Функции uniqTheta

Функции uniqTheta работают с двумя объектами uniqThetaSketch для выполнения расчетов операций над множествами, таких как ∪ / ∩ / × (объединение/пересечение/разность), результатом которых является новый объект uniqThetaSketch.

Объект uniqThetaSketch создается с помощью агрегатной функции uniqTheta с -State.

UniqThetaSketch - это структура данных для хранения приблизительных значений множеств. Для получения дополнительной информации о RoaringBitmap, см. Theta Sketch Framework.

Два объекта uniqThetaSketch выполняют вычисление объединения (операция над множествами ∪), результатом является новый объект uniqThetaSketch.

Параметры

uniqThetaSketch – объект uniqThetaSketch.

Пример

Два объекта uniqThetaSketch выполняют вычисление пересечения (операция над множествами ∩), результатом является новый объект uniqThetaSketch.

Параметры

uniqThetaSketch – объект uniqThetaSketch.

Пример

Два объекта uniqThetaSketch выполняют вычисление a_not_b (операция над множествами ×), результатом является новый объект uniqThetaSketch.

Параметры

uniqThetaSketch – объект uniqThetaSketch.

Пример

См. также