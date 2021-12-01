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Функции для работы с кортежами

Функция, позволяющая сгруппировать несколько столбцов. Для столбцов, имеющих типы T1, T2, … возвращает кортеж типа Tuple(T1, T2, …), содержащий эти столбцы. Выполнение функции ничего не стоит. Кортежи обычно используются как промежуточное значение в качестве аргумента операторов IN, или для создания списка формальных параметров лямбда-функций. Кортежи не могут быть записаны в таблицу.

С помощью функции реализуется оператор (x, y, …) .

Синтаксис

tuple ( x , y , … )



Функция, позволяющая достать столбец из кортежа. N - индекс столбца начиная с 1. N должно быть константой. N должно быть целым строго положительным числом не большим размера кортежа. Выполнение функции ничего не стоит.

С помощью функции реализуется оператор x.N .

Синтаксис

tupleElement ( tuple , n )



Выполняет синтаксическую подстановку элементов кортежа в место вызова.

Синтаксис

untuple ( x )



Чтобы пропустить некоторые столбцы в результате запроса, вы можете использовать выражение EXCEPT .

Аргументы

x — функция tuple , столбец или кортеж элементов. Tuple.

Возвращаемое значение

Нет.

Примеры

Входная таблица:

┌─key─┬─v1─┬─v2─┬─v3─┬─v4─┬─v5─┬─v6────────┐

│ 1 │ 10 │ 20 │ 40 │ 30 │ 15 │ (33,'ab') │

│ 2 │ 25 │ 65 │ 70 │ 40 │ 6 │ (44,'cd') │

│ 3 │ 57 │ 30 │ 20 │ 10 │ 5 │ (55,'ef') │

│ 4 │ 55 │ 12 │ 7 │ 80 │ 90 │ (66,'gh') │

│ 5 │ 30 │ 50 │ 70 │ 25 │ 55 │ (77,'kl') │

└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴───────────┘



Пример использования столбца типа Tuple в качестве параметра функции untuple :

Запрос:

SELECT untuple ( v6 ) FROM kv ;



Результат:

┌─_ut_1─┬─_ut_2─┐

│ 33 │ ab │

│ 44 │ cd │

│ 55 │ ef │

│ 66 │ gh │

│ 77 │ kl │

└───────┴───────┘



Пример использования выражения EXCEPT :

Запрос:

SELECT untuple ( ( * EXCEPT ( v2 , v3 ) , ) ) FROM kv ;



Результат:

┌─key─┬─v1─┬─v4─┬─v5─┬─v6────────┐

│ 1 │ 10 │ 30 │ 15 │ (33,'ab') │

│ 2 │ 25 │ 40 │ 6 │ (44,'cd') │

│ 3 │ 57 │ 10 │ 5 │ (55,'ef') │

│ 4 │ 55 │ 80 │ 90 │ (66,'gh') │

│ 5 │ 30 │ 25 │ 55 │ (77,'kl') │

└─────┴────┴────┴────┴───────────┘



Смотрите также

Возвращает расстояние Хэмминга между двумя кортежами одинакового размера.

Синтаксис

tupleHammingDistance ( tuple1 , tuple2 )



Аргументы

tuple1 — первый кортеж. Tuple.

— первый кортеж. Tuple. tuple2 — второй кортеж. Tuple.

Кортежи должны иметь одинаковый размер и тип элементов.

Возвращаемое значение

Расстояние Хэмминга.

Тип: UInt8.

