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Изменение структуры таблицы.

ALTER TABLE [ db ] . name [ ON CLUSTER cluster ] ADD | DROP | CLEAR | COMMENT | MODIFY COLUMN . . .



В запросе указывается список из одного или более действий через запятую. Каждое действие — операция над столбцом.

Большинство запросов ALTER TABLE изменяют настройки таблицы или данные:

Следующие запросы ALTER изменяют сущности, связанные с управлением доступом на основе ролей:

Выражение ALTER TABLE ... MODIFY COMMENT добавляет, изменяет или удаляет комментарий к таблице, независимо от того, был ли он установлен раньше или нет.

Мутации - разновидность запроса ALTER, позволяющая изменять или удалять данные в таблице. В отличие от стандартных запросов ALTER TABLE … DELETE и ALTER TABLE … UPDATE, рассчитанных на точечное изменение данных, область применения мутаций - достаточно тяжёлые изменения, затрагивающие много строк в таблице. Поддержана для движков таблиц семейства MergeTree, в том числе для движков с репликацией.

Конвертировать существующие таблицы для работы с мутациями не нужно. Но после применения первой мутации формат данных таблицы становится несовместимым с предыдущими версиями и откатиться на предыдущую версию уже не получится.

На данный момент доступны команды:

ALTER TABLE [ db . ] table MATERIALIZE INDEX name IN PARTITION partition_name



Команда перестроит вторичный индекс name для партиции partition_name .

В одном запросе можно указать несколько команд через запятую.

Для *MergeTree -таблиц мутации выполняются, перезаписывая данные по кускам (parts). При этом атомарности нет — куски заменяются на помутированные по мере выполнения и запрос SELECT , заданный во время выполнения мутации, увидит данные как из измененных кусков, так и из кусков, которые еще не были изменены.

Мутации линейно упорядочены между собой и накладываются на каждый кусок в порядке добавления. Мутации также упорядочены со вставками - гарантируется, что данные, вставленные в таблицу до начала выполнения запроса мутации, будут изменены, а данные, вставленные после окончания запроса мутации, изменены не будут. При этом мутации никак не блокируют вставки.

Запрос завершается немедленно после добавления информации о мутации (для реплицированных таблиц - в ZooKeeper, для нереплицированных - на файловую систему). Сама мутация выполняется асинхронно, используя настройки системного профиля. Следить за ходом её выполнения можно по таблице system.mutations . Добавленные мутации будут выполняться до конца даже в случае перезапуска серверов ClickHouse. Откатить мутацию после её добавления нельзя, но если мутация по какой-то причине не может выполниться до конца, её можно остановить с помощью запроса KILL MUTATION .

Записи о последних выполненных мутациях удаляются не сразу (количество сохраняемых мутаций определяется параметром движка таблиц finished_mutations_to_keep ). Более старые записи удаляются.

Для нереплицируемых таблиц, все запросы ALTER выполняются синхронно. Для реплицируемых таблиц, запрос всего лишь добавляет инструкцию по соответствующим действиям в ZooKeeper , а сами действия осуществляются при первой возможности. Но при этом, запрос может ждать завершения выполнения этих действий на всех репликах.

Для всех запросов ALTER можно настроить ожидание с помощью настройки replication_alter_partitions_sync.

Вы можете указать время ожидания (в секундах) выполнения всех запросов ALTER для неактивных реплик с помощью настройки replication_wait_for_inactive_replica_timeout.