Операторы IN

Операторы IN , NOT IN , GLOBAL IN , GLOBAL NOT IN рассматриваются отдельно, так как их функциональность достаточно богатая.

В качестве левой части оператора, может присутствовать как один столбец, так и кортеж.

Примеры:

SELECT UserID IN ( 123 , 456 ) FROM . . .

SELECT ( CounterID , UserID ) IN ( ( 34 , 123 ) , ( 101500 , 456 ) ) FROM . . .



Если слева стоит один столбец, входящий в индекс, а справа - множество констант, то при выполнении запроса, система воспользуется индексом.

Не перечисляйте слишком большое количество значений (миллионы) явно. Если множество большое - лучше загрузить его во временную таблицу (например, смотрите раздел Внешние данные для обработки запроса), и затем воспользоваться подзапросом.

В качестве правой части оператора может быть множество константных выражений, множество кортежей с константными выражениями (показано в примерах выше), а также имя таблицы или подзапрос SELECT в скобках.

Если типы данных в левой и правой частях подзапроса IN различаются, ClickHouse преобразует значение в левой части к типу данных из правой части. Преобразование выполняется по аналогии с функцией accurateCastOrNull, т.е. тип данных становится Nullable, а если преобразование не может быть выполнено, возвращается значение NULL.

Пример

Запрос:

SELECT '1' IN ( SELECT 1 ) ;



Результат:

┌─in('1', _subquery49)─┐

│ 1 │

└──────────────────────┘



Если в качестве правой части оператора указано имя таблицы (например, UserID IN users ), то это эквивалентно подзапросу UserID IN (SELECT * FROM users) . Это используется при работе с внешними данными, отправляемым вместе с запросом. Например, вместе с запросом может быть отправлено множество идентификаторов посетителей, загруженное во временную таблицу users, по которому следует выполнить фильтрацию.

Если в качестве правой части оператора, указано имя таблицы, имеющий движок Set (подготовленное множество, постоянно находящееся в оперативке), то множество не будет создаваться заново при каждом запросе.

В подзапросе может быть указано более одного столбца для фильтрации кортежей. Пример:

SELECT ( CounterID , UserID ) IN ( SELECT CounterID , UserID FROM . . . ) FROM . . .



Типы столбцов слева и справа оператора IN, должны совпадать.

Оператор IN и подзапрос могут встречаться в любой части запроса, в том числе в агрегатных и лямбда функциях. Пример:

SELECT

EventDate ,

avg ( UserID IN

(

SELECT UserID

FROM test . hits

WHERE EventDate = toDate ( '2014-03-17' )

) ) AS ratio

FROM test . hits

GROUP BY EventDate

ORDER BY EventDate ASC



┌──EventDate─┬────ratio─┐

│ 2014-03-17 │ 1 │

│ 2014-03-18 │ 0.807696 │

│ 2014-03-19 │ 0.755406 │

│ 2014-03-20 │ 0.723218 │

│ 2014-03-21 │ 0.697021 │

│ 2014-03-22 │ 0.647851 │

│ 2014-03-23 │ 0.648416 │

└────────────┴──────────┘



за каждый день после 17 марта считаем долю хитов, сделанных посетителями, которые заходили на сайт 17 марта. Подзапрос в секции IN на одном сервере всегда выполняется только один раз. Зависимых подзапросов не существует.

При обработке запроса оператор IN будет считать, что результат операции с NULL всегда равен 0 , независимо от того, находится NULL в правой или левой части оператора. Значения NULL не входят ни в какое множество, не соответствуют друг другу и не могут сравниваться, если transform_null_in = 0.

Рассмотрим для примера таблицу t_null :

┌─x─┬────y─┐

│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │

│ 2 │ 3 │

└───┴──────┘



При выполнении запроса SELECT x FROM t_null WHERE y IN (NULL,3) получим следующий результат:

┌─x─┐

│ 2 │

└───┘



Видно, что строка, в которой y = NULL , выброшена из результатов запроса. Это произошло потому, что ClickHouse не может решить входит ли NULL в множество (NULL,3) , возвращает результат операции 0 , а SELECT выбрасывает эту строку из финальной выдачи.

SELECT y IN ( NULL , 3 )

FROM t_null



┌─in(y, tuple(NULL, 3))─┐

│ 0 │

│ 1 │

└───────────────────────┘



Существует два варианта IN-ов с подзапросами (аналогично для JOIN-ов): обычный IN / JOIN и GLOBAL IN / GLOBAL JOIN . Они отличаются способом выполнения при распределённой обработке запроса.

:::note "Attention"

Помните, что алгоритмы, описанные ниже, могут работать иначе в зависимости от [настройки](/docs/ru/operations/settings/settings) `distributed_product_mode`.

:::



При использовании обычного IN-а, запрос отправляется на удалённые серверы, и на каждом из них выполняются подзапросы в секциях IN / JOIN .

При использовании GLOBAL IN / GLOBAL JOIN-а , сначала выполняются все подзапросы для GLOBAL IN / GLOBAL JOIN-ов , и результаты складываются во временные таблицы. Затем эти временные таблицы передаются на каждый удалённый сервер, и на них выполняются запросы, с использованием этих переданных временных данных.

Если запрос не распределённый, используйте обычный IN / JOIN .

Следует быть внимательным при использовании подзапросов в секции IN / JOIN в случае распределённой обработки запроса.

Рассмотрим это на примерах. Пусть на каждом сервере кластера есть обычная таблица local_table. Пусть также есть таблица distributed_table типа Distributed, которая смотрит на все серверы кластера.

При запросе к распределённой таблице distributed_table, запрос будет отправлен на все удалённые серверы, и на них будет выполнен с использованием таблицы local_table.

