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Функции для работы с контейнерами map

Преобразовывает пары ключ:значение в тип данных Map(key, value).

Синтаксис

map ( key1 , value1 [ , key2 , value2 , . . . ] )



Аргументы

key — ключ. String или Integer.

— ключ. String или Integer. value — значение. String, Integer или Array.

Возвращаемое значение

Структура данных в виде пар ключ:значение .

Тип: Map(key, value).

Примеры

Запрос:

SELECT map ( 'key1' , number , 'key2' , number * 2 ) FROM numbers ( 3 ) ;



Результат:

┌─map('key1', number, 'key2', multiply(number, 2))─┐

│ {'key1':0,'key2':0} │

│ {'key1':1,'key2':2} │

│ {'key1':2,'key2':4} │

└──────────────────────────────────────────────────┘



Запрос:

CREATE TABLE table_map ( a Map ( String , UInt64 ) ) ENGINE = MergeTree ( ) ORDER BY a ;

INSERT INTO table_map SELECT map ( 'key1' , number , 'key2' , number * 2 ) FROM numbers ( 3 ) ;

SELECT a [ 'key2' ] FROM table_map ;



Результат:

┌─arrayElement(a, 'key2')─┐

│ 0 │

│ 2 │

│ 4 │

└─────────────────────────┘



Смотрите также

Собирает все ключи и суммирует соответствующие значения.

Синтаксис

mapAdd ( arg1 , arg2 [ , . . . ] )



Аргументы

Аргументами являются контейнеры Map или кортежи из двух массивов, где элементы в первом массиве представляют ключи, а второй массив содержит значения для каждого ключа. Все массивы ключей должны иметь один и тот же тип, а все массивы значений должны содержать элементы, которые можно приводить к одному типу (Int64, UInt64 или Float64). Общий приведенный тип используется в качестве типа для результирующего массива.

Возвращаемое значение

В зависимости от типа аргументов возвращает один Map или кортеж, в котором первый массив содержит отсортированные ключи, а второй — значения.

Пример

Запрос с кортежем:

SELECT mapAdd ( ( [ toUInt8 ( 1 ) , 2 ] , [ 1 , 1 ] ) , ( [ toUInt8 ( 1 ) , 2 ] , [ 1 , 1 ] ) ) as res , toTypeName ( res ) as type ;



Результат:

┌─res───────────┬─type───────────────────────────────┐

│ ([1,2],[2,2]) │ Tuple(Array(UInt8), Array(UInt64)) │

└───────────────┴────────────────────────────────────┘



Запрос с контейнером Map :

SELECT mapAdd ( map ( 1 , 1 ) , map ( 1 , 1 ) ) ;



Результат:

┌─mapAdd(map(1, 1), map(1, 1))─┐

│ {1:2} │

└──────────────────────────────┘



Собирает все ключи и вычитает соответствующие значения.

Синтаксис

mapSubtract ( Tuple ( Array , Array ) , Tuple ( Array , Array ) [ , . . . ] )



Аргументы

Аргументами являются контейнеры Map или кортежи из двух массивов, где элементы в первом массиве представляют ключи, а второй массив содержит значения для каждого ключа. Все массивы ключей должны иметь один и тот же тип, а все массивы значений должны содержать элементы, которые можно приводить к одному типу (Int64, UInt64 или Float64). Общий приведенный тип используется в качестве типа для результирующего массива.

Возвращаемое значение

В зависимости от аргумента возвращает один Map или кортеж, в котором первый массив содержит отсортированные ключи, а второй — значения.

Пример

Запрос:

SELECT mapSubtract ( ( [ toUInt8 ( 1 ) , 2 ] , [ toInt32 ( 1 ) , 1 ] ) , ( [ toUInt8 ( 1 ) , 2 ] , [ toInt32 ( 2 ) , 1 ] ) ) as res , toTypeName ( res ) as type ;



Результат:

┌─res────────────┬─type──────────────────────────────┐

│ ([1,2],[-1,0]) │ Tuple(Array(UInt8), Array(Int64)) │

└────────────────┴───────────────────────────────────┘



Запрос с контейнером Map :

SELECT mapSubtract ( map ( 1 , 1 ) , map ( 1 , 1 ) ) ;



Результат:

┌─mapSubtract(map(1, 1), map(1, 1))─┐

│ {1:0} │

└───────────────────────────────────┘



Заполняет недостающие ключи в контейнере map (пара массивов ключей и значений), где ключи являются целыми числами. Кроме того, он поддерживает указание максимального ключа, который используется для расширения массива ключей.

Синтаксис

mapPopulateSeries ( keys , values [ , max ] )

mapPopulateSeries ( map [ , max ] )



Генерирует контейнер map, где ключи - это серия чисел, от минимального до максимального ключа (или аргумент max , если он указан), взятых из массива keys с размером шага один, и соответствующие значения, взятые из массива values . Если значение не указано для ключа, то в результирующем контейнере используется значение по умолчанию.

Количество элементов в keys и values должно быть одинаковым для каждой строки.

Аргументы

Аргументами являются контейнер Map или два массива, где первый массив представляет ключи, а второй массив содержит значения для каждого ключа.

Сопоставленные массивы:

или

map — контейнер Map с целочисленными ключами. Map.

Возвращаемое значение

В зависимости от аргумента возвращает контейнер Map или кортеж из двух массивов: ключи отсортированные по порядку и значения соответствующих ключей.

Пример

Запрос с сопоставленными массивами:

SELECT mapPopulateSeries ( [ 1 , 2 , 4 ] , [ 11 , 22 , 44 ] , 5 ) AS res , toTypeName ( res ) AS type ;



Результат:

┌─res──────────────────────────┬─type──────────────────────────────┐

│ ([1,2,3,4,5],[11,22,0,44,0]) │ Tuple(Array(UInt8), Array(UInt8)) │

└──────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘



Запрос с контейнером Map :

SELECT mapPopulateSeries ( map ( 1 , 10 , 5 , 20 ) , 6 ) ;



Результат:

┌─mapPopulateSeries(map(1, 10, 5, 20), 6)─┐

│ {1:10,2:0,3:0,4:0,5:20,6:0} │

└─────────────────────────────────────────┘



Определяет, содержит ли контейнер map ключ key .

Синтаксис

mapContains ( map , key )



Аргументы

map — контейнер Map. Map.

— контейнер Map. Map. key — ключ. Тип соответстует типу ключей параметра map .

Возвращаемое значение

1 если map включает key , иначе 0 .

Тип: UInt8.

Пример

Запрос:

CREATE TABLE test ( a Map ( String , String ) ) ENGINE = Memory ;



INSERT INTO test VALUES ( { 'name' : 'eleven' , 'age' : '11' } ) , ( { 'number' : 'twelve' , 'position' : '6.0' } ) ;



SELECT mapContains ( a , 'name' ) FROM test ;





Результат:

┌─mapContains(a, 'name')─┐

│ 1 │

│ 0 │

└────────────────────────┘



Возвращает все ключи контейнера map .

Функцию можно оптимизировать, если включить настройку optimize_functions_to_subcolumns. При optimize_functions_to_subcolumns = 1 функция читает только подстолбец keys вместо чтения и обработки данных всего столбца. Запрос SELECT mapKeys(m) FROM table преобразуется к запросу SELECT m.keys FROM table .

Синтаксис

mapKeys ( map )



Аргументы

map — контейнер Map. Map.

Возвращаемое значение

Массив со всеми ключами контейнера map .

Тип: Array.

Пример

Запрос:

CREATE TABLE test ( a Map ( String , String ) ) ENGINE = Memory ;



INSERT INTO test VALUES ( { 'name' : 'eleven' , 'age' : '11' } ) , ( { 'number' : 'twelve' , 'position' : '6.0' } ) ;



SELECT mapKeys ( a ) FROM test ;



Результат:

┌─mapKeys(a)────────────┐

│ ['name','age'] │

│ ['number','position'] │

└───────────────────────┘



Возвращает все значения контейнера map .

Функцию можно оптимизировать, если включить настройку optimize_functions_to_subcolumns. При optimize_functions_to_subcolumns = 1 функция читает только подстолбец values вместо чтения и обработки данных всего столбца. Запрос SELECT mapValues(m) FROM table преобразуется к запросу SELECT m.values FROM table .

Синтаксис

mapKeys ( map )



Аргументы

map — контейнер Map. Map.

Возвращаемое значение

Массив со всеми значениями контейнера map .

Тип: Array.

Примеры

Запрос:

CREATE TABLE test ( a Map ( String , String ) ) ENGINE = Memory ;



INSERT INTO test VALUES ( { 'name' : 'eleven' , 'age' : '11' } ) , ( { 'number' : 'twelve' , 'position' : '6.0' } ) ;



SELECT mapValues ( a ) FROM test ;



Результат: