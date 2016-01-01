Распределенные DDL запросы (предложение ON CLUSTER)
По умолчанию, запросы
CREATE,
DROP,
ALTER и
RENAME влияют только на текущий сервер, на котором они выполняются. В конфигурации кластера можно выполнять такие запросы в распределенном режиме с помощью клавиши
ON CLUSTER.
Например, следующий запрос создает
Distributed таблицу
all_hits на каждом хосте в
cluster:
Для правильного выполнения этих запросов каждый хост должен иметь одинаковое определение кластера (для упрощения синхронизации конфигураций вы можете использовать подстановки из ZooKeeper). Они также должны подключаться к серверам ZooKeeper.
Локальная версия запроса в конечном итоге будет выполнена на каждом хосте в кластере, даже если некоторые хосты в данный момент недоступны.
Порядок выполнения запросов внутри единственного хоста гарантирован.