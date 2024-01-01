Применение патчей из легковесных обновлений

ALTER TABLE [db.]table [ON CLUSTER cluster] APPLY PATCHES [IN PARTITION partition_id]

Команда вручную запускает физическую материализацию патч-частей, созданных командами легковесного UPDATE . Она принудительно применяет неприменённые патчи к частям данных, перезаписывая только затронутые столбцы.

Примечание Работает только для таблиц семейства MergeTree (включая реплицируемые таблицы).

(включая реплицируемые таблицы). Это операция мутации, и она выполняется асинхронно в фоновом режиме.

Совет Как правило, вам не нужно использовать APPLY PATCHES

Патч-части обычно применяются автоматически во время слияний, когда настройка apply_patches_on_merge включена (по умолчанию). Однако вы можете захотеть вручную выполнить применение патчей в следующих сценариях:

Чтобы уменьшить накладные расходы на применение патчей во время запросов SELECT

Чтобы консолидировать несколько патч-частей, прежде чем они накопятся

Чтобы подготовить данные к резервному копированию или экспорту с уже материализованными патчами

Когда apply_patches_on_merge отключена и вы хотите контролировать момент применения патчей

Применить все патчи, ожидающие применения, для таблицы:

ALTER TABLE my_table APPLY PATCHES;

Применяйте патчи только к определённой партиции:

ALTER TABLE my_table APPLY PATCHES IN PARTITION '2024-01';

Совместное использование с другими операциями:

ALTER TABLE my_table APPLY PATCHES, UPDATE column = value WHERE condition;

Вы можете отслеживать прогресс применения мутаций с помощью таблицы system.mutations :

SELECT * FROM system.mutations WHERE table = 'my_table' AND command LIKE '%APPLY PATCHES%';