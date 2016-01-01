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Временные окно функции

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Функции временного окна возвращают включительную нижнюю и исключительную верхнюю границу соответствующего окна. Функции для работы с WindowView перечислены ниже:

tumble

Функция «tumble» присваивает записи неперекрывающимся, непрерывным окнам с фиксированной продолжительностью (interval).

Синтаксис

Аргументы

Возвращаемые значения

  • Включительная нижняя и исключительная верхняя граница соответствующего временного окна. Tuple(DateTime, DateTime).

Пример

Запрос:

Результат:

tumbleStart

Возвращает включительную нижнюю границу соответствующего временного окна.

Синтаксис

Аргументы

Возвращаемые значения

  • Включительная нижняя граница соответствующего временного окна. DateTime, Tuple или UInt32.

Пример

Запрос:

Результат:

tumbleEnd

Возвращает исключительную верхнюю границу соответствующего временного окна.

Синтаксис

Аргументы

Возвращаемые значения

  • Исключительная верхняя граница соответствующего временного окна. DateTime, Tuple или UInt32.

Пример

Запрос:

Результат:

hop

Функция «hop» имеет фиксированную продолжительность (window_interval) и перескакивает через указанный интервал (hop_interval). Если hop_interval меньше, чем window_interval, оконные промежутки будут перекрываться. Таким образом, записи могут быть присвоены нескольким окнам.

Аргументы

Возвращаемые значения

  • Включительная нижняя и исключительная верхняя граница соответствующего перескакивающего окна. Tuple(DateTime, DateTime)`.
примечание

Поскольку одна запись может быть присвоена нескольким перескакивающим окнам, функция возвращает только границу первого окна, когда функция hop используется без WINDOW VIEW.

Пример

Запрос:

Результат:

hopStart

Возвращает включительную нижнюю границу соответствующего перескакивающего окна.

Синтаксис

Аргументы

Возвращаемые значения

  • Включительная нижняя граница соответствующего перескакивающего окна. DateTime, Tuple или UInt32.
примечание

Поскольку одна запись может быть присвоена нескольким перескакивающим окнам, функция возвращает только границу первого окна, когда функция hop используется без WINDOW VIEW.

Пример

Запрос:

Результат:

hopEnd

Возвращает исключительную верхнюю границу соответствующего перескакивающего окна.

Синтаксис

Аргументы

Возвращаемые значения

  • Исключительная верхняя граница соответствующего перескакивающего окна. DateTime, Tuple или UInt32.
примечание

Поскольку одна запись может быть присвоена нескольким перескакивающим окнам, функция возвращает только границу первого окна, когда функция hop используется без WINDOW VIEW.

Пример

Запрос:

Результат:

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