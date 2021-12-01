EXISTS
Оператор
EXISTS проверяет, сколько строк содержит результат выполнения подзапроса. Если результат пустой, то оператор возвращает
0. В остальных случаях оператор возвращает
1.
EXISTS может быть использован в секции WHERE.
"Предупреждение"
Ссылки на таблицы или столбцы основного запроса не поддерживаются в подзапросе.
Синтаксис
WHERE EXISTS(subquery)
Пример
Запрос с подзапросом, возвращающим несколько строк:
SELECT count() FROM numbers(10) WHERE EXISTS(SELECT number FROM numbers(10) WHERE number > 8);
Результат:
┌─count()─┐
│ 10 │
└─────────┘
Запрос с подзапросом, возвращающим пустой результат:
SELECT count() FROM numbers(10) WHERE EXISTS(SELECT number FROM numbers(10) WHERE number > 11);
Результат:
┌─count()─┐
│ 0 │
└─────────┘