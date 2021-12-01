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Функции для работы со словарями Яндекс.Метрики

Чтобы указанные ниже функции работали, в конфиге сервера должны быть указаны пути и адреса для получения всех словарей Яндекс.Метрики. Словари загружаются при первом вызове любой из этих функций. Если справочники не удаётся загрузить - будет выкинуто исключение.

О том, как создать справочники, смотрите в разделе «Словари».

Множественные геобазы

ClickHouse поддерживает работу одновременно с несколькими альтернативными геобазами (иерархиями регионов), для того чтобы можно было поддержать разные точки зрения о принадлежности регионов странам.

В конфиге clickhouse-server указывается файл с иерархией регионов: <path_to_regions_hierarchy_file>/opt/geo/regions_hierarchy.txt</path_to_regions_hierarchy_file>

Кроме указанного файла, рядом ищутся файлы, к имени которых (до расширения) добавлен символ _ и какой угодно суффикс. Например, также найдётся файл /opt/geo/regions_hierarchy_ua.txt, если такой есть.

ua называется ключом словаря. Для словаря без суффикса, ключ является пустой строкой.

Все словари перезагружаются в рантайме (раз в количество секунд, заданное в конфигурационном параметре builtin_dictionaries_reload_interval, по умолчанию - раз в час), но перечень доступных словарей определяется один раз, при старте сервера.

Во все функции по работе с регионами, в конце добавлен один необязательный аргумент - ключ словаря. Далее он обозначен как geobase. Пример:

regionToCountry(RegionID) - использует словарь по умолчанию: /opt/geo/regions_hierarchy.txt;
regionToCountry(RegionID, '') - использует словарь по умолчанию: /opt/geo/regions_hierarchy.txt;
regionToCountry(RegionID, 'ua') - использует словарь для ключа ua: /opt/geo/regions_hierarchy_ua.txt;

regionToCity(id[, geobase])

Принимает число типа UInt32 - идентификатор региона из геобазы Яндекса. Если регион является городом или входит в некоторый город, то возвращает идентификатор региона - соответствующего города. Иначе возвращает 0.

regionToArea(id[, geobase])

Переводит регион в область (тип в геобазе - 5). В остальном, аналогично функции regionToCity.

SELECT DISTINCT regionToName(regionToArea(toUInt32(number), 'ua'))
FROM system.numbers
LIMIT 15
┌─regionToName(regionToArea(toUInt32(number), \'ua\'))─┐
│                                                      │
│ Москва и Московская область                          │
│ Санкт-Петербург и Ленинградская область              │
│ Белгородская область                                 │
│ Ивановская область                                   │
│ Калужская область                                    │
│ Костромская область                                  │
│ Курская область                                      │
│ Липецкая область                                     │
│ Орловская область                                    │
│ Рязанская область                                    │
│ Смоленская область                                   │
│ Тамбовская область                                   │
│ Тверская область                                     │
│ Тульская область                                     │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

regionToDistrict(id[, geobase])

Переводит регион в федеральный округ (тип в геобазе - 4). В остальном, аналогично функции regionToCity.

SELECT DISTINCT regionToName(regionToDistrict(toUInt32(number), 'ua'))
FROM system.numbers
LIMIT 15
┌─regionToName(regionToDistrict(toUInt32(number), \'ua\'))─┐
│                                                          │
│ Центральный федеральный округ                            │
│ Северо-Западный федеральный округ                        │
│ Южный федеральный округ                                  │
│ Северо-Кавказский федеральный округ                      │
│ Приволжский федеральный округ                            │
│ Уральский федеральный округ                              │
│ Сибирский федеральный округ                              │
│ Дальневосточный федеральный округ                        │
│ Шотландия                                                │
│ Фарерские острова                                        │
│ Фламандский регион                                       │
│ Брюссельский столичный регион                            │
│ Валлония                                                 │
│ Федерация Боснии и Герцеговины                           │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

regionToCountry(id[, geobase])

Переводит регион в страну. В остальном, аналогично функции regionToCity. Пример: regionToCountry(toUInt32(213)) = 225 - преобразовали Москву (213) в Россию (225).

regionToContinent(id[, geobase])

Переводит регион в континент. В остальном, аналогично функции regionToCity. Пример: regionToContinent(toUInt32(213)) = 10001 - преобразовали Москву (213) в Евразию (10001).

regionToTopContinent (#regiontotopcontinent)

Находит для региона верхний в иерархии континент.

Синтаксис

regionToTopContinent(id[, geobase])

Аргументы

Возвращаемое значение

  • Идентификатор континента верхнего уровня (последний при подъеме по иерархии регионов).
  • 0, если его нет.

Тип: UInt32.

regionToPopulation(id[, geobase])

Получает население для региона. Население может быть прописано в файлах с геобазой. Смотрите в разделе «Встроенные словари». Если для региона не прописано население, возвращается 0. В геобазе Яндекса, население может быть прописано для дочерних регионов, но не прописано для родительских.

regionIn(lhs, rhs[, geobase])

Проверяет принадлежность региона lhs региону rhs. Возвращает число типа UInt8, равное 1, если принадлежит и 0, если не принадлежит. Отношение рефлексивное - любой регион принадлежит также самому себе.

regionHierarchy(id[, geobase])

Принимает число типа UInt32 - идентификатор региона из геобазы Яндекса. Возвращает массив идентификаторов регионов, состоящий из переданного региона и всех родителей по цепочке. Пример: regionHierarchy(toUInt32(213)) = [213,1,3,225,10001,10000].

regionToName(id[, lang])

Принимает число типа UInt32 - идентификатор региона из геобазы Яндекса. Вторым аргументом может быть передана строка - название языка. Поддерживаются языки ru, en, ua, uk, by, kz, tr. Если второй аргумент отсутствует - используется язык ru. Если язык не поддерживается - кидается исключение. Возвращает строку - название региона на соответствующем языке. Если региона с указанным идентификатором не существует - возвращается пустая строка.

ua и uk обозначают одно и то же - украинский язык.