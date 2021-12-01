Функции для работы с контейнерами map
map
Преобразовывает пары
ключ:значение в тип данных Map(key, value).
Синтаксис
map(key1, value1[, key2, value2, ...])
Аргументы
Возвращаемое значение
- Структура данных в виде пар
ключ:значение.
Тип: Map(key, value).
Примеры
Запрос:
SELECT map('key1', number, 'key2', number * 2) FROM numbers(3);
Результат:
┌─map('key1', number, 'key2', multiply(number, 2))─┐
│ {'key1':0,'key2':0} │
│ {'key1':1,'key2':2} │
│ {'key1':2,'key2':4} │
└──────────────────────────────────────────────────┘
Запрос:
CREATE TABLE table_map (a Map(String, UInt64)) ENGINE = MergeTree() ORDER BY a;
INSERT INTO table_map SELECT map('key1', number, 'key2', number * 2) FROM numbers(3);
SELECT a['key2'] FROM table_map;
Результат:
┌─arrayElement(a, 'key2')─┐
│ 0 │
│ 2 │
│ 4 │
└─────────────────────────┘
Смотрите также
- тип данных Map(key, value)
mapAdd
Собирает все ключи и суммирует соответствующие значения.
Синтаксис
mapAdd(arg1, arg2 [, ...])
Аргументы
Аргументами являются контейнеры Map или кортежи из двух массивов, где элементы в первом массиве представляют ключи, а второй массив содержит значения для каждого ключа. Все массивы ключей должны иметь один и тот же тип, а все массивы значений должны содержать элементы, которые можно приводить к одному типу (Int64, UInt64 или Float64). Общий приведенный тип используется в качестве типа для результирующего массива.
Возвращаемое значение
- В зависимости от типа аргументов возвращает один Map или кортеж, в котором первый массив содержит отсортированные ключи, а второй — значения.
Пример
Запрос с кортежем:
SELECT mapAdd(([toUInt8(1), 2], [1, 1]), ([toUInt8(1), 2], [1, 1])) as res, toTypeName(res) as type;
Результат:
┌─res───────────┬─type───────────────────────────────┐
│ ([1,2],[2,2]) │ Tuple(Array(UInt8), Array(UInt64)) │
└───────────────┴────────────────────────────────────┘
Запрос с контейнером
Map:
SELECT mapAdd(map(1,1), map(1,1));
Результат:
┌─mapAdd(map(1, 1), map(1, 1))─┐
│ {1:2} │
└──────────────────────────────┘
mapSubtract
Собирает все ключи и вычитает соответствующие значения.
Синтаксис
mapSubtract(Tuple(Array, Array), Tuple(Array, Array) [, ...])
Аргументы
Аргументами являются контейнеры Map или кортежи из двух массивов, где элементы в первом массиве представляют ключи, а второй массив содержит значения для каждого ключа. Все массивы ключей должны иметь один и тот же тип, а все массивы значений должны содержать элементы, которые можно приводить к одному типу (Int64, UInt64 или Float64). Общий приведенный тип используется в качестве типа для результирующего массива.
Возвращаемое значение
- В зависимости от аргумента возвращает один Map или кортеж, в котором первый массив содержит отсортированные ключи, а второй — значения.
Пример
Запрос:
SELECT mapSubtract(([toUInt8(1), 2], [toInt32(1), 1]), ([toUInt8(1), 2], [toInt32(2), 1])) as res, toTypeName(res) as type;
Результат:
┌─res────────────┬─type──────────────────────────────┐
│ ([1,2],[-1,0]) │ Tuple(Array(UInt8), Array(Int64)) │
└────────────────┴───────────────────────────────────┘
Запрос с контейнером
Map:
SELECT mapSubtract(map(1,1), map(1,1));
Результат:
┌─mapSubtract(map(1, 1), map(1, 1))─┐
│ {1:0} │
└───────────────────────────────────┘
mapPopulateSeries
Заполняет недостающие ключи в контейнере map (пара массивов ключей и значений), где ключи являются целыми числами. Кроме того, он поддерживает указание максимального ключа, который используется для расширения массива ключей.
