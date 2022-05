"Внимание"

Интервалы различных типов нельзя объединять. Нельзя использовать выражения вида `INTERVAL 4 DAY 1 HOUR`. Вместо этого интервалы можно выразить в единицах меньших или равных наименьшей единице интервала, Например, `INTERVAL 25 HOUR`. Также можно выполнять последовательные операции как показано в примере ниже.



Примеры:

SELECT now ( ) AS current_date_time , current_date_time + INTERVAL 4 DAY + INTERVAL 3 HOUR ;



┌───current_date_time─┬─plus(plus(now(), toIntervalDay(4)), toIntervalHour(3))─┐

│ 2020-11-03 22:09:50 │ 2020-11-08 01:09:50 │

└─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘



SELECT now ( ) AS current_date_time , current_date_time + INTERVAL '4 day' + INTERVAL '3 hour' ;



┌───current_date_time─┬─plus(plus(now(), toIntervalDay(4)), toIntervalHour(3))─┐

│ 2020-11-03 22:12:10 │ 2020-11-08 01:12:10 │

└─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘



SELECT now ( ) AS current_date_time , current_date_time + INTERVAL '4' day + INTERVAL '3' hour ;



┌───current_date_time─┬─plus(plus(now(), toIntervalDay('4')), toIntervalHour('3'))─┐

│ 2020-11-03 22:33:19 │ 2020-11-08 01:33:19 │

└─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘



Вы можете изменить дату, не используя синтаксис INTERVAL , а просто добавив или отняв секунды, минуты и часы. Например, чтобы передвинуть дату на один день вперед, можно прибавить к ней значение 60*60*24 .

:::note "Примечание"

Синтаксис `INTERVAL` или функция `addDays` предпочтительнее для работы с датами. Сложение с числом (например, синтаксис `now() + ...`) не учитывает региональные настройки времени, например, переход на летнее время.

:::



Пример:

SELECT toDateTime ( '2014-10-26 00:00:00' , 'Europe/Moscow' ) AS time , time + 60 * 60 * 24 AS time_plus_24_hours , time + toIntervalDay ( 1 ) AS time_plus_1_day ;



┌────────────────time─┬──time_plus_24_hours─┬─────time_plus_1_day─┐

│ 2014-10-26 00:00:00 │ 2014-10-26 23:00:00 │ 2014-10-27 00:00:00 │

└─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘



Смотрите также

Тип данных Interval

Функции преобразования типов toInterval

Синтаксис SELECT a AND b — вычисляет логическую конъюнкцию между a и b функцией and.

Синтаксис SELECT a OR b — вычисляет логическую дизъюнкцию между a и b функцией or.

Синтаксис SELECT NOT a — вычисляет логическое отрицание a функцией not.

a ? b : c - функция if(a, b, c)

Примечание:

Условный оператор сначала вычисляет значения b и c, затем проверяет выполнение условия a, и только после этого возвращает соответствующее значение. Если в качестве b или с выступает функция arrayJoin(), то размножение каждой строки произойдет вне зависимости от условия а.

CASE [ x ]

WHEN a THEN b

[ WHEN . . . THEN . . . ]

[ ELSE c ]

END



В случае указания x - функция transform(x, [a, ...], [b, ...], c) . Иначе — multiIf(a, b, ..., c) . При отсутствии секции ELSE c , значением по умолчанию будет NULL .

:::note "Примечание"

Функция `transform` не умеет работать с `NULL`.

:::



s1 || s2 - функция concat(s1, s2)

x -> expr - функция lambda(x, expr)

Следующие операторы не имеют приоритета, так как представляют собой скобки:

[x1, ...] - функция array(x1, ...)

(x1, x2, ...) - функция tuple(x2, x2, ...)

Все бинарные операторы имеют левую ассоциативность. Например, 1 + 2 + 3 преобразуется в plus(plus(1, 2), 3) . Иногда это работает не так, как ожидается. Например, SELECT 4 > 3 > 2 выдаст 0.

Для эффективности, реализованы функции and и or , принимающие произвольное количество аргументов. Соответствующие цепочки операторов AND и OR , преобразуются в один вызов этих функций.

ClickHouse поддерживает операторы IS NULL и IS NOT NULL .

Для значений типа Nullable оператор IS NULL возвращает: 1 , если значение — NULL . 0 в обратном случае.

возвращает: Для прочих значений оператор IS NULL всегда возвращает 0 .

Оператор можно оптимизировать, если включить настройку optimize_functions_to_subcolumns. При optimize_functions_to_subcolumns = 1 читается только подстолбец null вместо чтения и обработки данных всего столбца. Запрос SELECT n IS NULL FROM table преобразуется к запросу SELECT n.null FROM TABLE .

SELECT x + 100 FROM t_null WHERE y IS NULL



┌─plus(x, 100)─┐

│ 101 │

└──────────────┘



Для значений типа Nullable оператор IS NOT NULL возвращает: 0 , если значение — NULL . 1 , в обратном случае.

возвращает: Для прочих значений оператор IS NOT NULL всегда возвращает 1 .

Оператор можно оптимизировать, если включить настройку optimize_functions_to_subcolumns. При optimize_functions_to_subcolumns = 1 читается только подстолбец null вместо чтения и обработки данных всего столбца. Запрос SELECT n IS NOT NULL FROM table преобразуется к запросу SELECT NOT n.null FROM TABLE .

SELECT * FROM t_null WHERE y IS NOT NULL