Примеры

Запрос:

SELECT tupleHammingDistance ( ( 1 , 2 , 3 ) , ( 3 , 2 , 1 ) ) AS HammingDistance ;



Результат:

┌─HammingDistance─┐

│ 2 │

└─────────────────┘



Может быть использовано с функциями MinHash для проверки строк на совпадение:

SELECT tupleHammingDistance ( wordShingleMinHash ( string ) , wordShingleMinHashCaseInsensitive ( string ) ) as HammingDistance FROM ( SELECT 'Clickhouse is a column-oriented database management system for online analytical processing of queries.' AS string ) ;



Результат:

┌─HammingDistance─┐

│ 2 │

└─────────────────┘



Приводит именованный кортеж к списку пар (имя, значение). Для Tuple(a T, b T, ..., c T) возвращает Array(Tuple(String, T), ...) , где Strings — это названия именованных полей, а T — это соответствующие значения. Все значения в кортеже должны быть одинакового типа.

Синтаксис

tupleToNameValuePairs ( tuple )



Аргументы

tuple — именованный кортеж. Tuple с любым типом значений.

Возвращаемое значение

Список пар (имя, значение).

Тип: Array(Tuple(String, ...)).

Пример

Запрос:

CREATE TABLE tupletest ( ` col ` Tuple ( user_ID UInt64 , session_ID UInt64 ) ENGINE = Memory ;



INSERT INTO tupletest VALUES ( tuple ( 100 , 2502 ) ) , ( tuple ( 1 , 100 ) ) ;



SELECT tupleToNameValuePairs ( col ) FROM tupletest ;



Результат:

┌─tupleToNameValuePairs(col)────────────┐

│ [('user_ID',100),('session_ID',2502)] │

│ [('user_ID',1),('session_ID',100)] │

└───────────────────────────────────────┘



С помощью этой функции можно выводить столбцы в виде строк:

CREATE TABLE tupletest ( ` col ` Tuple ( CPU Float64 , Memory Float64 , Disk Float64 ) ) ENGINE = Memory ;



INSERT INTO tupletest VALUES ( tuple ( 3.3 , 5.5 , 6.6 ) ) ;



SELECT arrayJoin ( tupleToNameValuePairs ( col ) ) FROM tupletest ;



Результат:

┌─arrayJoin(tupleToNameValuePairs(col))─┐

│ ('CPU',3.3) │

│ ('Memory',5.5) │

│ ('Disk',6.6) │

└───────────────────────────────────────┘



Если в функцию передается обычный кортеж, ClickHouse использует индексы значений в качестве имен:

SELECT tupleToNameValuePairs ( tuple ( 3 , 2 , 1 ) ) ;



Результат:

┌─tupleToNameValuePairs(tuple(3, 2, 1))─┐

│ [('1',3),('2',2),('3',1)] │

└───────────────────────────────────────┘



Вычисляет сумму соответствующих значений двух кортежей одинакового размера.

Синтаксис

tuplePlus ( tuple1 , tuple2 )



Синоним: vectorSum .

Аргументы

tuple1 — первый кортеж. Tuple.

— первый кортеж. Tuple. tuple2 — второй кортеж. Tuple.

Возвращаемое значение

Кортеж с суммами.

Тип: Tuple.

Пример

Запрос:

SELECT tuplePlus ( ( 1 , 2 ) , ( 2 , 3 ) ) ;



Результат:

┌─tuplePlus((1, 2), (2, 3))─┐

│ (3,5) │

└───────────────────────────┘



Вычисляет разность соответствующих значений двух кортежей одинакового размера.

Синтаксис

tupleMinus ( tuple1 , tuple2 )



Синоним: vectorDifference .

Аргументы

tuple1 — первый кортеж. Tuple.

— первый кортеж. Tuple. tuple2 — второй кортеж. Tuple.

Возвращаемое значение

Кортеж с разностями.

Тип: Tuple.

Пример

Запрос:

SELECT tupleMinus ( ( 1 , 2 ) , ( 2 , 3 ) ) ;



Результат:

┌─tupleMinus((1, 2), (2, 3))─┐

│ (-1,-1) │

└────────────────────────────┘



Вычисляет произведение соответствующих значений двух кортежей одинакового размера.

Синтаксис

tupleMultiply ( tuple1 , tuple2 )



Аргументы

tuple1 — первый кортеж. Tuple.

— первый кортеж. Tuple. tuple2 — второй кортеж. Tuple.

Возвращаемое значение

Кортеж с произведениями.

Тип: Tuple.

Пример

Запрос:

SELECT tupleMultiply ( ( 1 , 2 ) , ( 2 , 3 ) ) ;



Результат:

┌─tupleMultiply((1, 2), (2, 3))─┐

│ (2,6) │

└───────────────────────────────┘



Вычисляет частное соответствующих значений двух кортежей одинакового размера. Обратите внимание, что при делении на ноль возвращается значение inf .

Синтаксис

tupleDivide ( tuple1 , tuple2 )



Аргументы

tuple1 — первый кортеж. Tuple.

— первый кортеж. Tuple. tuple2 — второй кортеж. Tuple.

Возвращаемое значение

Кортеж с частными.

Тип: Tuple.

Пример

Запрос:

SELECT tupleDivide ( ( 1 , 2 ) , ( 2 , 3 ) ) ;



Результат:

┌─tupleDivide((1, 2), (2, 3))─┐

│ (0.5,0.6666666666666666) │

└─────────────────────────────┘



Применяет отрицание ко всем значениям кортежа.

Синтаксис

tupleNegate ( tuple )



Аргументы

tuple — кортеж. Tuple.

Возвращаемое значение

Кортеж с результатом отрицания.

Тип: Tuple.

Пример

Запрос:

SELECT tupleNegate ( ( 1 , 2 ) ) ;



Результат:

┌─tupleNegate((1, 2))─┐

│ (-1,-2) │

└─────────────────────┘



Возвращает кортеж, в котором значения всех элементов умножены на заданное число.

Синтаксис

tupleMultiplyByNumber ( tuple , number )



Аргументы

tuple — кортеж. Tuple.

— кортеж. Tuple. number — множитель. Int/UInt, Float или Decimal.

Возвращаемое значение

Кортеж с результатами умножения на число.

Тип: Tuple.

Пример

Запрос:

SELECT tupleMultiplyByNumber ( ( 1 , 2 ) , - 2.1 ) ;



Результат:

┌─tupleMultiplyByNumber((1, 2), -2.1)─┐

│ (-2.1,-4.2) │

└─────────────────────────────────────┘



Возвращает кортеж, в котором значения всех элементов поделены на заданное число. Обратите внимание, что при делении на ноль возвращается значение inf .

Синтаксис

tupleDivideByNumber ( tuple , number )



Аргументы

tuple — кортеж. Tuple.

— кортеж. Tuple. number — делитель. Int/UInt, Float or Decimal.

Возвращаемое значение

Кортеж с результатами деления на число.

Тип: Tuple.

Пример

Запрос:

SELECT tupleDivideByNumber ( ( 1 , 2 ) , 0.5 ) ;



Результат:

┌─tupleDivideByNumber((1, 2), 0.5)─┐

│ (2,4) │

└──────────────────────────────────┘



Вычисляет скалярное произведение двух кортежей одинакового размера.

Синтаксис

dotProduct ( tuple1 , tuple2 )



Синоним: scalarProduct .

Аргументы

tuple1 — первый кортеж. Tuple.

— первый кортеж. Tuple. tuple2 — второй кортеж. Tuple.

Возвращаемое значение

Скалярное произведение.

Тип: Int/UInt, Float или Decimal.

Пример

Запрос:

SELECT dotProduct ( ( 1 , 2 ) , ( 2 , 3 ) ) ;



Результат:

┌─dotProduct((1, 2), (2, 3))─┐

│ 8 │

└────────────────────────────┘



Вычисляет сумму абсолютных значений кортежа.

Синтаксис

L1Norm ( tuple )



Синоним: normL1 .

Аргументы

tuple — кортеж. Tuple.

Возвращаемое значение

L1-норма или расстояние городских кварталов.

Тип: UInt, Float или Decimal.

