы (столбцы) вложенных структур данных, но не вложенные структуры данных целиком. Для добавления вложенной структуры данных, вы можете добавить столбцы с именем вида
name.nested_name и типом
Array(T) - вложенная структура данных полностью эквивалентна нескольким столбцам-массивам с именем, имеющим одинаковый префикс до точки.
Отсутствует возможность удалять столбцы, входящие в первичный ключ или ключ для сэмплирования (в общем, входящие в выражение
ENGINE). Изменение типа у столбцов, входящих в первичный ключ возможно только в том случае, если это изменение не приводит к изменению данных (например, разрешено добавление значения в Enum или изменение типа с
DateTime на
UInt32).
Если возможностей запроса
ALTER не хватает для нужного изменения таблицы, вы можете создать новую таблицу, скопировать туда данные с помощью запроса INSERT SELECT, затем поменять таблицы местами с помощью запроса RENAME, и удалить старую таблицу. В качестве альтернативы для запроса
INSERT SELECT, можно использовать инструмент clickhouse-copier.
Запрос
ALTER блокирует все чтения и записи для таблицы. То есть если на момент запроса
ALTER выполнялся долгий
SELECT, то запрос
ALTER сначала дождётся его выполнения. И в это время все новые запросы к той же таблице будут ждать, пока завершится этот
ALTER.
Для таблиц, которые не хранят данные самостоятельно (типа Merge и Distributed),
ALTER всего лишь меняет структуру таблицы, но не меняет структуру подчинённых таблиц. Для примера, при ALTER-е таблицы типа
Distributed, вам также потребуется выполнить запрос
ALTER для таблиц на всех удалённых серверах.