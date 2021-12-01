Skip to main content

EXISTS

Оператор EXISTS проверяет, сколько строк содержит результат выполнения подзапроса. Если результат пустой, то оператор возвращает 0. В остальных случаях оператор возвращает 1.

EXISTS может быть использован в секции WHERE.

"Предупреждение"
Ссылки на таблицы или столбцы основного запроса не поддерживаются в подзапросе.

Синтаксис

WHERE EXISTS(subquery)

Пример

Запрос с подзапросом, возвращающим несколько строк:

SELECT count() FROM numbers(10) WHERE EXISTS(SELECT number FROM numbers(10) WHERE number > 8);

Результат:

┌─count()─┐
│      10 │
└─────────┘

Запрос с подзапросом, возвращающим пустой результат:

SELECT count() FROM numbers(10) WHERE EXISTS(SELECT number FROM numbers(10) WHERE number > 11);

Результат:

┌─count()─┐
│       0 │
└─────────┘