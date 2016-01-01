Временные окно функции
Функции временного окна возвращают включительную нижнюю и исключительную верхнюю границу соответствующего окна. Функции для работы с WindowView перечислены ниже:
tumble
Функция «tumble» присваивает записи неперекрывающимся, непрерывным окнам с фиксированной продолжительностью (
interval).
Синтаксис
Аргументы
time_attr— Дата и время. DateTime.
interval— Интервал окна в Interval.
timezone— Название часового пояса (необязательно).
Возвращаемые значения
- Включительная нижняя и исключительная верхняя граница соответствующего временного окна. Tuple(DateTime, DateTime).
Пример
Запрос:
Результат:
tumbleStart
Возвращает включительную нижнюю границу соответствующего временного окна.
Синтаксис
Аргументы
time_attr— Дата и время. DateTime.
interval— Интервал окна в Interval.
timezone— Название часового пояса (необязательно).
Возвращаемые значения
Пример
Запрос:
Результат:
tumbleEnd
Возвращает исключительную верхнюю границу соответствующего временного окна.
Синтаксис
Аргументы
time_attr— Дата и время. DateTime.
interval— Интервал окна в Interval.
timezone— Название часового пояса (необязательно).
Возвращаемые значения
Пример
Запрос:
Результат:
hop
Функция «hop» имеет фиксированную продолжительность (
window_interval) и перескакивает через указанный интервал (
hop_interval). Если
hop_interval меньше, чем
window_interval, оконные промежутки будут перекрываться. Таким образом, записи могут быть присвоены нескольким окнам.
Аргументы
time_attr— Дата и время. DateTime.
hop_interval— Положительный интервал перескока. Interval.
window_interval— Положительный интервал окна. Interval.
timezone— Название часового пояса (необязательно).
Возвращаемые значения
- Включительная нижняя и исключительная верхняя граница соответствующего перескакивающего окна. Tuple(DateTime, DateTime)`.
Поскольку одна запись может быть присвоена нескольким перескакивающим окнам, функция возвращает только границу первого окна, когда функция hop используется без
WINDOW VIEW.
Пример
Запрос:
Результат:
hopStart
Возвращает включительную нижнюю границу соответствующего перескакивающего окна.
Синтаксис
Аргументы
time_attr— Дата и время. DateTime.
hop_interval— Положительный интервал перескока. Interval.
window_interval— Положительный интервал окна. Interval.
timezone— Название часового пояса (необязательно).
Возвращаемые значения
Поскольку одна запись может быть присвоена нескольким перескакивающим окнам, функция возвращает только границу первого окна, когда функция hop используется без
WINDOW VIEW.
Пример
Запрос:
Результат:
hopEnd
Возвращает исключительную верхнюю границу соответствующего перескакивающего окна.
Синтаксис
Аргументы
time_attr— Дата и время. DateTime.
hop_interval— Положительный интервал перескока. Interval.
window_interval— Положительный интервал окна. Interval.
timezone— Название часового пояса (необязательно).
Возвращаемые значения
Поскольку одна запись может быть присвоена нескольким перескакивающим окнам, функция возвращает только границу первого окна, когда функция hop используется без
WINDOW VIEW.
Пример
Запрос:
Результат: