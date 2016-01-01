Функции для работы с ULID
generateULID
Генерирует ULID.
Синтаксис
Аргументы
x— Выражение, результирующее в любом из поддерживаемых типов данных. Результирующее значение отбрасывается, но само выражение используется для обхода устранения общих подвыражений, если функция вызывается несколько раз в одном запросе. Необязательный параметр.
Возвращаемое значение
Значение типа FixedString.
Пример использования
Пример использования, если необходимо сгенерировать несколько значений в одной строке
ULIDStringToDateTime
Эта функция извлекает временную метку из ULID.
Синтаксис
Аргументы
ulid— Входной ULID. Строка или FixedString(26).
timezone— Имя часового пояса для возвращаемого значения (необязательный). Строка.
Возвращаемое значение
- Временная метка с точностью до миллисекунд. DateTime64(3).
Пример использования