Пример

Запрос:

SELECT L1Norm ( ( 1 , 2 ) ) ;



Результат:

┌─L1Norm((1, 2))─┐

│ 3 │

└────────────────┘



Вычисляет квадратный корень из суммы квадратов значений кортежа.

Синтаксис

L2Norm ( tuple )



Синоним: normL2 .

Аргументы

tuple — кортеж. Tuple.

Возвращаемое значение

L2-норма или Евклидово расстояние.

Тип: Float.

Пример

Запрос:

SELECT L2Norm ( ( 1 , 2 ) ) ;



Результат:

┌───L2Norm((1, 2))─┐

│ 2.23606797749979 │

└──────────────────┘



Вычисляет максимум из абсолютных значений кортежа.

Синтаксис

LinfNorm ( tuple )



Синоним: normLinf .

Аргументы

tuple — кортеж. Tuple.

Возвращаемое значение

Linf-норма или максимальное абсолютное значение.

Тип: Float.

Пример

Запрос:

SELECT LinfNorm ( ( 1 , - 2 ) ) ;



Результат:

┌─LinfNorm((1, -2))─┐

│ 2 │

└───────────────────┘



Возвращает корень степени p из суммы абсолютных значений кортежа, возведенных в степень p .

Синтаксис

LpNorm ( tuple , p )



Синоним: normLp .

Аргументы

tuple — кортеж. Tuple.

— кортеж. Tuple. p — степень. Возможные значение: любое число из промежутка [1;inf). UInt или Float.

Возвращаемое значение

Тип: Float.

Пример

Запрос:

SELECT LpNorm ( ( 1 , - 2 ) , 2 ) ;



Результат:

┌─LpNorm((1, -2), 2)─┐

│ 2.23606797749979 │

└────────────────────┘



Вычисляет расстояние между двумя точками (значения кортежей — координаты точек) в пространстве L1 (расстояние городских кварталов).

Синтаксис

L1Distance ( tuple1 , tuple2 )



Синоним: distanceL1 .

Аргументы

tuple1 — первый кортеж. Tuple.

— первый кортеж. Tuple. tuple2 — второй кортеж. Tuple.

Возвращаемое значение

Расстояние в норме L1.

Тип: Float.

Пример

Запрос:

SELECT L1Distance ( ( 1 , 2 ) , ( 2 , 3 ) ) ;



Результат:

┌─L1Distance((1, 2), (2, 3))─┐

│ 2 │

└────────────────────────────┘



Вычисляет расстояние между двумя точками (значения кортежей — координаты точек) в пространстве L2 (Евклидово расстояние).

Синтаксис

L2Distance ( tuple1 , tuple2 )



Синоним: distanceL2 .

Аргументы

tuple1 — первый кортеж. Tuple.

— первый кортеж. Tuple. tuple2 — второй кортеж. Tuple.

Возвращаемое значение

Расстояние в норме L2.

Тип: Float.

Пример

Запрос:

SELECT L2Distance ( ( 1 , 2 ) , ( 2 , 3 ) ) ;



Результат:

┌─L2Distance((1, 2), (2, 3))─┐

│ 1.4142135623730951 │

└────────────────────────────┘



Вычисляет расстояние между двумя точками (значения кортежей — координаты точек) в пространстве L_{inf} .

Синтаксис

LinfDistance ( tuple1 , tuple2 )



Синоним: distanceLinf .

Аргументы

tuple1 — первый кортеж. Tuple.

— первый кортеж. Tuple. tuple2 — второй кортеж. Tuple.

Возвращаемые значения

Расстояние в норме Linf.

Тип: Float.

Пример

Запрос:

SELECT LinfDistance ( ( 1 , 2 ) , ( 2 , 3 ) ) ;



Результат:

┌─LinfDistance((1, 2), (2, 3))─┐

│ 1 │

└──────────────────────────────┘



Вычисляет расстояние между двумя точками (значения кортежей — координаты точек) в пространстве Lp .

