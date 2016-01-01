Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Функции для работы с ULID

generateULID

Генерирует ULID.

Синтаксис

Аргументы

Возвращаемое значение

Значение типа FixedString.

Пример использования

Пример использования, если необходимо сгенерировать несколько значений в одной строке

ULIDStringToDateTime

Эта функция извлекает временную метку из ULID.

Синтаксис

Аргументы

Возвращаемое значение

  • Временная метка с точностью до миллисекунд. DateTime64(3).

Пример использования

См. также