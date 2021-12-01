Функции для работы со словарями Яндекс.Метрики
Чтобы указанные ниже функции работали, в конфиге сервера должны быть указаны пути и адреса для получения всех словарей Яндекс.Метрики. Словари загружаются при первом вызове любой из этих функций. Если справочники не удаётся загрузить - будет выкинуто исключение.
О том, как создать справочники, смотрите в разделе «Словари».
Множественные геобазы
ClickHouse поддерживает работу одновременно с несколькими альтернативными геобазами (иерархиями регионов), для того чтобы можно было поддержать разные точки зрения о принадлежности регионов странам.
В конфиге clickhouse-server указывается файл с иерархией регионов:
<path_to_regions_hierarchy_file>/opt/geo/regions_hierarchy.txt</path_to_regions_hierarchy_file>
Кроме указанного файла, рядом ищутся файлы, к имени которых (до расширения) добавлен символ _ и какой угодно суффикс.
Например, также найдётся файл
/opt/geo/regions_hierarchy_ua.txt, если такой есть.
ua называется ключом словаря. Для словаря без суффикса, ключ является пустой строкой.
Все словари перезагружаются в рантайме (раз в количество секунд, заданное в конфигурационном параметре builtin_dictionaries_reload_interval, по умолчанию - раз в час), но перечень доступных словарей определяется один раз, при старте сервера.
Во все функции по работе с регионами, в конце добавлен один необязательный аргумент - ключ словаря. Далее он обозначен как geobase. Пример:
regionToCountry(RegionID) - использует словарь по умолчанию: /opt/geo/regions_hierarchy.txt;
regionToCountry(RegionID, '') - использует словарь по умолчанию: /opt/geo/regions_hierarchy.txt;
regionToCountry(RegionID, 'ua') - использует словарь для ключа ua: /opt/geo/regions_hierarchy_ua.txt;
regionToCity(id[, geobase])
Принимает число типа UInt32 - идентификатор региона из геобазы Яндекса. Если регион является городом или входит в некоторый город, то возвращает идентификатор региона - соответствующего города. Иначе возвращает 0.
regionToArea(id[, geobase])
Переводит регион в область (тип в геобазе - 5). В остальном, аналогично функции regionToCity.
SELECT DISTINCT regionToName(regionToArea(toUInt32(number), 'ua'))
FROM system.numbers
LIMIT 15
┌─regionToName(regionToArea(toUInt32(number), \'ua\'))─┐
│ │
│ Москва и Московская область │
│ Санкт-Петербург и Ленинградская область │
│ Белгородская область │
│ Ивановская область │
│ Калужская область │
│ Костромская область │
│ Курская область │
│ Липецкая область │
│ Орловская область │
│ Рязанская область │
│ Смоленская область │
│ Тамбовская область │
│ Тверская область │
│ Тульская область │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
regionToDistrict(id[, geobase])
Переводит регион в федеральный округ (тип в геобазе - 4). В остальном, аналогично функции regionToCity.
SELECT DISTINCT regionToName(regionToDistrict(toUInt32(number), 'ua'))
FROM system.numbers
LIMIT 15
┌─regionToName(regionToDistrict(toUInt32(number), \'ua\'))─┐
│ │
│ Центральный федеральный округ │
│ Северо-Западный федеральный округ │
│ Южный федеральный округ │
│ Северо-Кавказский федеральный округ │
│ Приволжский федеральный округ │
│ Уральский федеральный округ │
│ Сибирский федеральный округ │
│ Дальневосточный федеральный округ │
│ Шотландия │
│ Фарерские острова │
│ Фламандский регион │
│ Брюссельский столичный регион │
│ Валлония │
│ Федерация Боснии и Герцеговины │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
regionToCountry(id[, geobase])
Переводит регион в страну. В остальном, аналогично функции regionToCity.
Пример:
regionToCountry(toUInt32(213)) = 225 - преобразовали Москву (213) в Россию (225).
regionToContinent(id[, geobase])
Переводит регион в континент. В остальном, аналогично функции regionToCity.
Пример:
regionToContinent(toUInt32(213)) = 10001 - преобразовали Москву (213) в Евразию (10001).
regionToTopContinent (#regiontotopcontinent)
Находит для региона верхний в иерархии континент.
Синтаксис
regionToTopContinent(id[, geobase])
Аргументы
id— идентификатор региона из геобазы Яндекса. UInt32.
geobase— ключ словаря. Смотрите Множественные геобазы. String. Опциональный параметр.
Возвращаемое значение
- Идентификатор континента верхнего уровня (последний при подъеме по иерархии регионов).
- 0, если его нет.
Тип:
UInt32.
regionToPopulation(id[, geobase])
Получает население для региона. Население может быть прописано в файлах с геобазой. Смотрите в разделе «Встроенные словари». Если для региона не прописано население, возвращается 0. В геобазе Яндекса, население может быть прописано для дочерних регионов, но не прописано для родительских.
regionIn(lhs, rhs[, geobase])
Проверяет принадлежность региона lhs региону rhs. Возвращает число типа UInt8, равное 1, если принадлежит и 0, если не принадлежит. Отношение рефлексивное - любой регион принадлежит также самому себе.
regionHierarchy(id[, geobase])
Принимает число типа UInt32 - идентификатор региона из геобазы Яндекса. Возвращает массив идентификаторов регионов, состоящий из переданного региона и всех родителей по цепочке.
Пример:
regionHierarchy(toUInt32(213)) = [213,1,3,225,10001,10000].
regionToName(id[, lang])
Принимает число типа UInt32 - идентификатор региона из геобазы Яндекса. Вторым аргументом может быть передана строка - название языка. Поддерживаются языки ru, en, ua, uk, by, kz, tr. Если второй аргумент отсутствует - используется язык ru. Если язык не поддерживается - кидается исключение. Возвращает строку - название региона на соответствующем языке. Если региона с указанным идентификатором не существует - возвращается пустая строка.
ua и
uk обозначают одно и то же - украинский язык.