Функции uniqTheta
Функции uniqTheta работают с двумя объектами uniqThetaSketch для выполнения расчетов операций над множествами, таких как ∪ / ∩ / × (объединение/пересечение/разность), результатом которых является новый объект uniqThetaSketch.
Объект uniqThetaSketch создается с помощью агрегатной функции uniqTheta с -State.
UniqThetaSketch - это структура данных для хранения приблизительных значений множеств. Для получения дополнительной информации о RoaringBitmap, см. Theta Sketch Framework.
uniqThetaUnion
Два объекта uniqThetaSketch выполняют вычисление объединения (операция над множествами ∪), результатом является новый объект uniqThetaSketch.
Параметры
uniqThetaSketch– объект uniqThetaSketch.
Пример
uniqThetaIntersect
Два объекта uniqThetaSketch выполняют вычисление пересечения (операция над множествами ∩), результатом является новый объект uniqThetaSketch.
Параметры
uniqThetaSketch– объект uniqThetaSketch.
Пример
uniqThetaNot
Два объекта uniqThetaSketch выполняют вычисление a_not_b (операция над множествами ×), результатом является новый объект uniqThetaSketch.
Параметры
uniqThetaSketch– объект uniqThetaSketch.
Пример
См. также