Например, запрос

SELECT uniq ( UserID ) FROM distributed_table



будет отправлен на все удалённые серверы в виде

SELECT uniq ( UserID ) FROM local_table



, выполнен параллельно на каждом из них до стадии, позволяющей объединить промежуточные результаты; затем промежуточные результаты вернутся на сервер-инициатор запроса, будут на нём объединены, и финальный результат будет отправлен клиенту.

Теперь рассмотрим запрос с IN-ом:

SELECT uniq ( UserID ) FROM distributed_table WHERE CounterID = 101500 AND UserID IN ( SELECT UserID FROM local_table WHERE CounterID = 34 )



расчёт пересечения аудиторий двух сайтов.

Этот запрос будет отправлен на все удалённые серверы в виде

SELECT uniq ( UserID ) FROM local_table WHERE CounterID = 101500 AND UserID IN ( SELECT UserID FROM local_table WHERE CounterID = 34 )



То есть, множество в секции IN будет собрано на каждом сервере независимо, только по тем данным, которые есть локально на каждом из серверов.

Это будет работать правильно и оптимально, если вы предусмотрели такой случай, и раскладываете данные по серверам кластера таким образом, чтобы данные одного UserID-а лежали только на одном сервере. В таком случае все необходимые данные будут присутствовать на каждом сервере локально. В противном случае результат будет посчитан неточно. Назовём этот вариант запроса «локальный IN».

Чтобы исправить работу запроса, когда данные размазаны по серверам кластера произвольным образом, можно было бы указать distributed_table внутри подзапроса. Запрос будет выглядеть так:

SELECT uniq ( UserID ) FROM distributed_table WHERE CounterID = 101500 AND UserID IN ( SELECT UserID FROM distributed_table WHERE CounterID = 34 )



Этот запрос будет отправлен на все удалённые серверы в виде

SELECT uniq ( UserID ) FROM local_table WHERE CounterID = 101500 AND UserID IN ( SELECT UserID FROM distributed_table WHERE CounterID = 34 )



На каждом удалённом сервере начнёт выполняться подзапрос. Так как в подзапросе используется распределённая таблица, то подзапрос будет, на каждом удалённом сервере, снова отправлен на каждый удалённый сервер, в виде

SELECT UserID FROM local_table WHERE CounterID = 34



Например, если у вас кластер из 100 серверов, то выполнение всего запроса потребует 10 000 элементарных запросов, что, как правило, является неприемлемым.

В таких случаях всегда следует использовать GLOBAL IN вместо IN. Рассмотрим его работу для запроса

SELECT uniq ( UserID ) FROM distributed_table WHERE CounterID = 101500 AND UserID GLOBAL IN ( SELECT UserID FROM distributed_table WHERE CounterID = 34 )



На сервере-инициаторе запроса будет выполнен подзапрос

SELECT UserID FROM distributed_table WHERE CounterID = 34



, и результат будет сложен во временную таблицу в оперативке. Затем запрос будет отправлен на каждый удалённый сервер в виде

SELECT uniq ( UserID ) FROM local_table WHERE CounterID = 101500 AND UserID GLOBAL IN _data1



, и вместе с запросом, на каждый удалённый сервер будет отправлена временная таблица _data1 (имя временной таблицы - implementation defined).

Это гораздо более оптимально, чем при использовании обычного IN. Но при этом, следует помнить о нескольких вещах:

При создании временной таблицы данные не уникализируются. Чтобы уменьшить объём передаваемых по сети данных, укажите в подзапросе DISTINCT (для обычного IN-а этого делать не нужно). Временная таблица будет передана на все удалённые серверы. Передача не учитывает топологию сети. Например, если 10 удалённых серверов расположены в удалённом относительно сервера-инициатора запроса дата-центре, то по каналу в удалённый дата-центр данные будет переданы 10 раз. Старайтесь не использовать большие множества при использовании GLOBAL IN. При передаче данных на удалённые серверы не настраивается ограничение использования сетевой полосы. Вы можете перегрузить сеть. Старайтесь распределять данные по серверам так, чтобы в GLOBAL IN-ах не было частой необходимости. Если в GLOBAL IN есть частая необходимость, то спланируйте размещение кластера ClickHouse таким образом, чтобы в каждом дата-центре была хотя бы одна реплика каждого шарда, и среди них была быстрая сеть - чтобы запрос целиком можно было бы выполнить, передавая данные в пределах одного дата-центра.

В секции GLOBAL IN также имеет смысл указывать локальную таблицу - в случае, если эта локальная таблица есть только на сервере-инициаторе запроса, и вы хотите воспользоваться данными из неё на удалённых серверах.

Когда настройка max_parallel_replicas больше чем 1, распределенные запросы преобразуются. Например, следующий запрос:

SELECT CounterID , count ( ) FROM distributed_table_1 WHERE UserID IN ( SELECT UserID FROM local_table_2 WHERE CounterID < 100 )

SETTINGS max_parallel_replicas = 3



преобразуются на каждом сервере в

SELECT CounterID , count ( ) FROM local_table_1 WHERE UserID IN ( SELECT UserID FROM local_table_2 WHERE CounterID < 100 )

SETTINGS parallel_replicas_count = 3 , parallel_replicas_offset = M



где M значение между 1 и 3 зависящее от того на какой реплике выполняется локальный запрос. Эти параметры влияют на каждую таблицу семейства MergeTree в запросе и имеют тот же эффект, что и применение SAMPLE 1/3 OFFSET (M-1)/3 для каждой таблицы.

Поэтому применение настройки max_parallel_replicas даст корректные результаты если обе таблицы имеют одинаковую схему репликации и семплированы по UserID выражению от UserID. В частности, если local_table_2 не имеет семплирующего ключа, будут получены неверные результаты. Тоже правило применяется для JOIN.