Функции для работы с ULID

Генерирует ULID.

Синтаксис

Аргументы

x — Выражение, результирующее в любом из поддерживаемых типов данных. Результирующее значение отбрасывается, но само выражение используется для обхода устранения общих подвыражений, если функция вызывается несколько раз в одном запросе. Необязательный параметр.

Возвращаемое значение

Значение типа FixedString.

Пример использования

Пример использования, если необходимо сгенерировать несколько значений в одной строке

Эта функция извлекает временную метку из ULID.

Синтаксис

Аргументы

Возвращаемое значение

Временная метка с точностью до миллисекунд. DateTime64(3).

Пример использования