Синтаксис
mapPopulateSeries(keys, values[, max])
mapPopulateSeries(map[, max])
Генерирует контейнер map, где ключи - это серия чисел, от минимального до максимального ключа (или аргумент
max, если он указан), взятых из массива
keys с размером шага один, и соответствующие значения, взятые из массива
values. Если значение не указано для ключа, то в результирующем контейнере используется значение по умолчанию.
Количество элементов в
keys и
values должно быть одинаковым для каждой строки.
Аргументы
Аргументами являются контейнер Map или два массива, где первый массив представляет ключи, а второй массив содержит значения для каждого ключа.
Сопоставленные массивы:
keys— массив ключей. Array(Int).
values— массив значений. Array(Int).
max— максимальное значение ключа. Необязательный параметр. Int8, Int16, Int32, Int64, Int128, Int256.
или
map— контейнер
Mapс целочисленными ключами. Map.
Возвращаемое значение
- В зависимости от аргумента возвращает контейнер Map или кортеж из двух массивов: ключи отсортированные по порядку и значения соответствующих ключей.
Пример
Запрос с сопоставленными массивами:
SELECT mapPopulateSeries([1,2,4], [11,22,44], 5) AS res, toTypeName(res) AS type;
Результат:
┌─res──────────────────────────┬─type──────────────────────────────┐
│ ([1,2,3,4,5],[11,22,0,44,0]) │ Tuple(Array(UInt8), Array(UInt8)) │
└──────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
Запрос с контейнером
Map:
SELECT mapPopulateSeries(map(1, 10, 5, 20), 6);
Результат:
┌─mapPopulateSeries(map(1, 10, 5, 20), 6)─┐
│ {1:10,2:0,3:0,4:0,5:20,6:0} │
└─────────────────────────────────────────┘
mapContains
Определяет, содержит ли контейнер
map ключ
key.
Синтаксис
mapContains(map, key)
Аргументы
map— контейнер Map. Map.
key— ключ. Тип соответстует типу ключей параметра
map.
Возвращаемое значение
1если
mapвключает
key, иначе
0.
Тип: UInt8.
Пример
Запрос:
CREATE TABLE test (a Map(String,String)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES ({'name':'eleven','age':'11'}), ({'number':'twelve','position':'6.0'});
SELECT mapContains(a, 'name') FROM test;
Результат:
┌─mapContains(a, 'name')─┐
│ 1 │
│ 0 │
└────────────────────────┘
mapKeys
Возвращает все ключи контейнера
map.
Функцию можно оптимизировать, если включить настройку optimize_functions_to_subcolumns. При
optimize_functions_to_subcolumns = 1 функция читает только подстолбец keys вместо чтения и обработки данных всего столбца. Запрос
SELECT mapKeys(m) FROM table преобразуется к запросу
SELECT m.keys FROM table.
Синтаксис
mapKeys(map)
Аргументы
map— контейнер Map. Map.
Возвращаемое значение
- Массив со всеми ключами контейнера
map.
Тип: Array.
Пример
Запрос:
CREATE TABLE test (a Map(String,String)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES ({'name':'eleven','age':'11'}), ({'number':'twelve','position':'6.0'});
SELECT mapKeys(a) FROM test;
Результат:
┌─mapKeys(a)────────────┐
│ ['name','age'] │
│ ['number','position'] │
└───────────────────────┘
mapValues
Возвращает все значения контейнера
map.
Функцию можно оптимизировать, если включить настройку optimize_functions_to_subcolumns. При
optimize_functions_to_subcolumns = 1 функция читает только подстолбец values вместо чтения и обработки данных всего столбца. Запрос
SELECT mapValues(m) FROM table преобразуется к запросу
SELECT m.values FROM table.
Синтаксис
mapKeys(map)
Аргументы
map— контейнер Map. Map.
Возвращаемое значение
- Массив со всеми значениями контейнера
map.
Тип: Array.
Примеры
Запрос:
CREATE TABLE test (a Map(String,String)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES ({'name':'eleven','age':'11'}), ({'number':'twelve','position':'6.0'});
SELECT mapValues(a) FROM test;
Результат:
┌─mapValues(a)─────┐
│ ['eleven','11'] │
│ ['twelve','6.0'] │
└──────────────────┘