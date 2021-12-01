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Функции для работы со словарями Яндекс.Метрики

Чтобы указанные ниже функции работали, в конфиге сервера должны быть указаны пути и адреса для получения всех словарей Яндекс.Метрики. Словари загружаются при первом вызове любой из этих функций. Если справочники не удаётся загрузить - будет выкинуто исключение.

О том, как создать справочники, смотрите в разделе «Словари».

ClickHouse поддерживает работу одновременно с несколькими альтернативными геобазами (иерархиями регионов), для того чтобы можно было поддержать разные точки зрения о принадлежности регионов странам.

В конфиге clickhouse-server указывается файл с иерархией регионов: <path_to_regions_hierarchy_file>/opt/geo/regions_hierarchy.txt</path_to_regions_hierarchy_file>

Кроме указанного файла, рядом ищутся файлы, к имени которых (до расширения) добавлен символ _ и какой угодно суффикс. Например, также найдётся файл /opt/geo/regions_hierarchy_ua.txt , если такой есть.

ua называется ключом словаря. Для словаря без суффикса, ключ является пустой строкой.

Все словари перезагружаются в рантайме (раз в количество секунд, заданное в конфигурационном параметре builtin_dictionaries_reload_interval, по умолчанию - раз в час), но перечень доступных словарей определяется один раз, при старте сервера.

Во все функции по работе с регионами, в конце добавлен один необязательный аргумент - ключ словаря. Далее он обозначен как geobase. Пример:

regionToCountry(RegionID) - использует словарь по умолчанию: /opt/geo/regions_hierarchy.txt;

regionToCountry(RegionID, '') - использует словарь по умолчанию: /opt/geo/regions_hierarchy.txt;

regionToCountry(RegionID, 'ua') - использует словарь для ключа ua: /opt/geo/regions_hierarchy_ua.txt;



Принимает число типа UInt32 - идентификатор региона из геобазы Яндекса. Если регион является городом или входит в некоторый город, то возвращает идентификатор региона - соответствующего города. Иначе возвращает 0.

Переводит регион в область (тип в геобазе - 5). В остальном, аналогично функции regionToCity.

SELECT DISTINCT regionToName ( regionToArea ( toUInt32 ( number ) , 'ua' ) )

FROM system . numbers

LIMIT 15



┌─regionToName(regionToArea(toUInt32(number), \'ua\'))─┐

│ │

│ Москва и Московская область │

│ Санкт-Петербург и Ленинградская область │

│ Белгородская область │

│ Ивановская область │

│ Калужская область │

│ Костромская область │

│ Курская область │

│ Липецкая область │

│ Орловская область │

│ Рязанская область │

│ Смоленская область │

│ Тамбовская область │

│ Тверская область │

│ Тульская область │

└──────────────────────────────────────────────────────┘



Переводит регион в федеральный округ (тип в геобазе - 4). В остальном, аналогично функции regionToCity.

SELECT DISTINCT regionToName ( regionToDistrict ( toUInt32 ( number ) , 'ua' ) )

FROM system . numbers

LIMIT 15



┌─regionToName(regionToDistrict(toUInt32(number), \'ua\'))─┐

│ │

│ Центральный федеральный округ │

│ Северо-Западный федеральный округ │

│ Южный федеральный округ │

│ Северо-Кавказский федеральный округ │

│ Приволжский федеральный округ │

│ Уральский федеральный округ │

│ Сибирский федеральный округ │

│ Дальневосточный федеральный округ │

│ Шотландия │

│ Фарерские острова │

│ Фламандский регион │

│ Брюссельский столичный регион │

│ Валлония │

│ Федерация Боснии и Герцеговины │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘



Переводит регион в страну. В остальном, аналогично функции regionToCity. Пример: regionToCountry(toUInt32(213)) = 225 - преобразовали Москву (213) в Россию (225).

Переводит регион в континент. В остальном, аналогично функции regionToCity. Пример: regionToContinent(toUInt32(213)) = 10001 - преобразовали Москву (213) в Евразию (10001).

Находит для региона верхний в иерархии континент.

Синтаксис

regionToTopContinent ( id [ , geobase ] )



Аргументы

id — идентификатор региона из геобазы Яндекса. UInt32.

— идентификатор региона из геобазы Яндекса. UInt32. geobase — ключ словаря. Смотрите Множественные геобазы. String. Опциональный параметр.

Возвращаемое значение

Идентификатор континента верхнего уровня (последний при подъеме по иерархии регионов).

0, если его нет.

Тип: UInt32 .

Получает население для региона. Население может быть прописано в файлах с геобазой. Смотрите в разделе «Встроенные словари». Если для региона не прописано население, возвращается 0. В геобазе Яндекса, население может быть прописано для дочерних регионов, но не прописано для родительских.

Проверяет принадлежность региона lhs региону rhs. Возвращает число типа UInt8, равное 1, если принадлежит и 0, если не принадлежит. Отношение рефлексивное - любой регион принадлежит также самому себе.

Принимает число типа UInt32 - идентификатор региона из геобазы Яндекса. Возвращает массив идентификаторов регионов, состоящий из переданного региона и всех родителей по цепочке. Пример: regionHierarchy(toUInt32(213)) = [213,1,3,225,10001,10000] .

Принимает число типа UInt32 - идентификатор региона из геобазы Яндекса. Вторым аргументом может быть передана строка - название языка. Поддерживаются языки ru, en, ua, uk, by, kz, tr. Если второй аргумент отсутствует - используется язык ru. Если язык не поддерживается - кидается исключение. Возвращает строку - название региона на соответствующем языке. Если региона с указанным идентификатором не существует - возвращается пустая строка.