Синтаксис

LpDistance ( tuple1 , tuple2 , p )



Синоним: distanceLp .

Аргументы

tuple1 — первый кортеж. Tuple.

— первый кортеж. Tuple. tuple2 — второй кортеж. Tuple.

— второй кортеж. Tuple. p — степень. Возможные значение: любое число из промежутка [1;inf). UInt или Float.

Возвращаемое значение

Расстояние в норме Lp.

Тип: Float.

Пример

Запрос:

SELECT LpDistance ( ( 1 , 2 ) , ( 2 , 3 ) , 3 ) ;



Результат:

┌─LpDistance((1, 2), (2, 3), 3)─┐

│ 1.2599210498948732 │

└───────────────────────────────┘



Вычисляет единичный вектор для исходного вектора (значения кортежа — координаты вектора) в пространстве L1 (расстояние городских кварталов).

Синтаксис

L1Normalize ( tuple )



Синоним: normalizeL1 .

Аргументы

tuple — Tuple.

Возвращаемое значение

Единичный вектор.

Тип: кортеж Tuple значений Float.

Пример

Запрос:

SELECT L1Normalize ( ( 1 , 2 ) ) ;



Результат:

┌─L1Normalize((1, 2))─────────────────────┐

│ (0.3333333333333333,0.6666666666666666) │

└─────────────────────────────────────────┘



Вычисляет единичный вектор для исходного вектора (значения кортежа — координаты вектора) в пространстве L2 (Евклидово пространство.

Синтаксис

L2Normalize ( tuple )



Синоним: normalizeL1 .

Аргументы

tuple — кортеж. Tuple.

Возвращаемое значение

Единичный вектор.

Тип: кортеж Tuple значений Float.

Пример

Запрос:

SELECT L2Normalize ( ( 3 , 4 ) ) ;



Результат:

┌─L2Normalize((3, 4))─┐

│ (0.6,0.8) │

└─────────────────────┘



Вычисляет единичный вектор для исходного вектора (значения кортежа — координаты вектора) в пространстве L_{inf} .

Синтаксис

LinfNormalize ( tuple )



Синоним: normalizeLinf .

Аргументы

tuple — кортеж. Tuple.

Возвращаемое значение

Единичный вектор.

Тип: кортеж Tuple значений Float.

Пример

Запрос:

SELECT LinfNormalize ( ( 3 , 4 ) ) ;



Результат:

┌─LinfNormalize((3, 4))─┐

│ (0.75,1) │

└───────────────────────┘



Вычисляет единичный вектор для исходного вектора (значения кортежа — координаты вектора) в пространстве Lp .

Синтаксис

LpNormalize ( tuple , p )



Синоним: normalizeLp .

Аргументы

tuple — кортеж. Tuple.

— кортеж. Tuple. p — степень. Возможные значение: любое число из промежутка [1;inf). UInt или Float.

Возвращаемое значение

Единичный вектор.

Тип: кортеж Tuple значений Float.

Пример

Запрос:

SELECT LpNormalize ( ( 3 , 4 ) , 5 ) ;



Результат:

┌─LpNormalize((3, 4), 5)──────────────────┐

│ (0.7187302630182624,0.9583070173576831) │

└─────────────────────────────────────────┘



Вычисляет косинусную разницу двух векторов (значения кортежей — координаты векторов). Чем меньше возвращаемое значение, тем больше сходство между векторами.

Синтаксис

cosineDistance ( tuple1 , tuple2 )



Аргументы

tuple1 — первый кортеж. Tuple.

— первый кортеж. Tuple. tuple2 — второй кортеж. Tuple.

Возвращаемые значения

Разность между единицей и косинуса угла между векторами.

Тип: Float.

Пример

Запрос:

SELECT cosineDistance ( ( 1 , 2 ) , ( 2 , 3 ) ) ;



Результат: