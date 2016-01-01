Распределенные DDL запросы (предложение ON CLUSTER)

По умолчанию, запросы CREATE , DROP , ALTER и RENAME влияют только на текущий сервер, на котором они выполняются. В конфигурации кластера можно выполнять такие запросы в распределенном режиме с помощью клавиши ON CLUSTER .

Например, следующий запрос создает Distributed таблицу all_hits на каждом хосте в cluster :

Для правильного выполнения этих запросов каждый хост должен иметь одинаковое определение кластера (для упрощения синхронизации конфигураций вы можете использовать подстановки из ZooKeeper). Они также должны подключаться к серверам ZooKeeper.

Локальная версия запроса в конечном итоге будет выполнена на каждом хосте в кластере, даже если некоторые хосты в данный момент недоступны.