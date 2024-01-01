Применение патчей из легковесных обновлений
Команда вручную запускает физическую материализацию патч-частей, созданных командами легковесного
UPDATE. Она принудительно применяет неприменённые патчи к частям данных, перезаписывая только затронутые столбцы.
- Работает только для таблиц семейства
MergeTree(включая реплицируемые таблицы).
- Это операция мутации, и она выполняется асинхронно в фоновом режиме.
Когда использовать APPLY PATCHES
Как правило, вам не нужно использовать
APPLY PATCHES
Патч-части обычно применяются автоматически во время слияний, когда настройка
apply_patches_on_merge включена (по умолчанию). Однако вы можете захотеть вручную выполнить применение патчей в следующих сценариях:
- Чтобы уменьшить накладные расходы на применение патчей во время запросов
SELECT
- Чтобы консолидировать несколько патч-частей, прежде чем они накопятся
- Чтобы подготовить данные к резервному копированию или экспорту с уже материализованными патчами
- Когда
apply_patches_on_mergeотключена и вы хотите контролировать момент применения патчей
Примеры
Применить все патчи, ожидающие применения, для таблицы:
Применяйте патчи только к определённой партиции:
Совместное использование с другими операциями:
Мониторинг применения мутаций
Вы можете отслеживать прогресс применения мутаций с помощью таблицы
system.mutations:
См. также
- Легковесное
UPDATE— создание частей‑патчей с легковесным обновлением
- Параметр
apply_patches_on_merge— управление автоматическим применением патчей при слияниях